Молодая вдова почернела от горя и еле стояла на похоронах Игоря Кириллова

На похоронах была и вторая супруга диктора, продавщица Татьяна Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва проводила в последний путь легендарного диктора Игоря Кириллова. Мэтра похоронили на Новодевичьем кладбище. Безутешную вдову Татьяну держали за руки у гроба Игоря Леонидовича. Почерневшая от горя женщина еле стояла на ногах.

В Москве прошли похороны Игоря Кириллова. Проститься с легендой экрана пришли многие знаменитости. Константин Эрнст, Дмитрий Борисов, Ангелина Вовк не скрывали слез.

На церемонии Борисов выступил с трогательной речью. Он напомнил, что Кириллов всегда оставался собой и шел в ногу со временем. "Мы с ним очень часто общались. Я не знаю, могу ли я назвать себя его другом, но то, что он был для меня другом, - это несомненно...", - сокрушался Дмитрий.

Разумеется, на похоронах была и вторая супруга диктора, продавщица Татьяна. Она на 34 года младше Кириллова. Без малого девять женщина ухаживала за тяжелобольным мужем. На Новодевичьем кладбище почерневшая от горя вдова выглядела потерянной и отрешенной, еле стояла.

Мэтр познакомился с Татьяной в тяжелый для него период. Он переживал смерть первой жены Ирины, с которой был вместе более 50 лет. Ирина стала его первой и единственной любовью. Они познакомились, когда Игорю Леонидовичу было 11 лет.

В 2004-м первая жена умерла. А потом на него обрушилось новое горе. В Африке погиб его сын Всеволод.

Оставшись без поддержки близких, артист оказался в полном одиночестве. Неожиданно ему на помощь пришла бойкая Татьяна, работавшая в магазине неподалеку от дома знаменитого диктора. Она стала захаживать в гости к Кириллову, следила за бытом. В результате они поженились.

Последние два месяца диктор провел в больнице. Ему ампутировали ногу. Супруга навещала возлюбленного, пока его не перевели в реанимацию, где он и скончался.