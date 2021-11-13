Большая любовь экс-замглавы Минфина Андрея Вавилова: чиновник задаривал свою жену бриллиантами и мешками денег, но не смог спасти от смертельной болезни

Во время церемонии молодые выглядели, скажем так, неравноценно... Фото: Instagram.com

Окончание. Часть 1.

Легендарные «растяжки»

Андрей Вавилов, помимо того что в 90-е был крутым чиновником, эпатировал народ экстравагантными романтическими выходками.

Москва помнит, как в конце 90-х весь город украсили рекламные щиты с изображением красивой девушки и словами «Привет, Марьяна!». Один из плакатов с трогательной подписью: «Любимая... Любимая...» смотрел в окно Счетной палаты. Репортеры сразу опознали в красавице тогдашнюю жену Вавилова - актрису театра «Ленком», светскую львицу Марьяну Цареградскую. На тот момент она ради молодого любовника ушла от мужа, входившего в списки 100 самых богатых россиян по версии Forbes. Но миллионер не собирался сдаваться и сумел ее вернуть с помощью такого оригинального хода со ставшими легендарными плакатами - данная кампания обошлась Вавилову в 160 тыс. долларов.

Этот плакат с призывом к Цареградской не уходить к любовнику висел в Москве напротив Счетной палаты. Фото: vk.com

«Стало ясно, что от этого человека мне никуда не деться. И я сама ему позвонила. Андрей меня простил и снова принял», - рассказывала тогда примирившаяся супруга.

Но это было уже продолжение запутанного любовного сюжета. Прежде чем сделать Цареградскую своей женой, Вавилов увел ее от законного первого мужа. Замминистра влюбился в студентку ГИТИСа Марьяну с первого взгляда, когда она сопровождала свою подругу-курьера, которой было поручено передать документы директору банка в баре отеля. В тот же вечер директор банка со слезами умолял Марьяну ответить согласием и поужинать с «важным человеком» - Андреем Петровичем, который на нее положил глаз. Марьяну дома ждал ревнивый муж-чеченец, и она отказалась.

В 2001-м «Комсомолка» подробно рассказала об истории Вавилова и Марьяны.

«Но после того вечера началось что-то несусветное», - вспоминала Марьяна. На нее обрушился дождь из дорогих подарков. Вавилов посылал ей в ГИТИС шикарные огромные букеты. Курьеры чуть ли не ежедневно доставляли девушке гигантских размеров плюшевых мишек, зайцев, и в каждой лапе у них были пакеты с деньгами...

Притом сама Марьяна утверждала, она даже не встречалась со своим воздыхателем. Однако после скандала приревновавшего мужа ушла жить к подруге и согласилась на свидание с Вавиловым, во время которого в ответ на вопрос «Что тебе подарить?» не смолчала: «Квартиру». На следующее утро ей в институте с поклонами передали ключи от новой московской квартиры.

На актрисе Марьяне Цареградской Вавилов был женат 17 лет. История их отношений могла бы стать сюжетом для мелодрамы или слезливого дамского романа. Фото: Instagram.com

Муж-чеченец не хотел отпускать Марьяну, доходило до угроз, она возвращалась к нему и снова от него уходила. Вавилов обещал решить вопрос со своим разводом, но не торопился. События между тем развивались в духе 90-х. Однажды подруга заехала к Марьяне и позвала в бассейн. «Там опять будет твой олигарх, что ли?» - рассердился муж и в порыве гнева ударил супругу. Подруга тут же позвонила по мобильному, и через 10 минут во двор въехал Отари Квантришвили, авторитетный друг Андрея Петровича, с отрядом ОМОНа. Они разобрались с чеченцем, который себе на подмогу вызвал братков.

«Наши отношения развивались уже по своей логике, - вспоминала Марьяна. - В тот роковой день мы ужинали в ресторане. Я была за рулем (подаренной Вавиловым «девятки». - Авт.), поэтому даже легкое вино пить не стала. На следующее утро мы должны были ехать к маме Андрея. И надо же было такому случиться, что в тот же вечер мне позвонил первый муж: он переживал, жутко пил, у него открылась язва, и он просил привезти минеральной воды. Даже сказал, какую водичку и где купить. И вот когда я на машине со скоростью сорок километров в час подъезжала к ларьку, где эта минералка продавалась, в меня на страшной скорости въехал автомобиль.

О первой жене Вавилова сведений почти нет. Известно лишь, что она из Калининграда, ее звали Юлией, она на 5 лет моложе и на момент бурного романа мужа с Марьяной Цареградской была на учебе в США.

Когда Андрею все это сообщили, он потерял сознание. За месяцы моей болезни он поседел и потерял десять килограммов. К тому моменту он уже развелся. Заявление в загс я подписывала, когда лежала в реанимации…»

Во время свадьбы с Марьяной двухэтажная квартира Вавилова утонула в розах. Продавцы цветочных магазинов потом долго вспоминали, как их товар вывозили ведрами, оставляя пустые прилавки. Все с придыханием шептали: «От Вавилова, замминистра». На свадьбе танцевать с невестой счастливый жених разрешал только Черномырдину, с которым дружил.

Третья супруга Вавилова, топ-модель Инга Барковская из Латвии, одно время была лицом британского дома моды Вивьен Вествуд. Впрочем, брак продлился недолго - менее 3 лет. Фото: Instagram.com

Потом Марьяна констатировала, что Вавилов сделал ее жизнь сказочной. Он задаривал любимую подарками. В феврале 2004 года презентовал на день рождения «Мерседес-родстер» с прозрачной складывающейся крышей и бриллиант «Принцесса Ашока» в 55 каратов за 35 миллионов долларов. Когда перешел на работу в Совет Федерации, подарил супруге еще два уникальных чистейших бриллианта, 55 и 59 каратов за 72 млн долларов (до продажи камни выставлялись в музеях Лондона, Рима и в Нью-Йорке - в Метрополитен-музее).

В 2017 году Марьяна скончалась в Монако - от онкологии. На нынешней свадьбе дети Вавилова не замечены.

Нынешняя, четвертая, жена Вавилова София-Антуанетта Дилуа (Софья Коломийцева) моложе супруга на 36 лет. Фото: Instagram.com

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