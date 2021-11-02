Ангелина Вовк умоляет дочь Игоря Кириллова приехать на похороны умершего в муках отца

Ангелина Вовк. Фото: Евгения ГУСЕВА

Знаменитый диктор Игорь Кириллов, скончавшийся 30 октября в возрасте 89 лет, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Коллеги и друзья телеведущего раздавлены горем. Более всех сокрушается Ангелина Вовк. Она много лет дружила с мэтром. Ангелина Михайловна сейчас хочет только одного - чтобы дочь Игоря Леонидовича успела проститься с отцом.

Ангелина Вовк умоляет дочь Игоря Кириллова приехать на похороны отца. "Я хочу обратиться к его дочери, живущей в Германии, которая не приехала проститься со своей матерью. Я хочу, чтобы она нашла в себе силы и приехала проститься со своим отцом. Родителей дети должны провожать в последний путь", - цитирует телеведущую сайт mk.ru.

Пианистка Анна Кириллова живет и работает в Германии. Фото: кадр Первого канала

По словам Ангелины Михайловны, ее друг испытал в этой жизни много болезненных ударов судьбы. Сначала похоронил первую жену Ирину, которую проводить в последний путь не пришли родные дети. Диктору было 11 лет, когда он познакомился со своей будущей женой и ее сестрой. У них родились двое детей - дочь Анна (1961) и сын Всеволод (1971). Дочь Анна окончила консерваторию, проживает в Германии, была замужем за оперным певцом. Игорь Леонидович не видел дочь несколько лет.

Диктор Игорь Кириллов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сын Всеволод специализировался на организации сафари в африканских странах. В 2011 году он погиб от приступа панкреатита в Камеруне. У Всеволода задолго до смерти случилась крупная ссора с родителями, потому он и не пришел на похороны мамы. Мужчина похоронен рядом с матерью в Москве на Даниловском кладбище. Это было желание Игоря Леонидовича.

Напомним, Игорь Кириллов скончался ранним утром во сне в московской Боткинской больнице, где проходил лечение. Перед смертью ему ампутировали ногу. Он сильно мучился - кричал от боли. Потом у звезды экрана произошло кровотечение в кишечнике - рванул геморроидальный узел.