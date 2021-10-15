Тяжелобольная Лариса Гузеева обратилась к поклонникам

Лариса Гузеева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Гузеева три недели лежит в больнице. Врачи выхаживают тяжелобольную артистку новейшими лекарствами. Ведь состояние Ларисы Андреевны ухудшалось с каждым днем. Сначала у звезды экрана возникли проблемы с дыханием, потом - с почками. Потом актрисе и вовсе надели кислородную маску. И вот некоторое время назад актриса вышла на связь с поклонниками.

Лариса Гузеева до сих пор находится в Коммунарке. Актрисе диагностировали коронавирус. 62-летняя Лариса Андреевна продолжает лечение. Она жалуется на одышку. Правое легкое телеведущей поражено на 60 процентов, левое - на 50 процентов.

Сообщалось, что артистку собираются лечить кислородом с помощью специального аппарата, конструкция которого напоминает скафандр с несколькими трубками. По данным экспертов, использование кислородного шлема вместо маски помогает больным в критическом состоянии самостоятельно дышать и избежать введения в гортань трубки.

Сейчас актрисе немного полегче, потому Гузеева обратилась к россиянам. "Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю - вы и так знаете, как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна, прекрасные мои друзья. Я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!" - написала она в блоге.

Поклонники пожелали актрисе скорейшего восстановления. Многие не сдержали слез от переживаний за звезду.