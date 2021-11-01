Тяжелая болезнь изменила внешность Ларисы Гузеевой: "Я сейчас страшная невозможно"

Лариса Гузеева рассказала о печальных последствиях болезни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева до сих пор не оправилась от тяжелой болезни. Артистка провела в клинике три недели. У нее возникли проблемы с дыханием, потом - с почками, она лежала в кислородной маске. Сейчас звезда впервые рассказала, как ее изменил недуг.

Лариса Гузеева переболела коронавирусом в тяжелой форме. Сейчас артистка пытается восстановиться. Недуг сильно повлиял на ее внешность и состояние.

62-летняя Лариса Андреевна пока слишком слаба, да и внешний вид у нее сейчас не самый лучший. "Я сейчас страшная невозможно. Осталось дождаться, когда смогу выйти на улицу..." - сообщила звезда в блоге.

Инфекция сильно изменила и жизнь знаменитости. "Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было «до». Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий", - делилась актриса.

Но больше всего ее огорчают сплетни. "Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим от ковида я не встречала. Нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным... Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице. Я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия... Людоеды", - не сдерживает себя артистка.