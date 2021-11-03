Врачи объяснили, чем отличается постковидный синдром от долгого ковида

На старте пандемии считалось, что, чем тяжелее человек переболел COVID-19, тем сложнее будет ему возвращаться к нормальной жизни.
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Соцсети переполнены воспоминаниями о перенесенном ковиде и его последствиях: «Волосы лезли клочьями», «ничего не могла делать, даже составить простой отчет», «пришлось уволиться с работы». Добавьте к этому ночные кошмары, боли в суставах и мышцах, головные боли, сыпь на коже, падение остроты зрения. И это не сцена из триллера. Эта картина – только часть мозаики под названием «постковидное состояние» или «постковидный синдром». Впервые это состояние, которое сейчас стало медицинским термином, признанным ВОЗ, было описано пользователями социальных сетей. Люди, болеющие COVID-19, отслеживали все изменения, которые происходили с ними на протяжении болезни и после, и делились своими переживаниями в сети.
- Сначала всем казалось, что это паника, что пациенты нервные, ведь они перенесли тяжелое заболевание, но со временем врачи стали обращать внимание на то, что определенные симптомы встречаются чаще, чем другие, - говорит Елена Васильева, главный кардиолог Москвы, главный врач больницы им. Давыдовского в выпуске программы «Больше всех надо», посвященной постковиду.
Один из первых случаев тяжелого осложнения после ковида, который вспоминает врач, - тромбоэмболия легочной артерии (тяжелое состояние, когда артерия закупорена тромбами, - прим. ред.). Такие последствия нельзя уже было списать на общую истерию, вызванную новой неизвестной болезнью, быстро охватившей мир.
- Среди постковидных симптомов распространены слабость, депрессия, астения (общий упадок сил, - прим. ред.). Те или иные симптомы наблюдаются у 50 % больных, перенесших ковид в среднетяжелой форме. Еще больший процент – у больных, которые были в реанимации, - рассказывает Елена Васильева, отмечая, что слабость после перенесенной коронавирусной инфекции остается у людей до девяти месяцев.
На старте пандемии считалось, что, чем тяжелее человек переболел COVID-19, тем сложнее будет ему возвращаться к нормальной жизни. Сейчас врачи понимают, что не всегда возможно проследить прямую взаимосвязь между тяжестью ковида и тем, разовьется ли у человека постковидный синдром.
Специалисты, которые занимаются аутоиммунными заболеваниями, врачи - нефрологи, ревматологи, все больше говорят о том, что в их практике появляются пациенты, которые перенесли ковид в легкой форме, а зачастую бессимптомно, и даже у таких «легких» пациентов после коронавируса бывают дебюты очень редких системных заболеваний с агрессивным течением. Например, после COVID-19 впервые проявляет себя системная красная волчанка.
«Долгий ковид» или «long covid» нельзя приравнивать к постковидному состоянию, считает врач Елена Васильева. Долгий ковид характерен для больных с ослабленным иммунитетом. У них вирус остается в организме от одного до восьми месяцев, поскольку иммунная система не в силах его побороть.
- Есть ли у нас болезнь, пока продолжается размножение вируса в организме и клинические проявления, симптомы? Да, есть. То есть, о долгом ковиде или long covid логичнее говорить, когда мы являемся носителями вируса и выделяем вирус - говорит kp.ru врач, доктор медицинских наук, аллерголог и иммунолог Андрей Продеус. – Другой вариант: вирус кончился, но у нас еще есть последствия. Является ли это болезнью? Это точно состояние нездоровья. И это уже постковид.
Постковид можно сравнить с тем, продолжает врач, как, например, чувствует себя человек, когда он порвал связку. Ткани срослись, но болевой синдром остается, то есть, последствия травмы ощущаются и после того, как сама травма вылечена.
По словам экспертов, научное мировое сообщество пришло к пониманию того, что коронавирус вызывает повреждение эндотелия, клеток, которые выстилают сосуды изнутри и таким образом оказывает системное воздействие сразу на многие органы. Однако есть вероятность и того, что ковид выявляет наследственные патологии здоровья, о которых человек раньше не знал. Поэтому совершенно непонятно, где ковид может «выстрелить» даже у того, кто переболел легко, и какой болезнью обернется уже после того, как сам коронавирус отступит.
- Мы не можем всех равнять под одну гребенку, - говорит врач Андрей Продеус. - Это как в случае с заражением коронавирусом. Одному человеку нужно, грубо говоря, чтобы на него попало 10 000 вирусов, и он тогда заболеет, а другому и миллион не страшен, потому что у него прекрасный иммунитет или он привит. Точно так же не ясно, какие будут последствия для каждого конкретного человека, если он переболеет COVID-19 легко или среднетяжело, или тяжело.
Врачи до сих пор не могут определиться, что стоит за такими проявлениями после перенесенного COVID-19, как депрессия, долгая усталость, тревожность, расстройства сна и настроения. Психологическая ли это травма или продолжающиеся воспалительные процессы в организме?
- Когда идет воспаление, в кровь начинают выбрасываться воспалительные цитокины и мы знаем, что некоторые из них могут приводить к депрессии, - говорит Елена Васильева. - Наверное, это эволюционная защитная реакция. Представьте себе, что у вас грипп и температура 39. А вы, вместо того чтобы полежать дома, идете на работу. Это нехорошо, потому что организм должен бросить свои силы на то, чтобы бороться с инфекцией. Эволюцией заложен механизм, что, когда мы болеем, у нас повышается температура, выбрасываются цитокины, которые нам говорят: «Ты, пожалуйста, не активничай, тебе нужно побыть в покое».
Однако, не смотря на то, что еще не собрана доказательная медицинская база, которая бы дала четкое понимание того, что же такое постковидный синдром, аналогичные постинфекционные состояния для медицины не новость.
- Любая инфекция не проходит для человека бесследно. Просто мы сейчас все заточены на коронавирус, - говорит Андрей Продеус. - Но, когда вы переболели тяжелым гриппом, восстановление тоже идет не сразу. После тяжелой ветрянки тоже есть последствия. Каждая болезнь отражается на человеке определенным образом. И да, коронавирусная инфекция вызывает серьезнейшие нарушения в организме. Что можно с этим делать? Проходить реабилитацию. Если человек пережил инфаркт миокарда, он же состоит на учете у врача. Так и здесь. Проходите те реабилитационные процедуры, которые вам назначает врач. А если вы не чувствуете себя здоровым после ковида, перенесенного в легкой форме, то нужно обратиться к врачу и, как минимум, сдать анализы крови и пройти диспансеризацию.
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