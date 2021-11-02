Повернется ли Грузия к России, если Саакашвили в тюрьме

Именно эта скульптурная группа в Тбилиси точнее всего отражает то, что происходит в политике Грузии. Бег по кругу с шумом и не без артистизма Фото: Владимир ВОРСОБИН

ХРУПКОЕ НАРОДНОЕ ПЕРЕМИРИЕ

Люди умнее правительств. Это нас и спасает.

Мчусь в Грузию к арестованному Саакашвили. И, подзабыв об окаянной психиатрии (которую почему-то называют геополитикой), смотрю расписание самолетов на Тбилиси. А там высоченные баррикады имени Гаврилова (депутата Госдумы, нечаянно севшего в кресло спикера парламента Грузии, после чего Тбилиси накрыло антироссийскими митингами, а Москва в ответ отменила прямые авиарейсы в эту солнечную республику).

Роюсь в интернете - билетов нет. Сложные длинные пересадки.

Друг шепнул: оказывается, есть «потайной» армянский рейс. Летит из Москвы, для вида приземляется в Ереване, постоит полчаса, и вперед - на Тбилиси. Точно так же обратно - в Россию.

И всем хорошо. Армяне на этой «кротовой норе» зарабатывают. Грузины в обход «санкций» добираются до Москвы. Продвинутые туристы (кто в курсе) экономят время и деньги. А поссорившиеся было из-за Гаврилова правительства о «мостике», конечно, знают, но...

Видимо, даже там, наверху, срабатывает житейское: люди-то при чем?! В чем они виноваты?

Почему Гиви не может навестить свою московскую тетушку Сулико? А 18-летний Вахтанг не может подать документы в московский вуз?

Почему аполитичная (как большинство русских) семья Петровых должна добираться ради шашлыка под боржоми и киндзмараули в Грузию через Минск или Стамбул? Почему, черт побери (этому вопросу тысячи лет), простые люди должны отвечать за геополитические дворовые драки своих правителей?

Тем более сейчас. Когда главный русофоб Саакашвили, запрещавший в Грузии даже наш святой русский шансон, сидит в тюрьме.

И установилось хрупкое народное перемирие. Тишина.

Похожая на ту, кратковременную, что бывает на прифронтовой полосе.

«РУССКИЙ НЕ ПОНИМАЙ. СПИК ИНГЛИШ?»

Я прилетел в Тбилиси в тот момент, когда Саакашвили был близок к отчаянию. Мои старые добрые источники докладывали: мол, экс-президент нервно наматывает круги в тюремной одиночке, обставленной видеокамерами, словно «Дом-2».

- Миша хоть авантюрист, но он ценит комфорт, - говорил один из них. - Я его знаю лично очень давно - любая его авантюра предусматривала «аварийный выход». Для публики это выглядело, словно он идет ва-банк, но риск всегда был просчитан. А на этот раз Миша, похоже, ошибся. Страна не приняла его. И это сводит Саакашвили с ума. Он в панике.

Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и, как говорят, уже похудел на 20 килограммов. Но поднять восстание в Грузии ему пока не удается Фото: REUTERS

Все, на что рассчитывал Миша, проваливалось одно за другим. Призыв выйти на площадь Свободы в Тбилиси сразу после его ареста был проигнорирован даже его партийцами. Митинги у тюрьмы оказались хилыми. Голодовка не задалась.

Остался последний шанс - довыборы мэров. В эти дни решается - пан или пропал. Возглавит партия Саакашвили - «националы» - Тбилиси и другие крупные города, тогда почуют силушку все сторонники Мишико, отряхнут пыльные знамена «борьбы с агрессором» и начнется снова российско-грузинский «тяни-толкай». Бессмысленный и беспощадный.

Потому лично я уверен: Саакашвили проиграет. Побаиваются здесь неистового Мишико. Наломает дров. Взорвет «кротовые норы», которыми, пользуясь тишиной, снова начинают прирастать друг к другу Россия и Грузия...

