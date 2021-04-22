Певец Юлиан после скандального развода с певицей Анастасией женится на Ангелине Вовк

Поговаривают, что Ангелина Вовк собралась замуж за певца Юлиана, который пережил болезненный развод с певицей Анастасией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В светской тусовке случился переполох. Поговаривают, что Ангелина Вовк собралась замуж за певца Юлиана, который пережил болезненный развод с певицей Анастасией.

Певец Юлиан, кажется, оправился после скандального разрыва с певицей Анастасией. И готов к новым серьезным отношениям. 47-летний артист перестал скрывать свои чувства к Ангелине Вовк. Он прилюдно целует телеведущую. Похоже, они оба счастливы.

А ведь совсем недавно легендарную телеведущую часто замечали в компании Михаила Куницына. Ангелина Михайловна не скрывала всю серьезность отношений с молодым избранником. Дело близилось к свадьбе. В окружении звезд говорили, что влюбленные решили пожениться во французском замке. Однако торжество так и не состоялось.

Сейчас Вовк буквально светится от счастья. Причиной преображения 78-летней звезды стал певец Юлиан. Мол, между ними вспыхнула искра. Друзья пары не исключают, что они поженятся. Мужчина трепетно ухаживает за телеведущей. По слухам, именно Ангелина Михайловна смогла залечить душевны раны артиста после его развода с певицей Анастасией.

"Юлиан - очень галантный мужчина. Мы с ним знакомы уже почти 30 лет. Он всегда мне нравился, но тогда другое было время. Мы думали только о работе. Ни на что другое времени не осталось. А сейчас - другое дело. Когда будет свадьба, сообщу. Я не такая старая, а он не такой молодой! С Юлианом мне комфортно", - цитирует знаменитость Собеседник.Ru.

Певец Юлиан и певица Анастасия развелись со скандалом. Фото: СОЦСЕТИ

В свою очередь, Юлиан говорит, что в его жизни все хорошо. "Не надо бежать вперед паровоза. Я вообще не хочу впредь афишировать свои личные отношения. Так лучше! Печальный опыт с Анастасией заставил меня пересмотреть свое отношение к публичным союзам. До Анастасии я никому не рассказывал о своей личной жизни, и у меня, поверьте, все было хорошо. Так будет и впредь. Потому как счастье любит тишину. Теперь я в этом убедился абсолютно точно", - резюмировал вокалист.

А ведь совсем недавно Юлиан признавался, что до сих пор не может отойти от развода с Анастасией. Скандальное расставание с исполнительница хита "Мамин крестик" стало для него глубокой незаживающей раной.