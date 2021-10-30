Телеведущая Светлана Жильцова: «Игорь Кириллов всегда был очень деликатен»

Дикторы Светлана Жильцова, Игорь Кириллов и Аза Лихитченко в студии программы «Время», 1970 год. Фото: ТАСС

Узнаваемый глубокий баритон Игоря Кириллова был таким же символом программы «Время», как и увертюра Георгия Свиридова – музыкальная заставка к передаче. Более 20 лет Игорь Леонидович вел главную информационную программу Советского Союза. Он возглавлял дикторский отдел Первого канала. А в юности мечтал стать режиссером. Но во ВГИКе его приняли только на актерский факультет. Спустя год он перевелся в Щепкинское училище. После его окончания поступил в Московский театр драмы и комедии. Он мог бы стать актером труппы Юрия Любимова, если бы Любимов пришел на "Таганку" чуть раньше.

В 1963 году Игорь Кириллов снялся в фильме «Октябрь». Фото: стоп-кадр видео

В конце 50-ых Игорь Кириллов сбежал из театра на Шаболовку (там размещалось советское ЦТ ). И стал работать сначала режиссером-постановщиком, а потом диктором. Но природный артистизм, прекрасная театральная школа (не зря же он стал Народным артистом СССР) не позволили сделаться только «говорящей головой». Его голос, интонация придавали каждому его выходу в эфир авторское звучание, будь то трансляция парадов на Красной площади, «Голубые огоньки», «Песня года», «Телескоп», «Спутник телезрителя» или легендарная программа «Время»…

Игорь Кириллов в 1989 году. Фото: стоп-кадр Первого канала

- Мы иногда созванивались с Игорем Леонидовичем, он поздравлял меня с днём рождения, - рассказала kp.ru диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Жильцова. – Он долгое время был художественным руководителем дикторского отдела Первого канала. Мы вместе читали новости. Зная ранимость каждого сотрудника, он всегда был очень деликатен, часто нас хвалил, а если делал замечания, то всегда говорил по делу.

Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов и Анна Шилова открывают новогодний «Голубой огонек», 1978 год. Фото: Виталий Созинов/ТАСС

Но в основном Игорь Леонидович работал в паре с Анной Шиловой. Они вместе вели развлекательные программы. А вот новости читал не только с ней, но и с другими дикторами. Дело в том, что, как правило, дикторы, которые вели новостной эфир, не имели права работать в других передачах. А Кириллов имел право вести любую программу. Потому что он был главным диктором, ведущим - он был всем на телевидении...