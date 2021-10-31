Сергей Белоголовцев о смерти диктора Игоря Кириллова: Таких людей уже не будет. Он был классиком

Легендарный диктор Игорь Кириллов скончался 30 октября 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшую субботу, 30 октября от нас ушел знаменитый телевизионный диктор Игорь Кириллов.

KP.ru в эти дни связывался с теми, кто общался с Игорем Леонидовичем в разные годы, кто успел поработать с ним на телевидении. Один из таких людей - популярный российский телеведущий, актёр и телережиссёр Сергей Белоголовцев.

- Игорь Кириллов — уникум?

- Думаю, таких людей уже не будет. В том числе потому, что с огромной скоростью меняются лица на телевидении.

- Игорь Леонидович был кем по жизни?

- Он был классиком. Человеком, с которым поколение за поколением рождались, взрослели, и даже старились.

- И умирали — ведь его голос сопровождал, в том числе, церемонии проводов генеральных секретарей в 80-е?

- И это тоже. Таких людей, мне кажется, вспоминают как великих писателей. Как Толстого или Достоевского. Кто сейчас остался? Слава богу, жив Дроздов Николай Николаевич, дай бог ему многие годы. Таких фамилий всего несколько — и Игорь Леонидович в их ряду, в этом пантеоне.

- Что было в нем такого, чего не рассмотреть в нынешних ведущих?

- Нельзя говорить, что сегодня «цементирующих» людей на ТВ нет. Они есть, такие люди, традиции долгого присутствия на экране знаковых персон существует. Другое дело, что не все из них со знаком плюс.

- Отрицательное обаяние?

- Обаяние может быть разным. У Кириллова оно несло позитив несмотря на то, что он озвучивал, в том числе, и драконовские законы, и непопулярные решения правительства… Сейчас есть большие звезды. Наверное, Дима Нагиев — он давно на ТВ, и, скорее, у него положительный образ. Есть Владимир Познер — человек, который прекрасно приспосабливается к любой смене настроения в обществе и особенно в верхах. Респект ему огромный.

- Вас Кириллов чему учил?

- Я с Кирилловым лично общался. Более того, он меня учил в первой половине 90-х. Мы работали у Александра Акопова в Агенстве Печати Новости. И выпускали три аналитические программы. И вот когда мы, КВНовские дети, пришли на профессиональное телевидение, наш мудрый учитель Акопов позвал Игоря Леонидовича. И Кириллов начал с нами заниматься телевизионной сценической речью.

- Это было как что?

- Это было как соприкосновение с солнцем. Я лично офигевал просто от масштаба личности и от какого-то дикого доброжелательства Кириллова.

- Он не считал вас пацанами с улицы?

- Абсолютно нет. Он разговаривал как с равными. Однажды он своим абсолютно узнаваемым тоном говорит мне: «Я посмотрел вашу передачу. Она смешна. Но вы проглатываете окончания, Сергей...». Мы червячки рядом с этим гигантом. А он помнил нас всех по именам. И это был капец. И эта улыбка его потрясающая...

- Вы помните его не только как диктора программы «Время»?

- Не только. Я посмотрел в Ютубе некоторые его выступления. Его улыбка то пряталась, то появлялась. Когда он начинал говорить о чем то хорошем, она органично на лице. И сразу выходила на первый план, и была естественной. Что мне нравилось в этих стариках — в Кириллове, в Карцеве - они очень заинтересованно тебя слушали. Они не рассказывали тебе бесконечные истории о своих подвигах и победах. А задавали вопросы и выслушивали ответ не перебивая.

А сейчас на ТВ уже мало программ, где тебя выслушают заинтересованно — все ушло в ютуб.

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