Программистам — бизнес-класс, инженерам — «панельки»: кем нужно работать, чтобы купить квартиру в Москве

Из-за падения доходов и закредитованности населения банки жестче стали относиться к выбору заемщиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«И кому по карману эти квартиры?» - риторический вопрос, который возникает очень у многих при разглядывании ценников на столичное жилье. Сайт kp.ru попытался ответить на этот вопрос. Для чего мы с помощью специалистов сопоставили размер дохода, который требуется для ипотеки на тот или иной вид жилья, со средним размером московских зарплат по ходовым профессиям.

ЭЛИТНЫЕ НОВОСТРОЙКИ

Дышите глубже, цены на однушки в новостройках бизнес-класса начинаются где-то с 16 млн. руб. Причем это — еще на этапе строительства. Скромный покупатель-дольщик, чтобы ему одобрили ипотеку при первоначальном взносе в 20-30%, должен зарабатывать в месяц никак не меньше 210 тысяч рублей. А лучше — больше.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кто может купить?

Оставим в сторонке взяточников и все такое. Бизнес-квартиры вполне могут себе позволить представители некоторых специальностей IT-сферы. Например, по данным рекругингового агентства ProfiStaff, зарплата в Москве у Senior С++ developer - 250 – 350 тыс. руб, Senior Java developer 280 – 370 тыс. (это такие суперайтишники с хорошим опытом работы). У разработчиков и программистов в целом столичные зарплаты доходят до 350 тыс. руб. (данные hh.ru).

Есть и другие варианты. Например, руководитель отдела продаж может зарабатывать до 300 тыс. руб., главный бухгалтер - до 230 тыс.

В СТАРОЙ МОСКВЕ «ДЛЯ МАСС»

Это то, что девелоперы сейчас обычно называют «комфорт-классом». Слово «эконом» в отношении нынешних московских новостроек уже, как правило, не в ходу. Предполагается, что качество самого дома и прилагающиеся фишки типа «дворов без машин» и всевозможных спортивных площадок нынче на голову выше, чем у прежних панелек — которые и есть «эконом».

Минимальная цена вопроса для однушки — 10 млн рублей (и то со скидками по акции). Зарабатывать надо, если ипотеку берет одиночка, не менее 150 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кто может купить?

Главный бухгалтер (150 – 230 тыс. Руб.), некоторые менеджеры по продажам (у которых зарплаты дотягивают до 200- 225 тыс. Руб.), врачи-терапевты из частных клиник (до 225 тыс. Руб.). И даже, не поверите, инженеры – точнее, особо ценные представители этой профессии с зарплатами под 250 тыс. в месяц.

- Как показывают исследования сервисов по подбору работы, московская ипотека вполне доступна представителям металлургического и энергетического секторов, сегмента авиа- и судо-перевозок, строительной отрасли, - комментирует директор по коммуникациям сервиса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Надо понимать еще, что квартиру чаще покупают люди семейные. А если оба супруга получают по 170-180 тысяч (или один 200, а второй хотя бы 80), то можно потянуть и небольшую трешечку.

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ НОВОЙ МОСКВЫ

Желающие поселиться здесь могут сэкономить: вроде как и Москва, а цена однушки в строящихся домах - «всего-то» от 8 млн рублей. И порог необходимой зарплаты для одинокого заемщика — ниже, от 110 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кто может купить?

Даже некоторые удачливые курьеры, у которых зарплата, по данным hh.ru, сейчас может доходить до 120 тыс. руб. Или врач-реаниматолог со средней сейчас, по данным ProPersonnel, зарплатой в 145 тыс. руб.

В целом до планки в 110 тыс. в Москве дотягивают зарплаты у многих специалистов, у которых доход, скажем так, выше среднего по их сфере. По данным московского Росстата, средняя начисленная зарплата в столичных организациях в январе-августе 2021 года почти столько и составила – 106 тыс. руб. Правда, не на однушку, а хотя бы на двушку в Новой Москве “среднестатистическим” москвичам надо работать уже вдвоем.

СОВСЕМ БЮДЖЕТНО

Для тех, кому 8 млн рублей кажутся астрономической суммой, у застройщиков есть особое предложение — квартиры-студии. По моей просьбе в Est-a-Tet нашли самый бюджетный вариант вблизи от МКАД в одном из новых строящихся ЖК. Пожалуйста — студия 20,96 кв. м. (даже не 9-10 квадратов, как нынче тоже строят, а вполне себе просторненько) в Балашихе - 2,982 млн руб.

Размер кредита на 20 лет при 20% первоначального взноса (ставка 9,2% годовых) - 2,382 млн. Ежемесячный платеж — 21,738 тыс. Необходимый доход — от 45 тыс. руб.

