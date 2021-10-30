Игорь Кириллов: «Жизнь так быстро пролетела...»

Легендарный диктор телевидения Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

30 октября не стало Игоря Кириллова. Легендарный диктор телевидения, народный артист СССР скончался на 90-м году жизни. Перед вами избранные фрагменты его интервью разных лет «Комсомольской правде».

Как Кириллов оказался на ТВ

Игорь Кириллов в «Голубом огоньке», 1962 год. Фото: стоп-кадр видео

«Я пришел на телевидение не ради зарабатывания денег, а чтобы окунуться в это новое искусство, которое только начиналось. А в театре со мной не получилось бы ничего хорошего. Когда мне предложили участвовать в конкурсе, я сомневался, полночи с супругой спорили. Ирина была не только чудесной женщиной, матерью моих детей, но и очень умным человеком. И мы решили уповать на судьбу, на Господа Бога. До меня на экране были только четыре очаровательные женщины: Ниночка Кондратова, Валечка Леонтьева, Анечка Шилова, Люсенька Соколова. И вдруг я мужчина среди них... Первые два года я работал без выходных и отпусков, но зато было очень интересно. А больше всего я любил репортерскую работу».

О современном телевидении

Игорь Кириллов в 1989 году. Фото: стоп-кадр Первого канала

«Конечно, телевидение становится в основном развлекательным. Как Райкин говорил: «Раз влекательное, два влекательное, три влекательное, но не всегда при-влекательное». Кому не нравится, те переключают на другой канал, который, может быть, несет умное, доброе, вечное. Сам смотрю информационные передачи и футбол. Конечно, когда моя любимая команда «Спартак» показывает слабую игру, переживаю. И тогда, и сегодня телевидение, хотите вы этого или нет, является зеркалом той жизни, которая происходит в стране. Не ругайте телевидение, очень вас прошу. Оно у нас еще одно из самых лучших в мире. Это не преувеличение. Это факт».

Про Ивана Урганта

«Я очень люблю Ваню Урганта. Мне нравится стиль этого юмора. Он не резкий, не грубый. Иногда тонкий бывает. Думаю, что новая программа Ванечки Урганта, который очень талантлив, - это большая находка для канала. Но, знаете, в свое время я сказал Алле Борисовне Пугачевой, что ее очень много. А надо, чтобы зрители ждали, не привыкали. Она не обиделась, между прочим. То же самое желаю Ванечке. Его чуть-чуть должно быть поменьше».

О сложных временах

«Сейчас мы переживаем самое сложное время. Раньше было очень трудно разговорить людей у камеры - все сначала думали, можно ли это сказать или нет. А теперь свободно говорят обо всем. Люди выражают то, что они чувствуют, и это здорово. Но хорошо бы, чтобы руководство нашей страны осознало, что нужно внимательнее прислушиваться к тому, о чем говорит народ. Чтобы снять ту неловкость жизни, которую переживают большинство жителей России».

Про звездную болезнь

«Была она у меня! Первые пять-шесть лет. Раньше у нас не было Интернета, нам писали письма. Очень хорошие и добрые, даже объяснения в любви были. А однажды мы снимали уроки русского языка для Чехословакии у павильона «Космос» на ВДНХ. Рядом люди стоят, смотрят. И вдруг я слышу, как две женщины разговаривают. И одна говорит: «А знаешь, мне Кириллов совсем не нравится. Вот Балашов - другое дело!» У меня все внутри замерло… Как? Она меня не любит?! Но тут я вспомнил постулат Ольги Сергеевны Высоцкой (знаменитый диктор советского радио. - Ред.), предупреждавшей меня о том, что не могут любить тебя все зрители, и стал смеяться над собой. Вокруг подумали, что я свихнулся. Это был урок на всю жизнь. То, что ты часто появляешься по телевидению, еще не достижение».

Про вредные привычки

«Я вообще курю с детских лет. Первый раз затянулся еще во время войны, когда мне было 8 - 9 лет, махоркой. А по-настоящему стал курить в 10-м классе. Пробовал однажды бросать, но забота о здоровье как-то не вписывалась в нервно-растерзанную жизнь на телевидении. Зато крепких напитков пью очень мало».

Про жену Ирину, с которой прожил больше 50 лет

В 2012 году Игорь Кириллов женился второй раз. Татьяна Александровне моложе супруга на 34 года. Фото: стоп-кадр Первого канала

«За нашу жизнь у нас не было серьезных конфликтов. Иногда ее мудрость превалировала, помогала мне принять правильные решения. И у нас не было проблем в этом смысле. Потерять ее для меня была страшная трагедия. А недавно ушла из жизни ее младшая сестра Наташа, которая была мне как родная сестра.

Самым строгим моим критиком была Ирина. Ох, как она меня корила! Она же знала все мои крупные, средние и мелкие недостатки. Работа на телевидении нас настолько увлекла - как в болото мы зашли, из которого нельзя выйти. Может быть, нам надо было больше внимания детям уделять. Особенно младшему ребенку. Сыну, который рано ушел из жизни».

Про возраст

«Я уже достиг такого предельного возраста, когда говорят: «Надо же, так много не живут!» Иногда еще востребован. Нормально живу. Пока еще хожу и даже могу быстро ходить. И даже бегать иногда. Сейчас прошелся по «Останкино», и даже сердце заболело. Вся жизнь здесь. Она так быстро пролетела. И вот молодость куда-то ушла, а пришла, извините за выражение, старость. Без спросу. Когда набегают минуты слабости, воспоминания обуревают, то очень многое вспоминается. Обидно, что так все быстро прошло...»

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