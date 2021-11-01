Глава Роспотребнадзора: «Не пытайтесь определить ОРВИ у вас, грипп или ковид. Вызывайте врача!»

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 78 регионах России заболеваемость ковидом продолжает расти, эффекта от введения нерабочих дней не стоит ждать скоро. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник, 1 ноября.

По словам Поповой, в 12 регионах эпидситуация тяжелая. Там среднероссийские показатели по заболеваемости ковидом превышены на 15%. Это Самарская, Ульяновская, Новгородская, Брянская, Смоленская, Мурманская, Калининградская и Орловская области, Хакасия, Коми, Хабаровский и Забайкальский края. Стабилизация ситуации наблюдается только в пяти регионах, а снижение заболеваемости лишь в двух: это Калмыкия (минус 5%) и Карелия (минус 17,5%).

Самый большой прирост заболеваемости отмечается среди людей старше 65 лет. А вот среди детей в возрасте от 7 до 18 лет прироста заболеваемости нет, отметила Попова. Она также призвала россиян в случае появления недомогания незамедлительно обращаться к врачу и не пытаться самостоятельно ставить себе диагнозы, пытаясь отличить ковид от ОРВИ и гриппа.

По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, введение нерабочих дней - наиболее эффективная мера в нынешней ситуации.

- Это буквально дает второе дыхание регионам, - заметил Мурашко.

Как рассказал Михаил Мишустин, правительство дополнительно выделило 11 млрд. руб. на закупку лекарств для тех, кто лечится от ковида на дома.

- За счет этих средств нужными препаратами будут обеспечены около двух миллионов человек, - отметил премьер.

Напомним, по решению президента лекарства для больных коронавирусом должны предоставляться бесплатно.

Мишустин также рассказал, что кабмин выделит более 5 млрд рублей на закупку концентраторов кислорода с высокой производительностью. Мишустин поручил Минздраву как можно скорее заключить соглашения с регионами на предоставление трансфертов, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах.

Премьер попросил доложить, какими темпами идет вакцинация от коронавируса. По данным Минздрава, хотя бы одну дозу вакцины от ковида получили более 58,5 млн человек. Ежедневно прививку делают больше 650 тысяч человек. По словам Мурашко, медики имеют возможность прививать до 1 миллиона человек в сутки. Глава Минздрава также отметил, что в районах, где от коронавируса привито 60-70% взрослого населения, нагрузка на здравоохранение становится минимальной в сравнении с теми районами, где показатели вакцинации низкие.

Мишустин сообщил, что правительство составит список мест, посещение которых будет доступно привитым граждан в период ограничений, введенных из-за коронавируса.

- У тех, кто сделал прививку, шире выбор, как использовать свободное время в условиях ограничений, в том числе в нерабочие дни. Президент поручил обеспечить таким гражданам возможность посещать различные мероприятия или объекты, используя QR-код, - напомнил Мишустин.

Он пояснил, что перечень таких объектов будет определен правительством, но может быть расширен губернаторами.

Мишустин поручил Минздраву обеспечить наличие вакцин во всех регионах, а также оперативно реагировать на жалобы пациентов.

- Следите, чтобы у людей была возможность сделать прививку. Нужно получать обратную связь от граждан. В принципе, это организовано на портале государственных услуг. Если есть жалобы, обращения по организации вакцинации, незамедлительно нужно на это реагировать, - сказал Мишустин Мурашко.

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