Впрочем, насчет «прирастать» я, наверное, зря...

- Брат, где тебя носит! - раздраженно пеняю я таксисту, припарковавшемуся за километр от аэропорта.

Улыбается смущенно. Разводит руками, мол, виноват. Тычет в телефон, показывает на стоящий рядом патруль. Паренек, лет 25. Немой, что ль, думаю.

- Как вы тут живете... - начинаю я привычный треп.

- Русский не понимай, - говорит печально грузин. - Спик инглиш?

- Приехали, блин, - возмущенно рычу на потомка Мимино. - Пропадает здесь язык русский...

«ДАЙТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА БЕРЕЗКИ!»

Когда-то численность русских в Грузии доходила до 400 тысяч. Пик пришелся на 1960-е годы, на времена индустриального подъема всего и вся. Интересно, что исход математически начался именно тогда: за 30 последних советских лет число русских уменьшилось на 60 тысяч, а с 1991-го это можно было назвать уже бегством. К 2002 году осталось лишь 70 тысяч, к 2014-му - 26 тысяч...

Об этом написано много злых статей. 90-е годы почти все республики бывшего СССР болели острым национализмом. «Таджикистан - для таджиков», «Армения - для армян», «Грузия - для грузин» - гремело тогда повсюду. Местечковые экономисты любят объяснять русское бегство больше экономическими причинами - мол, русскоязычные скорее бежали от нищеты и развала (выжить в хаосе окраин бывшей империи без влиятельных кланов и многочисленной родни было трудно). Но мало кто вспоминает о еще одной причине, заставившей русских уйти. Язык. «Эстонизация» и «грузинизация» всех сфер жизни сделали невыносимым жизнь русским, привыкшим к особому статусу.

Сейчас русский в Грузии - язык туристов и туристических агентств Фото: Владимир ВОРСОБИН

Сейчас русский в Грузии - ностальгия. Доброе воспоминание о молодости. Язык туристов.

- А кто виноват? - вдруг спросил меня глава русской общины в Тбилиси Николай Свентицкий. Он уже 30 лет работает директором Театра имени Грибоедова, знал как облупленных всех местных президентов. И мы в этот момент, как и положено русским, обмывали кости Саакашвили. («Его реформами в России зря восторгаются, - говорил Свитицкий. - У меня тысяча друзей-бизнесменов, но я не слышал, чтобы кто-то платил проценты со своего бизнеса. А при Саакашвили откат составлял до 70%! Человек строил платный туалет, к нему приходили и говорили: плати на «нужды партии».)

- Кто виноват? Разве не ясно? - удивился я, свыкнувшись с общероссийской верси-

ей, что во всем виноваты грузины. Дескать, даже странно нам, русским, это обсуждать.

- В российско-грузинских отношениях всю вину я возлагаю на Москву, - по-театральному воспел глава русской диаспоры.

- Ну здравствуйте! - уже окончательно изумляюсь я.

- Кстати, вам здравствуйте сказали на границе? - спросил Свитицкий. - Конечно. И пропустили. А мне, чтобы попасть в

Москву, нужна виза. Мы потеряли несколько поколений молодежи, которые видят Москву только на агрессивных телеканалах и думают, что все русские - сволочи. Отмените визы! И десятки тысяч грузин поехали бы в Россию, они бы знакомились, женились, дети были бы красивые...

- Но не на пустом же месте Москва ввела эти меры, - замечаю.

- Ах да, санкции, - кивнул директор театра. - В Москве одна из депутатов Госдумы сказала мне: вас, грузин, за вашу русофобию надо наказать. Я ей - меня-то за что? Вы с ума сошли? Я этот вопрос поднимал в Москве, когда это безумие только начиналось. «Россия бросила Грузию! - кричал я. - Ее народ. Если у вас разногласия с правительством, накажите правительство, что ж вы наказываете молодняк, который ничего плохого вам не сделал?! А может, он влюбится в березки. Так дайте, б..., ему посмотреть на эти березки!»

