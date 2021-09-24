Бездетная ведущая Ангелина Вовк из-за клинической смерти похудела на 20 кг

Теледива наслаждается отношениями с молодым Михаилом Куницыным Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ангелина Вовк дважды была замужем. После развода с диктором Геннадием Чертовым она вышла замуж за художника по имени Индржих. С обоими супругами телеведущая прожила более десяти лет. Однако ни от одного из избранников не смогла родить ребенка. Более того, в первом браке знаменитая диктор пережила трагедию и клиническую смерть.

Ангелина Вовк с годами смирилась со своей бездетностью. Она спокойно говорит об этом. "Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!»" - заявила Ангелина Михайловна теледиве Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Вовк могла родить в первом браке. Но произошла трагедия. Во время съемок "Голубого огонька" телеведущей резко стало плохо, и ее в экстренном порядке доставили в клинику Склифосовского.

"Это была внематочная беременность. Врач, осмотрев меня, сказал, что ему необходимо сделать надрез в области живота, а у меня уже было туманное сознание. Он собирался делать это без наркоза. Я ответила, мол, не выдержу же! Медик обязал меня дать расписку о том, что, если я умру, за меня не будут отвечать работники клиники", - вспоминала она

За ее жизнь боролись несколько месяцев. Она перенесла клиническую смерть. "Каждый день я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов", - откровенничала звезда.

Осложнения после тяжелой операции не оставили Ангелине Михайловне шансов родить. "С мороза привозили рентгеновский аппарат, и меня, совершенно ослабленную, клали на него обнаженной. У меня началась пневмония. Стали переливать кровь, так как начиналось заражение", - делилась она болью.

В общей сложности Вовк провела в больницах полгода. "Это было чудовищное испытание, которое не пожелаешь никому. Во время клинической смерти сначала я мучилась очень серьезно, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди - коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, врача..." - описала Ангелина Михайловна момент возращения к жизни.

Сейчас она счастлива. Теледива наслаждается отношениями с молодым Михаилом Куницыным. В окружении звезд говорили, что влюбленные решили пожениться во французском замке. Однако торжество так и не состоялось.