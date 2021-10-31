Непростая жизнь арабских принцев: Как живут и чем занимаются молодые шейхи

На Востоке не принято выносить сор из избы. Фото: EAST NEWS

Если начать следить в соцсетях за аккаунтами, которые ведут арабские шейхи, то почти всегда можно увидеть добропорядочных аристократов – фото с родными, патронаж благотворительных акций, общественная деятельность. В плане увлечений доминируют соколиная охота, морские прогулки и заграничные путешествия.

О том, что образ арабских принцев на самом деле не такой уж и безупречный, заговорили после смерти старшего сына правителя Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума, шейха Рашида. Сын одного из самых влиятельных людей в ОАЭ, шейх Рашид скончался, не дожив до своего 34-летия полтора месяца. Официальная причина смерти – сердечный приступ, но многие из числа приближенных к правящему клану людей, уверены, что молодой человек умер от наркотиков.

Об агрессивном характере Рашида сообщали не только его родные, но и слуги. В 2011 году один из его привратников подал в суд исковое заявление. В нем говорилось, что шейх называл своего слугу «черным рабом», оскорблял христиан. Другой слуга, также работавший во дворце, заявил, что шейх Рашид принимал наркотики и проходил курс реабилитации в одной из британских клиник.

И на Востоке не принято выносить сор из избы, поэтому о похождениях отпрысков нефтяных магнатов Объединённых Арабских Эмиратов становится известно, лишь когда они нарушают законы вдали от родины.

В 2015 году саудовского принца Маджидп Абдул-Азиз аль Сауда арестовали в Соединенных Штатах за насилие и угрозы в адрес домработницы. Королевскую особу задержали, но позже выпустили под залог.

В том же году американские полицейские начали расследование в отношении катарского шейха Халида бин Хамада Аль Тани, которого подозревали в превышении скорости и опасном вождении за рулем Ferrari.

Но, конечно же, не все арабские принцы ведут себя столь вызывающе. Например, будущий правитель Дубая – наследный принц, шейх Хамдан. Он много путешествует, занимается спортом, пишет стихи, уделяет время благотворительным проектам, спасает животных. Будучи страстным поклонником современных технологий, он параллельно борется за сохранение самобытности, древней истории и богатой культуры родной страны. Он верит в будущее своего государства и прилагает все усилия для того, чтобы оно процветало.

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