Геннадий Онищенко: Если президент сказал, что у нас в ближайшее время будет лекарство от коронавируса - значит, испытания уже идут

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, вчера (в понедельник, 1 ноября) из уст президента прозвучало, что сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут использованы препараты от коронавируса.

- Прежде всего, речь идет об антиретровирусных препаратах - как специфическом средстве защиты. Потому что препаратов, действующих целенаправленно именно на возбудитель (то есть, на коронавирус) до сих пор, к сожалению, не было.

- Не антибиотики?

- Нет. Противовирусные. Антибиотики - вспомогательное средство (при ковиде). Они - для профилактики и лечения возможных осложнений бактериальной флоры (иными словами - это осложнения, вызванные бактериями. - А.Г.) в случае ослабления организма.

- На что еще обращают внимание разработчики лекарств?

- Это могут быть препараты гематологического ряда, поскольку именно гематология страдает при коронавирусе. А именно – возникают тромбообразовательные процессы, которые приводят к инсультам, здесь и всякого рода ишемические процессы, ослабление деятельности головного мозга и так далее.

Поэтому, необходимы эффективные препараты для профилактики тромбообразований.

- А вот когда берут у больных кровь, и из неё делают препараты...

- Да, у людей, перенесших коронавирус, брали кровь, из нее делали препараты и вводили пациентам… Ну, этим самым создавали пассивный иммунитет, особенно - у ослабленных больных.

Но главное направление нынешних разработок - вот эти новые препараты, которые воздействуют, собственно, на вирус - как на возбудитель. Вот это - наиболее эффективный путь.

- А давно работают над этой проблемой? И, главное, - какие конкретно организации?

- Да все фармкомпании работают, которые представляют частный бизнес, и те иммунобиологические предприятия которые у нас сегодня имеются.

- В промышленных масштабах когда могут начать выпуск таких лекарств?

- Ну, все зависит от того, в какой степени это все сегодня доработано.

- А в какой степени оно “доработано”?

- Я не могу сказать. Вы же понимаете, что это, в том числе, и коммерческая тайна. Потому что фармбизнес у нас сегодня - частный.

- Но, если президент об этом сказал, значит, уже есть какие-то реальные результаты - значит, испытания уже идут...

- Да. Ну, так оно всегда и было, и так всегда будет. Так что, вы можете не сомневаться.

- А испытания ведутся на ком?

- Есть и доклиника, есть и клиника, три этапа клинических только испытаний, вы знаете, у нас есть. А доклинические - ведутся на лабораторных животных. Так что, всё здесь в соответствии с действующим законодательством.

- То есть, это может продлиться недели, месяцы…

- За неделю такие вопросы не решаются. Даже если завтра все удастся утвердить, то налаживание промышленного производства – это тоже самостоятельная и достаточно длительная по времени процедура.

- Но, в любом случае, это хорошая новость?

- Она, во-первых, объективная, во-вторых, - оптимистическая. В-третьих, она говорит о том, что сегодня президент эту тему, во всех смыслах, держит на контроле, тему профилактики и снижения уровня заболеваемости в нашей стране.

- То есть через несколько месяцев может уже реально быть результат?

- Давайте немножко подождем, а не будем гадать. Договорились?

- Да. Спасибо огромное за хорошие, оптимистичные новости. И - Президенту. И - Вам.

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