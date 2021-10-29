64% россиян признались, что их возмущают те, кто путешествует во время пандемии

Женщина у здания кинотеатра "Художественный" в Москве. С 28 октября по 7 ноября в столице введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

После объявления нерабочих дней на фоне пандемии коронавируса в России резко вырос спрос на турпутевки. Эксперты сообщили, что спрос на туры в Турцию вырос аж на 85%, в Египет – на 32%. По данным туристических компаний, загруженность рейсов по этим направлениям достигла почти 100% в период нерабочих дней.

Сайт KP.RU провел собственное исследование и выяснил, как россияне относятся к такой тенденции. Мы задали вопрос «Собираетесь ли Вы в отпуск на ноябрьские?» и выяснили, какие планы у наших соотечественников.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Больше половины опрошенных заявили, что возмущены решением некоторых россиян отправиться в отпуск в период нерабочих дней. 64% респондентов оказались недовольны таким легкомысленным и эгоистичным поведением соотечественников.

«Путешествующие в такое время - это безответственные люди», - заявила одна из опрошенных.

«Это просто ужасно, вирус стал еще опаснее, а люди едут на моря», - возмутилась другая.

«Путешественники, они что, бессмертные что ли?», - удивилась третья.

16% россиян заявили, что планируют провести нерабочие дни дома или на даче, отдыхать, но не устраивать выездной отпуск. А еще 15% сообщили, что в период нерабочих дней намерены проявить максимальную ответственность и самоизолироваться, чтобы помочь борьбе с коронавирусом.

«Надо обязательно самоизолироваться, потому что сейчас это особенно важно», - говорит участник исследования.

«Какой отпуск? Тут ситуация с вирусом не улучшается, надо сидеть дома», - уверен другой.

А вот тех, из-за кого как раз и вырос спрос на путевки, оказалось всего 5%. Представители этой категории признались, что уже купили билеты в отпуск и готовятся хорошенько отдохнуть на предстоящей неделе.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие шесть тысяч человек.