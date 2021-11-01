Владимир Путин рассказал, когда Россия будет сбивать американские ракеты в космосе

Путин сообщил об обновлении системы воздушно-космической обороны России. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В понедельник Владимир Путин провел военное совещание – с руководством Минобороны и промышленниками обсуждали перевооружение армии. Президент рассказал о главных угрозах стране и том, как мы можем на них ответить.

- Некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток «сломать» этот паритет (ядерного сдерживания – Ред.), в том числе с помощью развертывания элементов глобальной ПРО в близости от наших границ, - президент начал с больного, но добавил, что и нам есть чем ответить.

За четыре года армия получила 25 зенитных ракетных комплексов С-400, 70 новых истребителей, 20 комплексов С-300 и 90 самолетов модернизировали. Флот обновляется - к 2027 году 70% вооружения будет новым.

- Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море – можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны, - мрачно пошутил президент.

Путин рассказал, что комплексы ПРО будут поступать военным и дальше – десятки в течение ближайших лет. Скоро армия получит и новейшую разработку С-500.

Российский глава сообщил, что у нас появится собственная система ПРО. Мы сможем сбивать ракеты прямо в космосе. Что-то похожее Рейган мечтал создать в 80-х годах, тогда проект назвали «Звездными войнами», но у американцев ничего не получилось из-за технической сложности задачи.

- Обновлённая система воздушно-космической обороны должна обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов, а затем быть способной уничтожать их на всей траектории полёта, - поручил президент.

Совещание закончилось обсуждением коронавируса в армии. Путин заявил, что на подходе первое лекарство от ковида! Прививка, напомним, не лечит болезнь, а только повышает защиту организма от нее.

- Сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты (от коронавируса – Ред.), сегодня с коллегами говорил об этом. Но все равно самый лучший способ защитить себя – вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться. Я с коллегами разговаривал в некоторых странах, там 60% населения было вакцинировано, а потом раз – вспышка пошла. Я лично спрашивал – что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Нужно следить за этим, - поручил Путин.