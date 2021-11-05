60-летний экс-замглавы Минфина Андрей Вавилов с размахом сыграл свадьбу в Италии с 24-летней наездницей

Ксения Собчак на свадьбе была тамадой в стилистике католического священника. Фото: sofi_delua/Instagram

Имя Андрея Вавилова в 90-е годы, как говорится, было на устах. Он часто посещал светские рауты, был завсегдатаем столичного бомонда. Да еще заметный чиновник: с 1992 по 1997 год занимал должность замминистра финансов. Генпрокуратура обвиняла его в мошенничестве с государственными деньгами, но уголовное дело было закрыто за истечением срока давности.

К тому же с 2002 по 2010 год Вавилов являлся сенатором от Пензенской области, что гарантировало ему неприкосновенность. По совпадению еще один экс-сенатор от той же Пензенской области - Борис Шпигель, тоже любитель бомонда и экс-тесть Николая Баскова, - ныне сидит в СИЗО, ожидая своего часа суда. А его предшественник, гляди-ка, в шоколаде и с размахом отыграл свадьбу в Италии, подальше от пандемии в России.

Дорого-богато

Этим летом бывший сенатор и замминистра финансов Андрей Вавилов развелся с третьей по счету женой - моделью Ингой Барковской, а уже в сентябре его новая девушка показала в сетях презент от жениха - подаренное на помолвку кольцо с огромным желтым бриллиантом. Его стоимость, по оценке экспертов, больше 300 тысяч долларов (21 миллион рублей).

Избранницей стала 24-летняя Софи-Антуанетта Дилуа. По звучному имени можно было подумать, что Вавилов выбрал какую-то принцессу из древней европейской королевской фамилии, ведь знаем немало случаев, когда, например, русские красавицы выходили замуж за настоящих принцев крови. Но экс-замглавы Минфина, не так давно красовавшийся в списке «Форбс» среди российских богатеев, продемонстрировал (как ни кощунственно прозвучит, учитывая его сомнительную славу в период чиновничьей работы в правительстве Ельцина) «патриотизм» - взял в жены доморощенную наследную принцессу меховой империи «шубной королевы» Джулии Дилуа (она же Юлия Коломийцева). Настоящее имя ее дочки - Софья Коломийцева.

Как подпустила шпильку на свадьбе тамада Ксения Собчак, невесте повезло в первую очередь с мамой, не жалеющей денег на наследницу своей меховой империи, а во вторую очередь - с тем, что Вавилов не познакомился сначала с мамой, более годящейся ему по возрасту.

О невесте известно, что она обладательница модельной внешности, с юности участвует в показе шуб маминого мехового дома и что матушка отправляла ее учиться в Лондон, но девушка предпочла модную и необременительную нынче у светских львиц специальность блогерши. А еще девушка воспитанница конноспортивного клуба «Отрада», где занималась конкуром (проще говоря, преодолением препятствий верхом на лошади, что не только является наиболее зрелищным видом конного спорта, но и, безусловно, дает полезные навыки в удачном замужестве, путь к которому в жизни уставлен барьерами и скрытыми ямами). Это у нее первое замужество.

Кстати, как отметили интернет-пользователи, у мамы и дочки фамилии в Инстаграме пишутся через разные буквы: старшая - Dilua, младшая - Vavilov-Delua. Но дело не в буквах, а в цифрах, поскольку стоимость свадьбы Вавилова и Софи претендует на самое дорогое торжество года. Хотя поход в загс прошел формально и состоялся в Москве без помпы, зато сама свадьба в конце октября пела и снимала (все фиксировалось в многочисленных постах, видеороликах) на итальянском озере Комо -«одном из живописнейших мест мира», как цитировалось в многочисленных сообщениях.

Свадьба проходила в псевдоаристократическом стиле. Под него подбирались и платья невесты, и роскошные интерьеры. Фото: sofi_delua/Instagram

Под свадьбу был забронирован один из самых дорогих отелей - Grand Hotel Tremezzo. «Сюда часто заглядывают звезды Голливуда, включая Брэда Питта и Джорджа Клуни, здесь снимались голливудские фильмы», - поясняли в видеороликах присутствующие на этом пире желудка и духа. Информагентства рапортовали, что сутки в этом пятизвездочном отеле стоят 600 евро. Финансы бывшего сенатора позволили ему выкупить на время праздника весь отель. На это время торжественно сняли итальянский флаг с крыши и подняли российский - а-ля «знай наших». По отзывам свадебных агентов, бюджет самой скромной свадьбы на берегу итальянского озера Комо с приглашением 30 - 35 гостей без учета размещения начинается от 70 тысяч евро. В данном случае гостей и запросов было больше. Вавилов шиканул: свадьба в Италии (закрыта для туристов), частный бизнес-джет, который вывез на остров многочисленных гостей, среди них полно звезд, гиператака в инете. Все было заточено на максимальный пиар и с самого начала напоминало некий промотур. На видео снималось и сразу выкладывалось в общий доступ все - от самого старта в аэропорту «Внуково» и далее. Будто речь шла о каком-то судьбоносном политически важном мероприятии, от которого зависит наше с вами будущее.

