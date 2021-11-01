Анна Попова рассказала, почему и как часто заражаются привитые от коронавируса и уже переболевшие

Нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 был неизбежен - об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

СТАЛ ЛИ КОРОНАВИРУС СЕЗОННЫМ И КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ «ИММУННАЯ ПОДУШКА»

Нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 был неизбежен - об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде на канале Россия-24.

- Летом спад [заражений] был далеко не во всех регионах. В некоторых заболеваемость сохранялась на том же уровне, не снижалась с середины июня-месяца. Отсутствие должных мер и контроля за ними - отсутствие масок, социальной дистанции, игнорирование вируса - привело к тому, что к сентябрю мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране, - отметила Попова. - Вируса в популяции много.

SARS-CoV-2 - сезонный возбудитель инфекции, он это доказывает, пояснила глава Роспотребнадзора. «Это обычная история, когда после 10-15 сентября растут все ОРВИ. И к ним присоединился новый коронавирус», - сказала она.

Получается, такие волны теперь будут накрывать нас каждую осень? Пока точно не известен характер сезонности - будет ли это только осень или, возможно, еще весна, ответила Анна Попова. Однако в любом случае, чтобы избежать страха и рисков тяжело заболеть, нам нужно достичь коллективного иммунитета к коронавирусу. С учетом того, что вирус несколько меняется, «иммунная подушка» должна составить не менее 80% взрослого населения страны, пояснила главный санитарный врач. Получить иммунитет можно естественным путем, переболев, но, чтобы сохранить здоровье, а в ряде случаев и жизнь, безусловно, лучше сделать прививку.

ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕВАЮТ ПРИВИТЫЕ

Среди уже переболевших повторно подхватывают инфекцию у нас не более четверти процента, заверила Анна Попова. Как правило, это люди с «серьезными нарушениями в системе иммунитета».

Если же говорить о привитых, то наши ученые никогда не утверждали, что вакцина полностью защищает от заболевания, пояснила глава Роспотребнадзора. К тому же, по ее словам, около 5-10% людей не реагируют вообще ни на какие прививки.

Главная задача вакцинации - спасти от тяжелых осложнений и летального исхода. «И сегодня абсолютно точно тяжелых больных в реанимации из числа привитых практически нет», - подчеркнула Попова. В целом по официальным данным в России заболевают, будучи полностью вакцинированными, от 2 до 5% людей.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Главная задача в эти дни - снизить количество контактов, чтобы разорвать цепочки передачи вируса от одного человека к другому, напомнила глава Роспотребнадзора. И перечислила, что нужно делать и от чего стоит воздержаться:

- побольше гулять на свежем воздухе,

- стараться общаться только с теми людьми, с кем вы постоянно живете,

- избегать вечеринок, походов в гости и не приглашать никого к себе,

- сделать прививку, если вы еще не сделали.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛА ГЛАВА РОСПОТРЕБНАДЗОРА

- Никаких новых «суперограничений» вводить не требуется - нужно строго соблюдать уже давно известные противоэпидемические меры. В том числе следить, чтобы люди носили маски в общественных местах, не нарушали самоизоляцию больные и те, с кем они контактировали.

- Если вы сталкиваетесь с нарушением правил безопасности, затягиванием сроков выдачи результатов ПЦР-теста (24 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию) - звоните на «горячую линию» Роспотребнадзора, предложила Попова. Телефон для жалоб: 8-800-555-49-43.

- Сегодня нет необходимости закрывать границы России. Завозных случаев коронавируса по официальным данным не больше одного процента, распространение инфекции идет внутри страны.

- Новый вариант штамма Дельта AY.4.2 сейчас не вызывает повышенного беспокойства. В целом коронавирус по последним данным мутирует в 6 раз реже, чем вирус гриппа, и в 21 раз реже, чем ВИЧ. Поэтому у нас есть уверенность, что нынешние вакцины остаются эффективными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дельта-штамм коронавируса опасен для детей: Тяжело болеют даже 6-летние

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Владимир Круглый считает, что надо как можно раньше начать вакцинацию детей и подростков (подробности)