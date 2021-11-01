В России с 1 ноября 2021 увеличилась пенсия работников угольной промышленности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 1 ноября 2021 года увеличится размер доплаты к пенсии для ряда бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Это связано с тяжелыми условиями работы, на которых трудились граждане. Теперь доплата устанавливается в индивидуальном порядке, она будет зависеть от стажа, среднемесячного заработка и других параметров.

Раз в три месяца пенсия индексируется, но по специальной схеме. До ноября 021 года индексация была с 1 августа текущего года.

Напомним, режим нерабочих дней, который объявлен в России, не отразится на графике выплаты пенсий в Пенсионном фонде. При этом, изменения возможны в работе "Почты России", но они связаны только с празднованием Дня народного единства. Так, 3 ноября будет короткий день, 4 ноября - выходной, 5 ноября - по субботнему графику.

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