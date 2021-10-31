Геннадий Онищенко - об отравившихся в Хургаде 40 россиянах: «Отель явно не был готов для приёма туристов»

Геннадий Онищенко надеется, что туристам будет оказана своевременная помощь. Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, печальные такие цифры приходят из Хургады об отравлении наших туристов. Сначала говорили о 40 заболевших, потом - о 20, потом 10, и - снова 20. Нет ли у вас собственной информации? И все это произошло потому, что они Онищенко не послушались и полетели?

- Давайте не будем сейчас, как говорится, иронизировать. Действительно, смотрите, - и Египет, и все другие регионы, которые принимали, традиционно, и наших граждан, и европейских, - они же ведь долгое время не работали. Естественно, персонал, который там был занят обслуживанием, а он, в основном, европейский, - разъехался по своим странам… Сама инфраструктура, безусловно, за это время не поддерживалась в должном состоянии.

- А что вам известно на счёт отравления?

- Скорее всего, сработал пищевой фактор...

- То есть, это - пищевое отравление.

- Да, судя по тем отрывочным данным, которые дают мне медики-профессионалы, дипломатические, консульские работники, которые обязаны там, на месте, обеспечить безопасность наших граждан, организовать оказание им своевременной медицинской помощи. А вот то, что госпитализировали сразу больше трех десятков человек... Это значит - клиника была, скорее всего, очень манифестная и яркая.

- Как понять – манифестная?

- То есть, она проявлялась не скрыто, не какими-то недомоганиями или дискомфортом, а, скорее всего, это были явления, которые требовали разобраться с этим на стадии стационарного обследования пациентов. Будем надеяться, что им будет оказана своевременная помощь...

- Вас что-то настораживает?

- Отель вроде четырёхзвёздочный, значит, - путевки не дешевые. И непонятно, входит ли медицинская страховка в их стоимость? Ведь, как правило, наши турфирмы ведут себя очень безответственно и отправляют людей в дальние страны, надеясь на авось людей, не поддерживая их медицинскими страховками. Такое мы уже неоднократно замечали.

- А сами-то туристы о чем думали?

- Вот именно... Хотя, их много раз предупреждали, что всякое может случиться. Ехать только потому, что не хочется быть дома, ехать в неизвестном направлении - без четких гарантий безопасности. А эти гарантии и не могли бы быть априори, потому что, еще раз говорю, инфраструктура не работала. Она находилась, в лучшем случае, в стадии консервации, просто стояла - и все.

- Там же и детей очень много среди туристов. И они тоже заразились.

- Ну, конечно. И детей повезли, и сами поехали. И вот теперь они - вместо этого отдыха, на который потрачены деньги, лежат в клинике. А деньги, скорее всего, никто не вернет, и судиться наши пострадавшие туристы с этим отелем не будут - «за неоказание услуг».

Люди, скорее всего, останутся ни с чем. (Буду рад, если окажусь неправым.) Вернутся домой переболевшие.

Дай Бог, чтобы еще и там не присоединилась коронавирусная инфекция...

Поэтому, давайте пожелаем им побыстрее выздороветь.

А нашим «соответствующим структурам» - сработать не на выжидание, что само рассосется. А - сделать все для того, чтобы показать: наша страна умеет отстаивать интересы своих граждан, тем более, что они там находятся не по гуманитарным соображениям, а заплатили за это деньги.

- Вы к Минздраву апеллируете или к МИДу?

- Нет, МИД-то что? Его задача - обеспечить безопасность заболевших людей в Хургаде и их вывоз оттуда. Но, сегодня я, прежде всего, апеллирую к государственному органу, который называется Ростуризм.

- Должны ли наши медики к этой ситуации подключиться?

- Пока я не вижу в этом необходимости. Да и формата такого нет. Нет, слава Богу, и больных, которых нужно вывозить экстренно для оказания помощи. Ну, дай Бог, чтобы так было. Пока, к счастью, заявлений со стороны Минздрава на сей счёт нет. А каких-то ссылок на данные министерства здравоохранения Египта - со стороны наших официальных органов в виде консульства и Ростуризма, тоже пока не слышу.

- Понял, то есть, они должны подключиться. Спасибо огромное!

- Да, всего доброго!

- Будем надеяться, что все обойдётся и наши туристы быстро встанут на ноги и вернутся на Родину.