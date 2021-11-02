Опасный туман: Почти 200 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Туман стал причиной отмены и задержки десятков авиарейсов в столичных аэропортах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный туман окутал не только всю Москву, но и соседние области – Ивановскую, Тверскую и Владимирскую. Самолеты с трудом пробираются до столичных аэропортов – видимость слабая. Согласно «Яндекс. Расписанию», почти 200 рейсов задержали и отменили.

- Этой осенью это самый сильный туман, такого еще не было. Видимость – менее 100 метров. Скажу, что это довольно опасное для города явление. Такие туманы чаще происходят осенью или зимой, - рассказала kp.ru Татьяна Позднякова, главный специалист «Метеобюро Москвы».

- Когда туман уйдет из Москвы?

- Ожидаем, что после 12.00-13.00 будет постепенно уходить. Будет усиливаться ветер. Не исключено появление солнца, повышение температуры и, как следствие, туман рассеется. «Дымки» еще будут какое-то время сохраняться, но как такового тумана уже не будет.

В более выигрышной позиции оказался «Домодедово» - там видимость выше, чем в других аэропортах.

- C 0.00 до 10.50 аэропорт обслужил порядка 80 рейсов на прилет и вылет. 13 рейсов были перенаправлены в «Домодедово» из других аэропортов московского авиаузла, - прокомментировали kp.ru в «Домодедово».

Из-за погодных условий в «Домодедово» сейчас изменено время вылета больше 25 рейсов и 19 самолетов ушли на запасные аэродромы – в ближайшие города.

- Актуальный статус рейсов отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени. Согласно метеопрогнозу, улучшение метеоусловий ожидается после 13.00, - уточнили в аэропорту «Домодедово».

Часть самолетов, которые должны были приземлиться во «Внукове», летят в «Домодедово».

- Мы работаем в штатном режиме в условиях ограниченной видимости. Посадка воздушных судов осуществляется по решению командира экипажа. Не менее 10 воздушных судов по решению командиров экипажей ушли на запасной аэродром – «Домодедово» и другие по маршруту следования, - рассказали kp.ru в аэропорту «Внуково».

В Шереметьево из-за сильного тумана задержан 51 рейс, еще около 15 отменили.

- В целях обеспечения безопасности полетов 32 рейса на вылет перенесены по причине сильного длительного тумана. При этом на прилет аэропорт продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки, - рассказали kp.ru в "Шереметьево".

Воздушные гавани контролируют обстановку, и ситуация меняется буквально в считанные минуты – пока есть видимость на одной полосе, на другой может быть густой туман.

- Все зависит от местных условий каждого аэропорта. Сейчас даже малейший ветер, если будет продувать, то полосы будут освобождены от тумана, если нет, то пока задержится. Стоит отметить, что аэропорты находятся все-таки в Подмосковье, а там и температура пониже, а значит видимость лучше, чем в центре Москвы, - рассказала kp.ru Татьяна Позднякова, главный специалист «Метеобюро Москвы».

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