Игорь Кириллов: Свобода должна ограничиваться самоконтролем

Легендарного диктора Игоря Кириллова не стало 30 октября 2021 года. Фото: кадр Первого канала

Прошло всего лишь несколько недель с момента записи этого разговора. Игорь Леонидович попросил обязательно прислать материал, как только он будет готов к выходу. Но планы изменила не жизнь, а смерть: легендарного диктора советского ТВ сегодня не стало…

- Игорь Леонидович, вы, как мэтр, как профессионал, обладающий полувековым опытом работы на телевидении, наверняка по вечерам, когда выходят в эфир основные новостные программы на разных телеканалах, не просто смотрите их, а еще и оцениваете работу ведущих. Вам их работа нравится?

- Если говорить откровенно, конечно, разница с той же программой «Время» есть большая. Темп речи стал более современный, я бы даже сказал, более западный. А это явно не русская литературная разговорная речь. Но самое главное – мало очень сопереживания тому, о чем рассказывает телеведущий. Над этим стоило бы побольше поработать. Хотя все же самое главное – молодость, великая вещь и на телевидении, и на радио тоже.

Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов и Анна Шилова открывают новогодний «Голубой огонек», 1978 год. Фото: Виталий Созинов/ТАСС

- А обращаете внимание еще и на внешний вид нового поколения своих коллег?

- Ведущие-женщины наши, молодые и очаровательные, слишком уж часто меняют свои прически. Что касается одежды, то все, по-моему, нормально. Вот разве что девушки, которые ведут прогноз погоды, иногда перебарщивают с юбками выше колен.

Лично мне бы хотелось, чтобы ведущие сохраняли свой вид, не меняли его в зависимости от моды. Наши первые дикторы: Нина Кондратова, Валя Леонтьева, Аня Шилова, Люся Соколова, Светлана Моргунова, Светлана Жильцова – несмотря на бытовавшую в то время моду на парики, всегда оставались со своей прической. Постоянство очень сближало, очень помогало молодежи брать пример вот с ведущих телевидения.

- Ваша коллега, также диктор советского телевидения Дина Григорьева в недавнем разговоре с нами посетовала на то, что новое поколение телеведущих и дикторов за помощью и консультациями ни к ней, ни к кому-то еще из профессионалов не обращаются. «А надо бы. Помогли бы мы и в ударениях, и в правильной манере ведения», - сказала она.

- Обращаются, но крайне редко. Есть у нас сейчас такая тенденция: появившиеся на телеэкране быстро начинают мнить себя звездами. А вот в наше с Диной время это было астрономическое понятие. Дина Анатольевна – молодец, она очень точную вещь отметила. Конечно, необходимо обратить особое внимание на русскую литературную речь на телевидении. Это крайне необходимо. В свое время у нас был блистательный консультант Флора Леонидовна Агеенко, которая выпустила много словарей для работников ТВ и радио. Такая работа помогала всем, не только дикторам, но и политобозревателям, комментаторам.

Мне особенно режет ухо, когда высшие чиновники в своих выступлениях умудряются неправильные ударения ставить. Особенно жаль, что чаще всего такие ошибки совершают молодые люди.

Во всем этом виноват наш первый враг. Кстати, знаете кто это?

Диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов, ноябрь 1965 года. Фото: Валерий Генде-Роте/ТАСС

- Язык, который, как известно, враг и мой, и наш общий?

- Нет, язык – не враг. Точнее, это враг, скажем так, начинающий. Главный – это подставщик, стоящий на объективах камер, и на котором идет текст ведущего новостей. Так вот большинство современных дикторов и ведущих новостных блоков читают новости так, что в их глазах мы не чувствуем той мысли, той оценки события, о котором они в данный момент говорят. Вот с этого бы надо начинать.

На ТВ и радио (особенно на радио, которое можно слушать в любое время и в любой обстановке) должны следовать законам русского литературного разговорного языка. И ударения, и произношение: все это должно быть идеальным, потому что радио и телевидение являются своеобразной академией или университетом русского литературного разговорного языка. Об этом надо помнить каждому ведущему. Но, к сожалению, не все об этом помнят.

К юбилею Игоря Кириллова в 2017 году был выпущен документальный фильм «Как молоды мы были...» Фото: стоп-кадр Первого канала

- В будущее пытаетесь заглянуть?

- Сейчас я боюсь заглядывать в будущее, потому что оно лично для меня, увы, не очень ясно и понятно. Раньше, если и заглядывал, то с большой осторожностью.

Мы живем сейчас во времена перемен. А Конфуций - великий китайский мыслитель и философ - говорил, что не дай бог тебе жить во времена перемен! Хочу, чтобы было меньше перемен, больше было стабильности и покоя, и нормальной, хорошей человеческой жизни всем.

- Но ведь наверняка есть перемены, которые вам нравятся…

- Есть. Прежде всего, полнейшая, может быть, даже излишняя свобода, о которой мы раньше только мечтать могли. Особенно в информационной работе, когда можно своими словами переиначивать официальный и очень сложный текст.

Когда наш руководитель Леонид Петрович Кравченко был назначен директором ТАСС, я просил его, чтобы редакторы агентства, составлявшие сложные, ужасно старомодные и одновременно канцелярские фразы, присылали бы нам более понятные людям тексты. Нам самим не разрешали редактировать. А сейчас спокойно: все ведущие редактируют под себя тексты, чтобы они стали более простыми, более достоверными и более доходчивыми для зрителей и слушателей. Это великое достижение, я считаю. Вот эта свобода, которая, конечно, должна ограничиваться самоконтролем, она дает, больше жизненной силы программам, передачам.

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