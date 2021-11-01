Ученые Физтеха: Локдаун объявили в ноябре, чтобы дать людям передышку на Новогодние праздники

Реальность оказалось суровее прогнозов и к 1 ноября заболеваемость превысила 40 тысяч челове Фото: Алексей БУЛАТОВ

С момента появления Covid-19 ученые с помощью математических моделей пытаются прогнозировать сценарии развития событий. Например, недавний прогноз специалистов Санкт-Петербургского государственного университета предполагал, что количество активно болеющих людей в России может достичь на первой неделе ноября 1 миллиона человек. А число заражений на пике четвертой волны может превысить цифру в 35 тысяч случаев в день.

Как мы знаем, реальность оказалось суровее прогнозов и к 1 ноября заболеваемость превысила 40 тысяч человек. Как работают математические модели и почему они могут ошибаться рассказали в интервью сайту Министерства науки и высшего образования РФ кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов и научный сотрудник лаборатории, ассистент Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета Булат Идрисов.

Моделирование и человеческий фактор

Математическое моделирование пытается учесть влияние на ход пандемии самых разнообразных факторов, связанных с самим вирусом и действиями человека, поясняет Булат Идрисов. Например, модели учитывают появление новых более заразных штаммов (например Дельта варианта коронавируса), отмену или введение ограничений.

- Надо понимать, что модель стремиться приблизиться к реальности, но не воспроизводит ее полностью, - уточняет Станислав Отставнов. - Смысл создания моделей в том, чтобы дать людям, которые принимают решения, важную информацию - основу для принятия правильных шагов. Модель показывает, что может быть, если мы предпримем определенные действия или наоборот - не сделаем их. Поэтому цель моделирования не в том, чтобы на 100 процентов предсказать будущее, а в обосновании правильных решений.

Математика точная наука. Но откуда берутся неточности в прогнозах? Любая, даже самая точная наука пасует, когда в дело вступает человеческий фактор. Например, появление законодательного требования (классический случай - обязательное ношение масок в общественных местах) вовсе не означает обязательного его выполнения.

Локдаун и Новый год

Почему именно сейчас власти вынуждены были отправить всех на удаленку?

- Есть несколько версий, одна из них достаточно обоснованная: скоро новогодние праздники, - говорит Станислав Отставнов. - Важно избежать каких-то жестких мер перед ними. Понятно, что сами праздники обеспечат нам некий перерыв, потому что стабилизация эпидемиологической ситуации у нас в стране обычно связана с летними, зимними каникулами. Другая причина в том, что осень сама по себе благоприятный сезон для распространения респираторных заболеваний.

По мнению Булата Идрисова, у тех, кто управляет здравоохранением, выбор инструментов не такой уж большой. Введение крайней меры в виде локдауна означает, что в местных больницах складывается сложная ситуация и необходимо удержать ее под контролем.

Почему привитые тоже должны сохранять меры безопасности

Во время роста заболеваемости важно сократить социальные контакты даже тем, кто уже вакцинирован.

- К сожалению, у нас в массовом восприятии есть убеждение, что если ты сделал прививку, ты уже неуязвим. На самом деле это не так, - объясняет Станислав Отставнов. - Даже если вы прошли полный курс вакцинации, вероятность заболеть сохраняется. Прививка предохраняет от тяжелого течения болезни, скорее всего, заболевание пройдет в легкой форме и не потребует госпитализации. А главное позволит избежать визита в реанимацию. Но прививка не гарантирует от заражения, вы можете заболеть и стать бессимптомным носителем инфекции. Поэтому, даже прошедшие вакцинацию люди, должны продолжать соблюдать меры профилактики и безопасности.

Чем опасен постковидный синдром?

Иногда люди рассуждают следующим образом: если прививка от заражения не спасает, то зачем ее вообще делать?

По словам Станислава Отставнова смысл прививки в том, что мы тренируем иммунитет давать отпор вирусу, когда он придет. И более тренированный организм достигнет победы с меньшими потерями. Если посмотреть на статистику, то у вакцинированных людей проблем со здоровьем после встречи с вирусом на несколько порядков меньше.

- Мы с коллегами делали анализ выживаемости пациентов с Covid-19 в Башкирии, - продолжает Булата Идрисов. - Из числа тех, кто был госпитализирован, умерли 15–20% человек. Из тех, кто был выписан домой, примерно такое же количество умерло в течение года от последствий перенесенного коронавируса. Я разговаривал со своим коллегой, терапевтом, у них все отделения в поликлинике забиты пациентами с постковидным синдромом. Поэтому лучше защитить себя прививкой. Конечно, многие люди переносят коронавирус и выздоравливают, но вы заранее не знаете, как ваш организм отреагирует на новый вирус.

- Исследования, проведенные по правилам доказательной медицины, показали, что, даже если ты успешно переболел, это еще не гарантия успеха, - солидарен с коллегой Станислав Отставнов. - Потому что у людей, переболевших ковидом, многократно повышается вероятность инсульта. Это очень тяжелое заболевание, если инсульт и не убивает сразу, он приводит к очень тяжелым последствиям. Причем, речь идет и о пациентах молодого возраста. По собственному опыту могу сказать: примерно год назад я переболел короной. Поскольку я достаточно молодой человек, организм тренированный - на работу добираюсь на велосипеде, то переболел в относительно легкой форме. Но, к сожалению, последствия в виде мигреней и неких ментальных проблем ощущаются до сих пор.

Можно ли “пересидеть" пандемию?

Говорят ли что-нибудь математические модели об окончании пандемии? Ученые Физтеха полагают, что надо забыть легкомысленные настроения первого локдауна, когда было ощущение, что вирус можно “пересидеть”. Сценарий маленькой победоносной войны с коронавирусом сейчас наивно рассматривать. Вирус пришел в нашу жизнь надолго, он никуда не денется и надо учиться с ним жить. Поэтому переболеют абсолютно все жители планеты и лучше встретить этот вирус более или менее готовым - то есть привитым.

Можно рассчитывать, что произойдет процесс ослабления вируса эволюционным путем, считает Станислав Отставнов. Но это потребует времени, пройдет, как минимум, несколько лет, прежде чем вирус начнет выдыхаться.

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