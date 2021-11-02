В Москве простились с легендарным диктором Игорем Кирилловым

Из-за коронавирусных ограничений гражданская панихида прошла прямо под открытом небом на Новодевичьем кладбище. Фото: Иван МАКЕЕВ

Церемония прощания с Игорем Кирилловым началась в полдень 2 ноября. До этого прошло отпевание в храме Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре.

Из-за коронавирусных ограничений гражданскую панихиду решили провести под открытым небом, прямо на Новодевичьем кладбище, куда пришли сотни людей, несмотря на зябкую и туманную погоду. На центральной площади главного некрополя станы были установлены стулья, обтянутые черным крепом, чтобы пожилые коллеги Игоря Кириллова (а таких собралось немало) могли сесть. Эдуарда Сагалаева поддерживали под руку. Кто-то из коллег Кириллова (лицо было скрыто защитной маской) приехал в инвалидной коляске. Все собрались на площади, когда у ворот кладбища появилась траурная процессия. Перед катафалком несли портрет Игоря Кириллова и православный крест. За гробом шли вдова Игоря Леонидовича Татьяна, её сын, прилетевший из Молдавии. Родная дочь легендарного диктора Анна так и не смогла прибыть на похороны отца (она живет в Германии), объяснив это коронавирусными ограничениями. Гроб был установлен в специальном шатре на постаменте. Вокруг - урны с белыми розами.

В первых рядах стояли Константин Эрнст и телеведущий Дмитрий Борисов.

- Жизнь земная великий дар, но как бы ни были прекрасны её мгновения, однажды нам всем придется покинуть этот мир. Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актёр, тележурналист, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР оставил нас в эти дни, - сказал ведущий траурной церемонии. - Игорь Леонидович прожил достойную, яркую, талантливую и красивую жизнь. Он застал разные эпохи, прошел через сложное время перемен, но что бы ни происходило вокруг, он оставался собой, был верен своим принципами, высоким нравственным идеалам и художественным стандартам в профессии. Сегодня от нас уходит целая эпоха, уходит человек, который олицетворял собой высокое качество советского и российского телеведущего. Обрывается жизнь человека, это да. Но не в силах оборваться наша память о нём. И сейчас, провожая в последний путь Игоря Кириллова, давайте вспомним, сколько раз он поздравлял советский народ с Новым годом. Именно его голос сообщил всему миру о запуске первого советского искусственного Спутника земли, о полете в космос Юрия Гагарина. Это люди, которые составляют гордость нашей страны.

Сегодня здесь, на кладбище, собрались коллеги Игоря Кириллова. Многие из них достигли невероятных высот в тележурналистике, стали руководителями каналов. При этом все они учились на примере Игоря Леонидовича…

Цветы у могилы Игоря Кириллова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первым из коллег Игоря Кириллова взял слово Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

- Голос Игоря Леонидовича, думаю, многие из нас слышали с детства. В ХХ веке было два главных мужских голоса, - сказал Эрнст. - Это голос Юрия Левитана. Он раздавался из радиоточек и репродукторов. У Игоря Кириллова уже был не только голос, но и появилось лицо. Его голос воплощал время и страну. Уже к середине 60-ых он мог бы забронзоветь, насколько был знаменит и узнаваем. Но этого не случилось, и не могло случиться с ним. Он был интеллигентным, ироничным, строгим, добрым и абсолютно живым человеком. Когда ему говорили: "Здравствуйте, мэтр". Он всегда отшучивался: не мэтр, а метр 83 сантиметра. У него было прекрасное чувство юмора.

Константин Эрнст. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще недавно мы обсуждали с ним, как будем отмечать его 90-летние. И вот это внезапная его смерть... Здесь на Новодевичьем, в главном русском пантеоне, где лежат люди, которые являются воплощением времени, мы должны вспомнить голос Игоря Кириллова, который звучал и будет звучать перед Минутой молчания в память о всех погибших в Великую Отечественную войну. Его голос останется с нами навсегда.

После Константина Эрнста выступила диктор и телеведущая Ангелина Вовк. Она вспомнила, что Игорь Кириллов был художественным руководителем их дикторского отдела, в котором работали красивые женщины. У каждой красавицы был свой непростой характер, амбиции… Игорю Леонидовичу приходилось проявлять свои недюжинные дипломатические способности, чтобы в отделе была доброжелательная атмосфера.

