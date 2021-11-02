Дочь и внуки не пришли хоронить умершего в муках Игоря Кириллова

В Москве прошли похороны телеведущего, диктора Игоря Кириллова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве простились с диктором Игорем Кирилловым. Знаменитый телеведущий умер 30 октября. Перед смертью ему ампутировали ногу, случилось внутреннее кровотечение. Скончался артист в реанимации на 90-м году жизни. Мэтра похоронили на Новодевичьем кладбище. Вот только на траурной церемонии не было ни 60-летней дочери звезды экрана, ни его внуков.

Траурная церемония началась с отпевания Игоря Кириллова в церкви Успения Пресвятой Богородицы. После чего состоялось прощание на центральной площади Новодевичьего кладбища. Роскошный гроб с телом мэтра вынесли на публику под шатер. Обилие шикарных цветов поражало воображение.

Проводить в последний путь знаменитого ведущего пришли многие знаменитости. На Константине Эрнсте и ведущем Дмитрии Борисове лица не было. Так они скорбели. Вспоминали, какую ярку жизнь он прожил.

Константин Эрнст. Фото: Иван МАКЕЕВ

С супругой Ириной мэтр был вместе более 50 лет. После смерти любимой жены диктор остался совершенно беспомощен в бытовом плане. У него был затяжной конфликт с сыном Всеволодом, который даже не приехал на похороны матери. Впрочем, дочь Анна тоже не простилась с родительницей.

В 2011 году сын Кириллова погиб от приступа панкреатита в Камеруне. Мужчина похоронен рядом с матерью в Москве на Даниловском кладбище. Это было желание Игоря Леонидовича.

Кириллов последние годы жил с простой продавщицей по имени Татьяна, которая была моложе супруга на 34 года. Она ухаживала за Игорем Леонидовичем без малого девять лет.

Вторая жена Игоря Кириллова Татьяна. Фото: Иван МАКЕЕВ

С прощальным словом выступила и известная ведущая Ангелина Вовк. "Очень трудно провожать его в последний путь. Я понимаю, что 89 лет - это большой путь, пройденный им, и слава Богу, этот путь, который был пройден и горем, и трудностями, и потерями, он сумел преодолеть..." - высказалась Ангелина Михайловна.

Ангелина Вовк. Фото: Иван МАКЕЕВ

Она посетовала на то, что проститься с Кирилловым не смогли его дети и внуки. "Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли и близкие люди, но вот так жизнь складывается. Надеюсь, что Господь простит нам все наши грехи вольные и невольные", - сплакнула женщина.

"Мы чувствовали его хорошее доброе отношение", - поделилась, в свою очередь, диктор Алла Данько.