Николай Свентицкий уже 30 лет начальствует в русском театре в Тбилиси. И видел, как в Грузии лепят из России образ медведя. Но считает, что и Москва виновата не меньше Фото: Владимир ВОРСОБИН

А ПРАВ ОКАЖЕТСЯ ЖИРИНОВСКИЙ

По словам главы русской диаспоры, вернуть Грузию в орбиту Россию еще возможно.

- Грузинская молодежь - единоверцы. Они понимают нашу культуру. Толстого читают. И хорошие строители. Попробуйте. Пригласите. Не понравится - выгоните, - почти уговаривал он меня, явно намекая на сравнение с другими строителями - узбеками, таджиками, киргизами...

Разговор принял крутой оборот.

- Чтобы Грузия снова начала выкаблучиваться? - сурово заговорил во мне Кремль.

- Это правда, - вдруг согласился директор русского театра. - У грузин логика такая. Приезжай! Будешь у нас отдыхать, тратить деньги, есть наши мандарины, пить вино. Но мы все равно тебя (непечатный глагол). Но так было раньше, теперь не получится. Во-первых, по самым скромным подсчетам, 700 тысяч грузин, живущих в России (на самом деле 1,5 миллиона. - Авт.) присылают денежки для родни. И 70% экономики стоит на этом. Да, и потом - у России много инструментов. Грузинская элита уже убедилась: если она совсем заиграется - армянские, азербайджанские районы «потеряются». Достаточно зайти в любую книжную лавку в Турции и купить карту, убедитесь: Батуми там - турецкая территория, почти до Поти. И прав окажется Жириновский - тбилисская власть будет контролировать только проспект Руставели.

- Так кто все-таки виноват? - на прощание спросил я.

- Все! - почти пропел директор театра. - Но Россия - это широта, мощь, благородство. Ладно грузины... Зачем нам вести себя как засранцы?

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

А ведь сегодня с русским языком в Грузии дела не так плохи.

До ковида ежегодно сюда каждый год переезжало жить до 10 тысяч русских экспатов. И русское население Грузии... выросло раза в три!

История переселения типовая. Приехал турист, влюбился в горы-море-хачапури, посмотрел цены: снять квартиру с видом на Черное море - 200 - 300 долларов, купить - 20 - 30 тысяч. Зарегистрировать фирму - один день. Налоги - физлица с годовым оборотом меньше 10 тысяч долларов не платят вообще, если оборот больше, то платят 1%.

Вот и приезжают сюда русские. Обычно молодые. Часто семьей. А в последнее время - и с санитарной целью - переждать ковид среди кавказских красот.

Вот только у новой волны русской иммиграции есть странная особенность.

- Некоторые из них приезжают сюда по политическим мотивам, - сказал мне глава русской диаспоры. - Это плохие русские. Стоять на проспекте Руставели и ругать свою страну - это плохо! Предателей никто не любит.

Русские иммигранты в Грузии должны быть как минимум аполитичны.

- Грузины, правда, хорошо относятся к русским, - говорила мне тбилисская знакомая, переселившаяся сюда много лет назад. - У них действительно много вопросов к России как государству, но как к народу их отношение к русским или нейтральное (молодежь) или очень теплое (старшее поколение). Именно поэтому, когда в Тбилиси митингуют «националы» (сторонники Саакашвили) и проклинают Кремль, это никак не угрожает русским. Никто не выскажет неприязнь, если только...

И с этого «если только» и начинается трещина в иммигрантской сказке.

Афиша Русского театра Грибоедова в Тбилиси. Все надписи на ней - только на грузинском Фото: Владимир ВОРСОБИН

ЧУТЬ ЧТО - УБИРАЙСЯ В МОСКВУ

На сайтах соратников Саакашвили «националов» я как-то нашел интересную статью о русской эмиграции.

