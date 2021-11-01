Умершая от рака актриса Ия Саввина пила перед смертью

Актриса Ия Саввина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитая актриса Ия Саввина умерла от рака кожи в 2011 году. Вдовец звезды фильмов "Запомни меня такой и "Гараж" Анатолий Васильев один воспитывал неизлечимо больного сына умершей жены Сергея Шестакова. Он ушел из жизни 22 октября 2021 года, пережив знаменитую маму на десять лет. На днях Васильев рассказал, какими были последние дни его жены.

Ия Саввина умерла на глазах своего второго мужа Анатолия Васильева. Актриса сильно мучилась. "Последние два месяца она умирала вот на этом диване, - указал режиссер на софу в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. - Медленный, длительный, долгий процесс".

Зная о своем недуге, Ия Сергеевна себя не берегла. "Она очень много курила, подряд - одну за другой. Как говорил наш друг пульмонолог: «У нее легких уже нет». По словам вдовца, актриса пила перед смертью. "Употребляла, назовем так".

Актриса Ия Саввина в 2009 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За несколько недель до смерти Саввина расписалась с Васильевым после 30 лет сожительства. Сделала она это для того, чтобы артист представлял права ее неизлечимо больного сына Сергея Шестакова. Он родился синдромом Дауна.

Ей предлагали отказаться от ребенка или сдать его в интернат. "Я не осуждаю тех, кому это бремя оказывается не по силам. У меня самой в жизни была минута слабости. Когда Сереже было семь, я узнала, что есть отличная лесная школа под Москвой, и захотела отдать его туда. Человек, которому я позвонила - я часто забываю фамилии, но эту запомнила на всю жизнь, Ченцов, - спросил: «Вы хотите отказаться от ребенка?». «Нет, что вы, как вы могли подумать…» - «Тогда не отдавайте его никуда и никогда». Так я и сделала", - признавалась Саввина.

После смерти звезды Васильев стал владельцем двух квартир в Москве - на Фрунзенской набережной и во Власьевском переулке и дачи в Костромской области. Недвижимость советской звезды оценивают в 100 миллионов рублей. К тому же артистка коллекционировала антиквариат.

Ия Саввина в фильме "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж", 1966 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Мы 20 лет живем в соседних квартирах через стенку. Сереженька мне был просто как родной человечек. Ия, бывало, звонила мне в пять утра. Ты, говорит, прости, не могу спать, душа болит за моего бедолагу. Это была ее любимая фраза. Она ужасно боялась того момента, когда она уйдет из этой жизни и Сережка останется один", - делился друг семьи актер Борис Львович.

Шестаков скончался на 65-м году. Врачи считали, что он вряд ли доживет до 40. "Сереженька умничка был большая - только маленький мальчик 64-х лет. Он вырос в любви, в уважении к себе. Поэтому, я считаю, его жизнь так и продлилась долго. Его все любили кругом", - уверен 74-летний Борис Афроимович.

Тело Сергея кремировали. А теперь решают, куда захоронить урну с прахом - либо в могилу матери, либо отца - почетного геолога СССР Всеволода Шестакова. Оба покоятся на Новодевичьем кладбище в 100 метрах друг от друга. Друзья семьи сходятся во мнении: "Ия стольким пожертвовала ради сына, молила Бога умереть с Сережей в один день. Так пусть теперь будут рядом".