Кто может купить?

Примерно столько в столице зарабатывают медсестры (45-55 тыс. руб.), работники складов, охранники, многие начинающие специалисты.

ВАЖНО

Лучше, чтобы работа была не в пострадавших от пандемии отраслях

Мы привели тут, конечно же, очень средние цифры. На деле банки учитывают очень много параметров. И условия, на которых вроде бы на совершенно одинаковые квартиры можно получить кредит, могут существенно отличаться для разных заемщиков.

Вот что рекомендуют учитывать эксперты в первую очередь.

- В 2021 году из-за падения доходов и закредитованности населения банки жестче стали относиться к выбору заемщиков. Наш анализ данных по одобрению кредитов показывает: без проблем оформляют ипотеку тем, у которых ипотечный платеж не будет превышать трети дохода, - говорит директор по коммуникациям «Выберу.ру» Ирина Андриевская. - Вероятность одобрения заявки, когда ипотечный платеж составит более трети, но менее 50% дохода человека, тоже есть. Она зависит от суммы дохода, кредитной истории и структуры постоянных расходов человека в каждом конкретном случае. В момент оформления ипотеки желательно не иметь не погашенных потребительских или автокредитов. Ведь банк обязательно учтет и эти расходы .

Чем больше доход в абсолютных цифрах, тем на более лояльное отношение со стороны банка можно рассчитывать. Понятно, что одинокий человек с зарплатой в 200 тысяч вполне может позволить себе тратить на выплаты по ипотеке и половину дохода. А разведенная дама с доходом в 70 тысяч и ребенком — вряд ли, даже если у нее нет других долгов.

Профессия будущего должника и сфера, где он трудится, тоже имеют значение — и не только в плане размера зарплаты.

- Сейчас банки особенно тщательно изучают заявки тех заемщиков, что работают в пострадавших от пандемии отраслях, - предупреждает директор департамента банковского кредитования компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Дмитрий Веселков. - Прежде всего, это организации сферы услуг - развлечения, общественное питание, ритейл, туризм. Сейчас сотрудникам таких предприятий нередко отказывают в ипотеке, так как кредитные организации сомневаются в их платежеспособности даже при хороших документах.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОХОД НЕ ДОТЯГИВАЕТ ДО НУЖНОЙ ПЛАНКИ?

1. Найти созаемщика.

Семья, где оба супруга работают, оказывается в более выигрышном положении в сравнении с заемщиком-одиночкой. Муж и жена могут выступать в качестве созаемщиков (тем более, что жилье все равно окажется их совместной собственностью), и банк будет учитывать их совокупный доход.

Но не возбраняется привлекать в качестве созаемщиков и кого-то еще: родителей, если они до сих пор хорошо зарабатывают, взрослых работающих детей, партнера по «гражданскому» браку (квартиру, правда, тоже придется на двоих оформлять). Можно хоть покупать жилье всей семьей из трех поколений — если у всех есть доход и всех такой вариант «семейного гнезда» устраивает.

2. Оформить «Семейную ипотеку».

Теперь это можно и с одним ребенком. И это важно: чисто статистически в семье с детьми доход на душу получается ниже, чем в такой же бездетной семье — и с теми же заработками у папы и мамы удовлетворять требованиям банков сложнее.

При «Семейной ипотеке» нужный порог дохода понижается за счет меньшей ставки по кредиту — ежемесячный платеж тоже выходит меньше. В Est-a-Tet специально для «КП» сделали расчеты по одному из ЖК: по двушке средний платеж снижается с 66 590 руб. до 53 325 руб., по трешке — с 83 400 руб. до 66 790 руб.

3.Искать акции от застройщика

Они сейчас крайне популярны. После того, как были изменены условия льготной ипотеки на новостройки (максимальную сумму кредита уменьшили до 3 млн рублей, что для Москвы почти не деньги), застройщики стали активнее предлагать собственные ипотечные акции — чтобы удержать спрос. Грубо говоря, сколько-то процентов по ипотеке на какой-то период вместо государства субсидирует застройщик — для «своих» покупателей в конкретном ЖК. А вам не все равно ли, от кого льгота и благодаря кому для вас снизится ежемесячный взнос и одобрения ипотеки? Главное, внимательно смотреть условия программ — что там за красивыми обещаниями написано более мелкими буквами и нет ли подвоха.

КСТАТИ

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПО ТЕМЕ

Как безопасно купить квартиру без риелтора: простая пошаговая инструкция

Зачем платить огромные деньги посреднику, если сделку можно провести самостоятельно (подробности)