«Никакой угрозы для Грузии русские экспаты не представляют, - пишет автор. - Они - не «русский мир». Они в подавляющем большинстве критичны к Кремлю и лояльны к грузинской власти».

Кстати, это доказывает вся новейшая история. Именно при Саакашвили под крики местных пропагандистов о кознях Кремля русский бизнес тихо скупал самые жирные куски грузинской экономики - сотовую связь, энергетику. Даже драгоценная «Боржоми» была продана российской компании «Альфа-Групп».

- Но как только ты усомнишься в главной грузинской идее - что живешь в самой лучшей, самой душевной стране мира, - рассказывает мне русский экспат Евгений Золотухин, - у тебя обязательно начнутся проблемы. А если ты начнешь добиваться справедливости, даже в мелочи - например, тебя обсчитали в ресторане, тогда тебе припомнят и Абхазию, и Южную Осетию, и посоветуют убираться в Москву!

У Золотухина, который, как и многие, пережидал здесь пандемию, случилась неприятность. Он отдал в починку свой компьютер, а ему вернули... другой. Сооруженный из древних деталей, он превратился в большой калькулятор. Золотухин - в полицию.

В предмет гордости Грузии, неподкупную и эффективную!

- Когда я приезжал сюда во время Саакашвили, полицейские работали четко, как роботы, они не смели что-то совершить противозаконного, - рассказывает Евгений. - А теперь - нет, расслабились.

У мастера, чинившего компьютер, нашлись покровители. Дело потеряли, а Евгения для порядка в отделении полиции... даже побили.

Попытка воззвать к общественности вызвала настоящий шторм обвинений в стиле: «Не нравится страна - вали!» - и обещания скорой расправы, если не перестанет позорить Грузию.

И только шум на оппозиционных телеканалах заставил власти спасти назойливого Золотухина. На счету компьютерного «мастера-грабителя» оказалось два десятка пострадавших. Арестован. Теперь ему грозит 7 лет тюрьмы.

По словам Евгения, большинство местных русских действительно живут нормально только потому, что не конфликтуют с местными.

- Нескольким моим знакомым не повезло, они не выдержали, уехали, - говорит он.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Утомленные потрясениями

Политолог Мамука Арешидзе, отвечая на вопрос, как меняется отношение грузин к русским, задумался.

- Все-таки к лучшему, - наконец

решает он. - Молодежи в общем-то уже все равно, кто ты, главное, чтобы у тебя были деньги. Да и русскими мы называем всех славян - украинцев, белорусов...

А когда перешли к будничным грузинским делам, оказалось, что по телеканалам идет очередная антироссийская кампания. Вялая. Будничная.

На границе с Южной Осетией российский сержант, некий Немчинов, будто бы арестовал грузинского пастуха как нарушителя.

- Они границу потихоньку в нашу сторону сдвигают, - хмурится Арешидзе. - А пастух откуда знает, где она сегодня... У нас ходит такая версия: вашему Немчинову надо было вырваться на свадьбу брата в Воронеж, ну и решил выслужиться, чтобы дали отпуск. Схватил первого попавшегося грузина...

- Интересная телеверсия, - киваю. - У вас, значит, все по-старому, опять Россия виновата.

- Ну не звонил же Путин сержанту Немчинову с приказом арестовать пастуха, - рассмеялся Мамука и вздохнул: - Да в общем-то всем уже все равно. Пожить бы в тишине, в мире. Чтоб без реформ, без войны. «Националы» называют это застоем. Пусть застой. Потому и сидит Саакашвили в тюрьме, как и ваш Навальный, что устал народ от потрясений. Вы, русские, должны это понимать...

- Должны, - согласился я.

И мы пожали руки.

Больше из вежливости, конечно.

Нет, не настали пока в Грузии другие времена.

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