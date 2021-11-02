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Звезды2 ноября 2021 15:00

Дочь и внуки не пришли хоронить умершего в муках Игоря Кириллова

Знаменитый диктор обрел свой последний приют на Новодевичьем кладбище
Ольга ЛИБГАРДТ
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В Москве прошли похороны телеведущего, диктора Игоря Кириллова.

В Москве прошли похороны телеведущего, диктора Игоря Кириллова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве простились с диктором Игорем Кирилловым. Знаменитый телеведущий умер 30 октября. Перед смертью ему ампутировали ногу, случилось внутреннее кровотечение. Скончался артист в реанимации на 90-м году жизни. Мэтра похоронили на Новодевичьем кладбище. Вот только на траурной церемонии не было ни 60-летней дочери звезды экрана, ни его внуков.

Траурная церемония началась с отпевания Игоря Кириллова в церкви Успения Пресвятой Богородицы. После чего состоялось прощание на центральной площади Новодевичьего кладбища. Роскошный гроб с телом мэтра вынесли на публику под шатер. Обилие шикарных цветов поражало воображение.

Проводить в последний путь знаменитого ведущего пришли многие знаменитости. На Константине Эрнсте и ведущем Дмитрии Борисове лица не было. Так они скорбели. Вспоминали, какую ярку жизнь он прожил.

Константин Эрнст.

Константин Эрнст.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С супругой Ириной мэтр был вместе более 50 лет. После смерти любимой жены диктор остался совершенно беспомощен в бытовом плане. У него был затяжной конфликт с сыном Всеволодом, который даже не приехал на похороны матери. Впрочем, дочь Анна тоже не простилась с родительницей.

В 2011 году сын Кириллова погиб от приступа панкреатита в Камеруне. Мужчина похоронен рядом с матерью в Москве на Даниловском кладбище. Это было желание Игоря Леонидовича.

Кириллов последние годы жил с простой продавщицей по имени Татьяна, которая была моложе супруга на 34 года. Она ухаживала за Игорем Леонидовичем без малого девять лет.

Вторая жена Игоря Кириллова Татьяна.

Вторая жена Игоря Кириллова Татьяна.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С прощальным словом выступила и известная ведущая Ангелина Вовк. "Очень трудно провожать его в последний путь. Я понимаю, что 89 лет - это большой путь, пройденный им, и слава Богу, этот путь, который был пройден и горем, и трудностями, и потерями, он сумел преодолеть..." - высказалась Ангелина Михайловна.

Ангелина Вовк.

Ангелина Вовк.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Она посетовала на то, что проститься с Кирилловым не смогли его дети и внуки. "Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли и близкие люди, но вот так жизнь складывается. Надеюсь, что Господь простит нам все наши грехи вольные и невольные", - сплакнула женщина.

"Мы чувствовали его хорошее доброе отношение", - поделилась, в свою очередь, диктор Алла Данько.

В Москве простились с диктором Игорем Кирилловым
Шоу-бизнесЗвезды: утратыИгорь Кириллов: досье KP.RU