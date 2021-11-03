Врачи объяснили, чем отличается постковидный синдром от долгого ковида

На старте пандемии считалось, что, чем тяжелее человек переболел COVID-19, тем сложнее будет ему возвращаться к нормальной жизни. Фото: Shutterstock

Соцсети переполнены воспоминаниями о перенесенном ковиде и его последствиях: «Волосы лезли клочьями», «ничего не могла делать, даже составить простой отчет», «пришлось уволиться с работы». Добавьте к этому ночные кошмары, боли в суставах и мышцах, головные боли, сыпь на коже, падение остроты зрения. И это не сцена из триллера. Эта картина – только часть мозаики под названием «постковидное состояние» или «постковидный синдром». Впервые это состояние, которое сейчас стало медицинским термином, признанным ВОЗ, было описано пользователями социальных сетей. Люди, болеющие COVID-19, отслеживали все изменения, которые происходили с ними на протяжении болезни и после, и делились своими переживаниями в сети.

- Сначала всем казалось, что это паника, что пациенты нервные, ведь они перенесли тяжелое заболевание, но со временем врачи стали обращать внимание на то, что определенные симптомы встречаются чаще, чем другие, - говорит Елена Васильева, главный кардиолог Москвы, главный врач больницы им. Давыдовского в выпуске программы «Больше всех надо», посвященной постковиду.

Один из первых случаев тяжелого осложнения после ковида, который вспоминает врач, - тромбоэмболия легочной артерии (тяжелое состояние, когда артерия закупорена тромбами, - прим. ред.). Такие последствия нельзя уже было списать на общую истерию, вызванную новой неизвестной болезнью, быстро охватившей мир.

- Среди постковидных симптомов распространены слабость, депрессия, астения (общий упадок сил, - прим. ред.). Те или иные симптомы наблюдаются у 50 % больных, перенесших ковид в среднетяжелой форме. Еще больший процент – у больных, которые были в реанимации, - рассказывает Елена Васильева, отмечая, что слабость после перенесенной коронавирусной инфекции остается у людей до девяти месяцев.

ПОСЛЕ COVID-19 МОГУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ НОВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ

На старте пандемии считалось, что, чем тяжелее человек переболел COVID-19, тем сложнее будет ему возвращаться к нормальной жизни. Сейчас врачи понимают, что не всегда возможно проследить прямую взаимосвязь между тяжестью ковида и тем, разовьется ли у человека постковидный синдром.

Специалисты, которые занимаются аутоиммунными заболеваниями, врачи - нефрологи, ревматологи, все больше говорят о том, что в их практике появляются пациенты, которые перенесли ковид в легкой форме, а зачастую бессимптомно, и даже у таких «легких» пациентов после коронавируса бывают дебюты очень редких системных заболеваний с агрессивным течением. Например, после COVID-19 впервые проявляет себя системная красная волчанка.

ЭТО ДОЛГИЙ КОВИД ИЛИ УЖЕ ПОСТКОВИД?

«Долгий ковид» или «long covid» нельзя приравнивать к постковидному состоянию, считает врач Елена Васильева. Долгий ковид характерен для больных с ослабленным иммунитетом. У них вирус остается в организме от одного до восьми месяцев, поскольку иммунная система не в силах его побороть.

- Есть ли у нас болезнь, пока продолжается размножение вируса в организме и клинические проявления, симптомы? Да, есть. То есть, о долгом ковиде или long covid логичнее говорить, когда мы являемся носителями вируса и выделяем вирус - говорит kp.ru врач, доктор медицинских наук, аллерголог и иммунолог Андрей Продеус. – Другой вариант: вирус кончился, но у нас еще есть последствия. Является ли это болезнью? Это точно состояние нездоровья. И это уже постковид.

Постковид можно сравнить с тем, продолжает врач, как, например, чувствует себя человек, когда он порвал связку. Ткани срослись, но болевой синдром остается, то есть, последствия травмы ощущаются и после того, как сама травма вылечена.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПАТОЛОГИИ МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ В ПОСТКОВИДЕ

По словам экспертов, научное мировое сообщество пришло к пониманию того, что коронавирус вызывает повреждение эндотелия, клеток, которые выстилают сосуды изнутри и таким образом оказывает системное воздействие сразу на многие органы. Однако есть вероятность и того, что ковид выявляет наследственные патологии здоровья, о которых человек раньше не знал. Поэтому совершенно непонятно, где ковид может «выстрелить» даже у того, кто переболел легко, и какой болезнью обернется уже после того, как сам коронавирус отступит.

- Мы не можем всех равнять под одну гребенку, - говорит врач Андрей Продеус. - Это как в случае с заражением коронавирусом. Одному человеку нужно, грубо говоря, чтобы на него попало 10 000 вирусов, и он тогда заболеет, а другому и миллион не страшен, потому что у него прекрасный иммунитет или он привит. Точно так же не ясно, какие будут последствия для каждого конкретного человека, если он переболеет COVID-19 легко или среднетяжело, или тяжело.

ПОЧЕМУ ОРГАНИЗМ РЕАГИРУЕТ ДЕПРЕССИЕЙ

Врачи до сих пор не могут определиться, что стоит за такими проявлениями после перенесенного COVID-19, как депрессия, долгая усталость, тревожность, расстройства сна и настроения. Психологическая ли это травма или продолжающиеся воспалительные процессы в организме?

- Когда идет воспаление, в кровь начинают выбрасываться воспалительные цитокины и мы знаем, что некоторые из них могут приводить к депрессии, - говорит Елена Васильева. - Наверное, это эволюционная защитная реакция. Представьте себе, что у вас грипп и температура 39. А вы, вместо того чтобы полежать дома, идете на работу. Это нехорошо, потому что организм должен бросить свои силы на то, чтобы бороться с инфекцией. Эволюцией заложен механизм, что, когда мы болеем, у нас повышается температура, выбрасываются цитокины, которые нам говорят: «Ты, пожалуйста, не активничай, тебе нужно побыть в покое».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ТЕБЯ ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ

Однако, не смотря на то, что еще не собрана доказательная медицинская база, которая бы дала четкое понимание того, что же такое постковидный синдром, аналогичные постинфекционные состояния для медицины не новость.

- Любая инфекция не проходит для человека бесследно. Просто мы сейчас все заточены на коронавирус, - говорит Андрей Продеус. - Но, когда вы переболели тяжелым гриппом, восстановление тоже идет не сразу. После тяжелой ветрянки тоже есть последствия. Каждая болезнь отражается на человеке определенным образом. И да, коронавирусная инфекция вызывает серьезнейшие нарушения в организме. Что можно с этим делать? Проходить реабилитацию. Если человек пережил инфаркт миокарда, он же состоит на учете у врача. Так и здесь. Проходите те реабилитационные процедуры, которые вам назначает врач. А если вы не чувствуете себя здоровым после ковида, перенесенного в легкой форме, то нужно обратиться к врачу и, как минимум, сдать анализы крови и пройти диспансеризацию.

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