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Общество29 октября 2021 15:18

Павел Данилин: Есть ощущение, что этот коммунист всех просто задолбал

Зачем депутат Валерий Рашкин в Нижнем Поволжье тайно ночью пытался вывезти расчлененного лося
Сергей ПЕТРОВ
Сергей ПЕТРОВ
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Валерий Рашкин. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Валерий Рашкин. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Саратовские полицейские минувшей ночью задержали подозрительную машину. Эта Лада Ларгус оказалась зарегистрирована за саратовским отделением КПРФ. За рулем продукта тольяттинского автопрома оказался популярный в Москве политик Валерий Рашкин. Он является депутатом Госдумы и одним из лидеров КПРФ уже много лет. В ладе, которой уверенно управлял народный избранник, с ним находился не только 49-летний соратник по борьбе с антинародным режимом, но и… аполитичная туша лося. Неполиткорректно разделанная на части. А также топор и два ножа со следами крови. Сам депутат, сделав удивленное лицо, сообщил силовикам, которые его приостановили, что эту зверюгу с рогами он случайно нашел во время ночной прогулки.

Ну да, так бывает — вышел ночью погулять по лесу, и нашел лосиную расчлененку.

Саратовские полицейские минувшей ночью задержали подозрительную машину. Эта Лада Ларгус оказалась зарегистрирована за саратовским отделением КПРФ.

Саратовские полицейские минувшей ночью задержали подозрительную машину. Эта Лада Ларгус оказалась зарегистрирована за саратовским отделением КПРФ.

Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» попросила прокомментировать этот сюжет и его возможное развитие руководителя «Центра политического анализа» Павла Данилина.

- Павел Викторович, вы слышали про саратовскую охоту - и отразится ли эта история на парламентарии Рашкине хоть как-то?

- Читал. Вряд ли получится у Рашкина доказать, что это не он охотился в Лысогорском районе, а кто-то другой. И что он в ночи случайно нашел тушу лося - и пытался ее вывезти из чащобы, чтобы сдать кому положено.

- Это было нарушением закона?

- Пока картина именно такова. Сообщения о выстрелах в этом районе поступили в полицию ночью - и они обязаны были принять меры. Действия полиции шли по горячим следам.

- Но был ли депутат не в себе — неизвестно, ведь нет медицинского заключения.

- Отказ от освидетельствования на наличие алкоголя в крови — уже сам этот факт предполагает, что он мог находиться нетрезвым за рулем. Очень печально, что этот человек считает себя выше закона.

- Госдума его будет защищать — или сдаст?

- Думаю, вполне вероятно, что он лишится мандата депутата нижней палаты парламента.

За рулем продукта тольяттинского автопрома оказался популярный в Москве политик Валерий Рашкин.

За рулем продукта тольяттинского автопрома оказался популярный в Москве политик Валерий Рашкин.

Фото: СОЦСЕТИ

- Но для этого нужно решение боле чем половины парламентариев?

- Сомневаюсь, что у данного товарища хватит возможностей для того, чтобы предотвратить лишения его депутатского мандата.

- А поддержка со стороны руководства компартии?

- Не уверен что лидер коммунистов захочет «расторговываться». Ему пришлось бы слишком много отдать за сохранение данного персонажа. Мне сложно представить, чтобы вариант «обмена постов» на конкретного человека мог бы произойти. И есть сомнения, что коммунистической верхушке так важно сейчас сохранить «убийцу лося».

- Рашкин долго пытался играть на протестных настроениях молодежной аудитории - это не нравилось его коллегам?

- Нравится-не нравится — во время предвыборной компании такие категории не работают.

- Но он же смог использовать протестные молодежные настроения в предвыборные месяцы себе на пользу?

- Пожалуй, так и есть. Но вот сейчас ему «прилетело». Если бы дело касалось «обычного» депутата — дело с убитым незаконно лосем, может, и попытались как-то спустить на тормозах. Но в случае с Рашкиным, учитывая его «несистемность», не думаю, что подобный вариант проскочил бы.

- На Рашкине поставили крест?

- Если к данному случаю приложатся усилия местного УВД — этого достаточно будет. И если возникнет поддержка этих усилий со стороны, условно, других партии — то данный товарищ окажется на волоске от крушения. Есть ощущение, что он всех, извините, задолбал. Хотя... соскочить он может — шансы на это все-таки остаются.

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