Собчак в роли священника

Как сообщалось, перед началом мероприятия профессиональные стилисты помогли каждому гостю выглядеть презентабельно. Для имитации бракосочетания была выстроена зеркальная сцена на берегу озера, над декором поработали флористы. Невеста шла «к алтарю» (вместо священника была приглашенная «блондинка в шоколаде» Ксения Собчак) под аккомпанемент пианиста и композитора Стивена Ридли в дизайнерском платье весом 35 килограммов. «Я вижу эти слезы радости», - говорила Собчак, по некоторым сведениям, ведущая церемонию за 3,5 - 4 млн рублей гонорара (и оснащенная по этому поводу колье за 16 миллионов рублей).

Действо постарались выдержать в стиле католического бракосочетания, как это показывают в слащавых европейских мелодрамах, но вместо слезливого в розовых соплях кино вышла скорее пародия - видео своей напускной помпезностью вызывало у интернет-пользователей если не насмешки, то оторопь, удивление, нежели радость за молодоженов. А учитывая конные пристрастия невесты и распространенную в сети кличку Ксюши Собчак, без язвительных шуток на эту тему обойтись никак не могло.

При всем пафосе матримониальное действо оставляло странное ощущение наигранности и фальши: такое же изумление в свое время у многих вызвали веселые похороны Березовского и свадьба самой Собчак с брачующимися, которые подъезжали к загсу в катафалке.

На свадебном банкете жених Вавилов был похож на бесстрастную куклу, а невеста отплясывала сама по себе. Но шуму вышло много: информационные ленты бесперебойно выстреливали сообщениями, что на свадьбе экс-замминистра замечены модные блогеры Сабина Агаларова и Наталья Буткевич, управляющий директор «Rolls-Royce Motor Cars Москва» миллионер Александр Шер и «другие сильные мира сего».

Как доложил один наблюдательный блогер, сотню гостей отвлекал от устриц Дмитрий Нагиев. На свадьбе пели Эмин, Ани Лорак, джазвумен Теона Контридзе (подруга Цискаридзе, ведущая с ним на пару блог). Среди гостей мелькали Максим Галкин и Вера Брежнева.

Выступление звезд - отдельная строчка расхода. Так, Ани Лорак ранее обозначала свою ставку за выступление на корпоративах в 25 - 30 тысяч евро. Певец Эмин заявлял, что дешевле чем за 100 тыс. евро не выезжает. Хотя, по мнению отдельных промоутеров, стоимость мероприятия могла быть с гигантскими скидками, поскольку предусматривалось, что отель будет массово разрекламирован. Как считают некоторые сведущие люди, кто-то из звездных гостей мог выступить по бартеру. Например, за шубы, которыми торгует новоявленная теща Вавилова.

Впрочем, большинство явно гуляло на деньги Вавилова, а для него это вообще не сумма, ведь, по мнению журналиста Олега Лурье, жених сколотил состояние за счет госбюджета. «Напомню, что человек, к которому так спешила на свадьбу г-жа Собчак, - один из самых ярких коррупционных персонажей лихих 90-х, - написал в своем телеграм-канале и депутат Госдумы Александр Хинштейн. - Именно 1-й замминистра финансов в 1992 - 1997 гг. Андрей Вавилов считается автором и идеологом множества коррупционных финансовых схем, включая взаимозачеты и торговлю долгами».

- Я просто не узнаю Андрея, он словно не на своей свадьбе, а на чужой, - рассказал нам один бизнесмен. - Он вел себя вяло, замороженно, хотя скромным его никогда нельзя было назвать. На этой свадьбе невеста отжигала, активно веселилась, сама развлекала гостей, и на стуле-то она станцевала, и эпатировала на банкете своим мини, а он больше в сторонке стоял и выглядел как папа на свадьбе веселящейся дочки. Не понимаю, зачем он сейчас себя выставил напоказ, лишний повод привлечь к себе внимание. У нормальных людей вопрос: откуда такие деньги? Платит ли налоги? Как бы не накликал на себя проверки. Там и Собчак рядышком, как красная тряпка. Вот увидите, «разбудили зверя»: после этой свадьбы что-то будет…

Новобрачные пытались на свадебных фото изображать безмерное счастье. Удавалось ли? Фото: sofi_delua/Instagram

КОНКРЕТНО

Некоторые факты деятельности чиновника Вавилова

«Чего стоит один только заместитель министра финансов А. Вавилов, в вороватых кругах проходивший под кличкой Хромой. Он бесконтрольно распоряжался огромными бюджетными средствами как своими личными. Вкладывал их в различные сомнительные операции, разработал и осуществил с заинтересованными лицами пресловутые залоговые аукционы, когда по бросовым ценам за государственные деньги частными лицами были приобретены следующие предприятия: «Норильский никель», «ЮКОС» и т. д. За такие услуги он получал долю акций в компаниях, нефтяных месторождениях и просто денежные средства в зарубежных банках. В конечном итоге Вавилов стал владельцем нефтяной компании».