Ангелина Вовк. Фото: Иван МАКЕЕВ

- В коллективе отношения складываются не всегда легко, но с Игорем Леонидовичем можно было поговорить, - сообщила Ангелина Вовк. - Если он понимал, что сделал что-то неправильно, он всегда просил прощения. И это великое качество руководителя и коллеги. Им пройден большой жизненный путь, который был наполнен не только счастьем, но и горем. В последние годы его жизни рядом с ним была прекрасная женщина Татьяна, его жена. Я помню, как после смерти его первой жены Ирины, с которой он прожил больше полувека, он остался совсем один, растерянный, подавленный. Дети разъехались, жена умерла… Я видела его в этом состоянии – передо мной сидел пожилой человек. Татьяна вдохнула в него желание жить. Даже когда он уже был в больнице, после тяжелой операции, Таня руководила его физическими упражнениями. Была рядом, когда в последние годы он все время боролся со своими недугами. Спасибо тебе (Ангелина Вовк поблагодарила Татьяну Александровну – Ред.)... Но мне очень жаль, что с нами нет любимой дочери Игоря Леонидовича – Ани. Нет его внуков. Я по этому поводу очень грущу. Мне бы хотелось, чтобы с человеком жили его родные...

Большинство коллег Игоря Кириллова, которые пришли на прощание с ним, – пожилые люди. Подходить к микрофону им было тяжело. С места выступила Калерия Кислова, легендарный главный режиссёр программы «Время». Она занимала эту должность в течение 30 лет. Она человек, мягко говоря, преклонного возраста – 95 лет. Её поддерживал под руку Константин Эрнст. Калерия Венедиктовна до сих пор не может поверить, что Игоря Кириллова больше нет.

Телережиссер Калерия Кислова. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Для меня слова, что с уходом Игоря Кириллова мы осиротели, не пустые. Мы проработали с Игорем Леонидовичем не один десяток лет, вместе получали не только награды, но и критику, - сказала Калерия Венедиктовна. – Трудно представить, что никогда больше не услышишь по телефону его голос, его шутки. Он ведь до конца жил с шуточками, никогда ни на что не жаловался. В последние годы мы с ним сдружились по-человечески. И разговаривали уже не о работе, а на разные житейские темы, о детях, о прошлом, в котором было больше хорошего, чем плохого. Огромное тебе спасибо за все, Игоречек, дорогой, прощай...

Взял слово известный тележурналист Эдуард Сагалаев. Ему тоже было непросто говорить после инсульта.

- Когда я пришел на телевидение, я был человеком из провинции, а Игорь Кириллов - столичный житель. Мне нужна была поддержка тем более такого человека, как он. И я ее получил, - вспомнил Сагалаев. – Потом я пришел в программу «Время». Мне хочется сейчас попросить прощения у дикторов за то, что с моим приходом их потеснили телеведущие. Простите, если сможете... У Игоря Леонидовича был особый дар, талант. Он был один среди нас, посланный богом. Когда он читал Минуту молчания, это пробирало до слез, до мурашек.

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сагалаев вспомнил, как однажды в эфире программы «Время» Игорю Кириллову «подсунули текст, где вместо Горбачева, был Министр обороны. Он прочитал этот текст. Вины его в том не было. Но были люди, которые пострадали потом…».

В конце гражданской панихиды выступил телеведущий Дмитрий Борисов:

- Игорь Кириллов был удивительно современным человеком, он жил здесь и сейчас, - сказал ведущий программы «Пусть говорят». - Он менялся вместе со страной. Он человек - эпохи полета Гагарина в космос. И он же - человек ХХI века. Он каждый день смотрел телевизор. И мы очень часто общались. Он был для меня другом и немножко наставником. Он столько знал и так по-доброму делился своим опытом. Он был очень любознательным. Всё новое изучал, готов был говорить о вещах современных. Он знал все про всех... Сейчас прозвучали слова о дочери и внуках Игоря Леонидовича, мол, почему не приехали на похороны. Не надо никого винить. Аня (дочь) невероятно любит папу. Они же каждый день были на связи, общались по скайпу. Только история с карантином ей помешала быть с нами сегодня.

Дмитрий Борисов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последней взяла слово диктор Алла Данько, вице президент творческого союза ветеранов телевидения. Она сказала, что в каждом, с кем работал Игорь Кириллов, есть и будет всегда его частица: «Мы будем вас помнить столько, сколько будем жить. Спасибо и низкий поклон».

После гражданской панихиды и прощания траурная церемония проследовала к месту захоронения народного артиста. Могила Игоря Кириллова теперь рядом с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.

Напомним, легендарный диктор скончался 30 октября на 90-м году жизни. Он умер в Боткинской больнице, куда попал в начале сентября. Игорю Кириллову ампутировали ногу, операция прошла успешно, но в больнице он заразился ковидом.