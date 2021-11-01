Вдова рассказала о последних днях Игоря Кириллова: "Криком кричал от боли"

Татьяна Кириллова в эфире «Пусть говорят» расскажет о последних двух месяцах жизни Игоря Кириллова. Фото: Первый канал

Народного артиста СССР Игоря Кириллова похоронят 2 ноября в Москве на Новодевичьем кладбище. Легендарный диктор центрального телевидения умер 30 октября на 90-м году жизни. Игорь Леонидович с 10 сентября находился в больнице. Кириллову ампутировали ногу, он уже шел на поправку и готовился к выписке, но подхватил коронавирус, с которым его организм не справился.

1 ноября в 19.45 в программе «Пусть говорят» вдова Игоря Кириллова расскажет об обстоятельствах смерти мужа. Вторая жена диктора Татьяна Кириллова с момента госпитализации Игоря Леонидовича была на связи с врачами, друзьями мэтра, а когда разрешили навещать мужа – не отходила от него в палате. Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов общался с Кирилловым по видеосвязи, когда тот был в палате. К видеозвонкам с друзьями, дочерью и сестрой Игоря Леонидовича готовила Татьяна – принесла в палату бритву, подстригла брови, пилочкой подпилила ногти. Муж ее даже одеколон попросил принести. Борисов говорит: «Игорь Леонидович даже после сложнейшей операции сохранял бодрость духа, мы созванивались по видеосвязи и строили планы на будущее. Обсуждали, как будем праздновать его 90-летие. Всему помешал ковид».

Вдова Татьяна Кириллова рассказала: они с мужем посещали врачей, регулярно делали и УЗИ нижних конечностей – доктора уверяли, что тромбов нет. Кириллова восстановила хронику последних двух месяцев: «На самом деле ничего не предвещало такого плохого исхода. Все началось с 9-го на 10-е сентября. Началось немного пораньше, но аховой ситуация стала с 9-го на 10-е сентября. Игорь Леонидович криком кричал от боли в ноге. Утром я поняла, что ситуация серьезная. Позвонила в дирекцию Первого канала, сказала, что мне нужна помощь. Спасибо всем. Откликнулись моментально. Было принято решение срочно ехать в Боткинскую больницу. Его осмотрели и через 10 минут отправили в реанимационное отделение. В реанимационное отделение его положили на обследование. Врач вышел и объяснил мне самые опасные для жизни Игоря Леонидовича моменты: был тромб в артерии. И второе: подколенная аневризма – размер 8 см, стенки очень тонкие. Это была мина замедленного действия, могла рвануть в любую секунду…»

Хирург позвонил Татьяне Александровне вечером и сообщил, что консилиум врачей принял решение – нужно экстренно оперировать. Доктор спросил: если для спасения жизни надо будет ампутировать ногу, дает ли она добро. Жена Игоря Леонидовича ответила, что дает. Но попросила поставьте мужа в известность. Врачи предупредили о возможной ампутации и самого Кириллова.

После реанимации Игорь Кириллов в палате занимался гимнастикой для рук. Руководила процессом и снимала видео жена. Крепкие руки были нужны ему, чтобы передвигаться по палате на ходунках. Кириллов собирался быстро встать на ноги — уже искали хороший протез Фото: Первый канал

Вдова рассказывает: «Рано утром позвонил хирург, и поставил меня в известность, что для спасения жизни Игоря Леонидовича они были вынуждены были ампутировать ногу. На данный момент ему не угрожает смерть. Он пролежал в реанимации трое суток. 14 сентября его перевели в палату. Я пришла. Это был его день рождения. Все поздравляли, было много звонков. Все шло неплохо. Где-то через неделю в ноге, в культе образовалась гематома. Естественно, что опять увезли в операционную, оттуда в реанимацию. Какое-то время он был там. Потому что организм был ослаблен. Нужны были перевязки, чистки. Но он всегда возвращался в свою палату».

Татьяна Кириллова, коллеги Юрий Николаев и Дмитрий Борисов, которые общались с Игорем Леонидовичем по видеосвязи в больнице подтверждают – он был в боевом настроении. Кириллов в кровати делал зарядку для рук под руководством жены. Игорь Леонидович смог сделать первые шаги в ходунках по палате. Татьяна убедила мужа, что купят отличный протез (уже обзванивали нужные фирмы) и он будет ходить. А на 90-летие в 2022-м году супруги собрались станцевать в студии «Пусть говорят» вальс. Уже даже договорились о том, чтобы сделать пандус в подъезде дома. Игорь Кириллов просил не сообщать журналистам об ампутации ноги, хотел сначала освоить протез, а уже потом обо всем рассказать.

Как так вышло, что в диктор в отличном настроении готовился к выписке, но неожиданно умер?

Вдова поблагодарила врачей: «Они сделали все, чтобы спасти его жизнь. Но судьба внесла новые коррективы в нашу жизнь». Татьяна рассказала, что в середине октября Игорю Леонидовичу вдруг стало хуже: «11 числа у него произошло кровотечение кишечника, то есть рванул геморроидальный узел. Опять – операционная, реанимация. 12 октября был взят тест на ковид, и он пришел положительный. Никаких симптомов не было. Приняли срочное решение поместить Игоря Леонидовича в обсервационное отделение. С 13 по 18 октября он провел в палате. Но 18-го числа, общаясь с ним по видеосвязи, я обратила внимание, что у него было отрешение от внешнего мира. И было принято решение срочно его поместить в реанимационное отделение. Снова. Мне говорили: «давление в норме», «сатурация в норме». Меня удивлял один факт – у него на протяжении нескольких дней был высокий пульс – 100. И пульс не снижался. За три дня до случившегося я позвонила, чтобы узнать, как состояние. Ответили только одно: «состояние прежнее». Мне не сказали ни пульс, ни давление, ни температуру, ни сатурацию. Знала точно, что все эти дни он дышал сам. У него не было одышки. У него все было в норме. Что привело к такому исходу я не знаю».

Игорь Кириллов умер 30 октября. Последние дни он провел без своей любимой Татьяны. Вдова говорит: «Он страдал, что меня не было рядом, и у него не было со мной связи. Он просто ушел в себя». В программе показали видео разговора Татьяны с Игорем Леонидовичем в тот день, когда в сентябре его перевели из реанимации в палату – он говорил, как скучал и переживал, что ее не было рядом.

Похороны народного артиста СССР Игоря Кириллова пройдут 2 ноября в Москве. У легендарного диктора от первого брака было двое детей. Первая жена Кириллова умерла 17 лет назад, а сын Всеволод - 10 лет назад. У Всеволода осталось четверо детей – внуки Игоря Кириллова. 60-летняя дочь Анна Кириллова живет много лет в Германии и не сможет приехать на похороны отца.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Наследники и наследство Игоря Кириллова: Легендарный диктор недавно отремонтировал квартиру в центре Москвы

Дочь народного артиста живет за границей, а внуки в России (подробности)