(Из книги В. Порядина «Исповедь генерала контрразведки».)

«Вавилов за время работы (в Минфине. - Авт.) «оброс» множеством коррумпированных связей из числа бизнесменов и банкиров, в пользу которых стремится решать большинство финансовых вопросов. Наибольшая поддержка оказывается им «Империалу», «Инкомбанку», «Российскому кредиту», в деятельности которых у него есть личный интерес. Имеются и другие сведения о злоупотреблениях Вавилова своим служебным положением».

(Из совместной секретной записки Борису Ельцину руководителей Федеральной службы контрразведки, Службы безопасности президента и Генпрокуратуры РФ С. Степашина, А. Коржакова и А. Ильюшенко.)

В июле 1997 года Генпрокуратура начала расследование хищения 231 млн долларов бюджетных средств, выделенных на производство самолетов МиГ-29. Свидетелем проходил экс-замминистра финансов Андрей Вавилов. В 2007 году Верховный суд нашел в действиях бывшего чиновника признаки злоупотребления полномочиями, но в июле 2008 года дело против Вавилова, к тому времени уже сенатора, прекратили за истечением срока давности.

СПРАВКА «КП»

60-летний Андрей ВАВИЛОВ - личность заметная. С 1992 по 1997 год занимал должность замминистра финансов. Считался одним из самых близких к Виктору Черномырдину людей и разработчиком схемы финансирования президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 году. В одном из интервью заявил, что Ельцин доверил ему «избирательные деньги».

3 февраля 1997 года его «Сааб-9000» был взорван у здания Минфина на Ильинке. Организаторы взрыва и его причины не установлены. Был членом Комитета Совета Федерации по бюджету, членом Комиссии по информационной политике. Ныне управляет основанной им в 2006 году компанией «СуперОкс».

Что означал этот подарок? Что жених - огурец, пусть и консервированный? Фото: juliadilua/Instagram

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как удалось приехать в закрытую для туристов Италию?

Интернет-пользователи выпускают пар и вовсю злословят по поводу мезальянса ранее подозреваемого в хищениях бюджетных денег замминистра и наездницы. Если вопрос, как Вавилов, ставший миллиардером на госслужбе, ускользнул от наказания, к правоохранителям и надзорному производству, то резонно и такое высказывание пользователей: «То есть сейчас мы все закроем, оштрафуем, запрем всех, но не всех! Потом появятся сообщении об увеличении числа заболевших, но виноваты будут антипрививочники!»

Как получилось, что гости на свадьбу Вавилова сумели вылететь в Италию, которая закрыта для туристов?

- Италия в принципе не закрыта для полетов, она принимает, - пояснил «КП» Дмитрий Горин, советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор компании «Випсервис», член наблюдательного совета Ассоциации туроператоров «Турпомощь». - Италия не принимает туристов из РФ. С туристическими целями въезд невозможен пока, а с существенными обстоятельствами возможен. Свадьба - это не туризм, могли разрешить въезд как существенное обстоятельство.

Кстати, если есть имущество в Италии, тоже могут впустить. Главное, ограничен въезд за исключением отдельных категорий граждан, в их числе с ВНЖ - временным видом на жительство. А сейчас очень у многих наших богатых людей есть ВНЖ или даже гражданство в странах Евросоюза или Америки. Если есть ВНЖ, то для таких людей въезд в Италию сейчас открыт. Ну и виза нужна соответственно. Чтобы избежать двухнедельного карантина, нужно быть привитым одним из западных препаратов (прививка российской вакциной пока не признается в Европе). Уверен, что для богатых людей не проблема сделать такую прививку, тем более они много путешествуют, ездят за границу и по работе. Это у нас с вами, кто по земле ходит, нет документа о европейской вакцине, а у небожителей с этим без проблем.

Я с вами как представитель турбизнеса говорю, мы тоже организацией свадеб занимаемся. Организовываем очень много свадеб и на Мальдивах, и в других странах. При этом турфирмы не просто готовят пакет документов для гостей, а оформляют все визовые формальности. Учитываем в том числе теперь и эпидемиологические требования той или иной страны. Слушайте, у нас столько свадеб за границей проходит. И сколько случаев аренды самолетов для вылета на свадьбу. Я удивляюсь, почему к данной свадьбе столько внимания. Я в светской хронике, к счастью, не участвую, но могу заметить, что богатые люди часто умеют преодолевать любые ограничения, есть масса вариантов.