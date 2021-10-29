Павел Данилин: Есть ощущение, что этот коммунист всех просто задолбал

Валерий Рашкин. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Саратовские полицейские минувшей ночью задержали подозрительную машину. Эта Лада Ларгус оказалась зарегистрирована за саратовским отделением КПРФ. За рулем продукта тольяттинского автопрома оказался популярный в Москве политик Валерий Рашкин. Он является депутатом Госдумы и одним из лидеров КПРФ уже много лет. В ладе, которой уверенно управлял народный избранник, с ним находился не только 49-летний соратник по борьбе с антинародным режимом, но и… аполитичная туша лося. Неполиткорректно разделанная на части. А также топор и два ножа со следами крови. Сам депутат, сделав удивленное лицо, сообщил силовикам, которые его приостановили, что эту зверюгу с рогами он случайно нашел во время ночной прогулки.

Ну да, так бывает — вышел ночью погулять по лесу, и нашел лосиную расчлененку.

Саратовские полицейские минувшей ночью задержали подозрительную машину. Эта Лада Ларгус оказалась зарегистрирована за саратовским отделением КПРФ. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» попросила прокомментировать этот сюжет и его возможное развитие руководителя «Центра политического анализа» Павла Данилина.

- Павел Викторович, вы слышали про саратовскую охоту - и отразится ли эта история на парламентарии Рашкине хоть как-то?

- Читал. Вряд ли получится у Рашкина доказать, что это не он охотился в Лысогорском районе, а кто-то другой. И что он в ночи случайно нашел тушу лося - и пытался ее вывезти из чащобы, чтобы сдать кому положено.

- Это было нарушением закона?

- Пока картина именно такова. Сообщения о выстрелах в этом районе поступили в полицию ночью - и они обязаны были принять меры. Действия полиции шли по горячим следам.

- Но был ли депутат не в себе — неизвестно, ведь нет медицинского заключения.

- Отказ от освидетельствования на наличие алкоголя в крови — уже сам этот факт предполагает, что он мог находиться нетрезвым за рулем. Очень печально, что этот человек считает себя выше закона.

- Госдума его будет защищать — или сдаст?

- Думаю, вполне вероятно, что он лишится мандата депутата нижней палаты парламента.

За рулем продукта тольяттинского автопрома оказался популярный в Москве политик Валерий Рашкин. Фото: СОЦСЕТИ

- Но для этого нужно решение боле чем половины парламентариев?

- Сомневаюсь, что у данного товарища хватит возможностей для того, чтобы предотвратить лишения его депутатского мандата.

- А поддержка со стороны руководства компартии?

- Не уверен что лидер коммунистов захочет «расторговываться». Ему пришлось бы слишком много отдать за сохранение данного персонажа. Мне сложно представить, чтобы вариант «обмена постов» на конкретного человека мог бы произойти. И есть сомнения, что коммунистической верхушке так важно сейчас сохранить «убийцу лося».

- Рашкин долго пытался играть на протестных настроениях молодежной аудитории - это не нравилось его коллегам?

- Нравится-не нравится — во время предвыборной компании такие категории не работают.

- Но он же смог использовать протестные молодежные настроения в предвыборные месяцы себе на пользу?

- Пожалуй, так и есть. Но вот сейчас ему «прилетело». Если бы дело касалось «обычного» депутата — дело с убитым незаконно лосем, может, и попытались как-то спустить на тормозах. Но в случае с Рашкиным, учитывая его «несистемность», не думаю, что подобный вариант проскочил бы.

- На Рашкине поставили крест?

- Если к данному случаю приложатся усилия местного УВД — этого достаточно будет. И если возникнет поддержка этих усилий со стороны, условно, других партии — то данный товарищ окажется на волоске от крушения. Есть ощущение, что он всех, извините, задолбал. Хотя... соскочить он может — шансы на это все-таки остаются.