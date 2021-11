Зонд NASA измерил глубину крупнейшего урагана в Солнечной системе

В Большом красном пятне Юпитера легко бы уместилась наша планета.

Около 500 километров - примерно на столько, как минимум, уходит вглубь атмосферы Юпитера его знаменитое Большое красное пятно (Great Red Spot). Об этом NASA объявило в своем информационном сообщении, появившемся после того, как планетологи обнародовали последние данные, собранные зондом Юнона (Juno), который сейчас находится на орбите газового гиганта и уже 37 раз «нырял» к верхним слоям его облачного покрова.

По словам Скотта Болтона (Scott Bolton), руководителя миссии из Юго-западного НИИ (principal investigator of Juno from the Southwest Research Institute in San Antonio), результаты исследований, поступающие с 2016 года, позволят в итоге создать трехмерную картину атмосферных процессов на Юпитере, включая Большое красное пятно.

Пока известно, что Большое красное пятно – это антициклон. По сути, крупнейший ураган в Солнечной системе. Его вихрь вращается против часовой стрелки и вверху холоднее, чем внизу. И похоже, что воронка урагана сужается вверху, высовываясь эдаким конусом.

Так выглдит Пятно с близкого расстояния: фото с борта зонда "Юнона". Большое красное пятно окружают более мелкие ураганы.

Диаметр Большого красного пятна составляет около 16 тысяч километров. Наша планета легко бы в нем утонула. Однако было время, когда ураган был гораздо шире. Его диаметр уменьшается. Сам вихрь - овальный изначально - делается круглее. И дело, возможно, идет к тому, что он «рассосется». Астрономы об этом спорят. Однако подмечают, что скорость атмосферных потоков на границах урагана постепенно увеличивается.

Юпитер – вообще можно назвать «Планетой Бурь». Его атмосфера сплошь состоит из ураганов и потоков, несущихся параллельно экватору - одни в одну сторону, другие в другую. Их толщина превышает 3 тысячи километров. Планетологи намерены разобраться во всех этих, с позволения сказать, тонкостях.

Вид на слоистую атмосферу Юпитера в видимом (спарава) и микроволновом диапазоне.

СПРАВКА « КОМСОМОЛКИ»

Большое Красное Пятно когда-то было горой

Большое Красное Пятно (БКП) открыл то ли Джованни Кассини то ли Роберт Гук. Рисунок Пятна нашли в заметках Кассини от 1665 года. Нечто похожее обнаружили и в рисунках Гука, датированных 1664 годом.

До того, как "Вояджеры" – зонды, отправленные за границы Солнечной системы, передали первые качественные изображения Юпитера, считалось, что Пятно - это нечто твердое — вроде горы. Или кратера. Возвышается над планетой и торчит из ее недр. Но постепенно выяснилось, что Пятно - это атмосферное образование — антициклон. Газ в его воронке вращается против часовой стрелки, делая один оборот примерно за 6 земных суток.

Цвет БКП меняется. Пятно то бледнеет, то краснеет. Почему оно красное, до конца не ясно. Согласно наиболее популярной гипотезе, цвет Пятну придают химические реакции, в которые вступают аммиак и ацетилен под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения.