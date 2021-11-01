Почему пенсии в России обесцениваются и что может сделать государство

В номинальном выражении средняя пенсия в России сейчас составляет 15 847 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Растущая инфляция путает властям все карты и сбивает бюджетные расчеты. Как недавно подсчитал Росстат, российские пенсионеры стали жить беднее. В начале года им прибавили по 6,3%, но цены за это время выросли сильнее – на 6,5%. И продолжают расти. К концу года инфляция может составить около 8%.

В номинальном выражении средняя пенсия сейчас составляет 15 847 рублей в месяц. Но на эти деньги можно купить меньше товаров и услуг, чем в начале года. Государство частично компенсировало потери в сентябре. Тогда пенсионерам единоразово выплатили по 10 тысяч рублей. По сути, это прибавка по 830 рублей в месяц, что соразмерно дополнительной индексации в 5% годовых.

Тем не менее средние цифры считать не очень правильно. Больше всего денег пенсионеры тратят на продукты питания. А они в этом году дорожают сильнее всего. К примеру, капуста выросла в цене вдвое, картофель – в полтора раза, морковь – на треть, курица – на четверть, остальные виды мяса – на 13 – 15%. Если взять продовольственную инфляцию, то окажется, что даже с единоразовым пособием отбить рост цен не удалось.

Загвоздка заключается в алгоритме индексации. Будущее чиновники предсказать не могут. Поэтому каждый январь компенсируют инфляцию за прошлый год (и немного прибавляют сверху). Это значит, в начале следующего года пенсии должны будут поднять минимум на инфляцию этого года. Это в конце августа пообещал президент Владимир Путин. То есть, прибавка должны быть не ниже 8%. Пока в бюджете заложена меньшая цифра - 5,9%. Но ее закладывали еще несколько лет назад, когда никто не мог предположить, что случится пандемия и такой разгон инфляции. К концу года власти должны принять уточняющие бюджет документы.

В Центробанке при этом надеются, что в следующем году инфляция не превысит 5 - 6% годовых, а может и опустится до 4%. Если так и будет, в реальном выражении пенсии в следующем году снова вырастут. А если нет, то государство сможет все исправить единоразовой выплатой. Этот механизм уже отработали.

Есть лишь один нюанс. Ежегодная прибавка не касается неработающих пенсионеров. Их 10 млн человек. Единоразовую выплату в сентябре они получили. А вот индексация в январе им не положена с 2016 года. Поэтому их пенсии в реальном выражении будут и дальше снижаться.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему пенсионеры в Москве получают больше?

В различных регионах пенсионеры получают региональные надбавки. Они зависят от возможностей местных бюджетов. К примеру, в Москве минимальная пенсия с 2022 года будет составлять 21,2 тыс. рублей. Если федеральное пособие по старости ниже, то столичное правительство доплачивает до минимального уровня. По правилам на такую доплату могут рассчитывать те, кто официально прожил в Москве больше 10 лет. Таких пенсионеров сейчас 2,1 млн человек. В большинстве регионов местные власти доплачивают лишь до прожиточного минимума. В среднем по стране он составляет 12 тысяч рублей в месяц.