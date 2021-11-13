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Общество13 ноября 2021 7:00

Большая любовь экс-замглавы Минфина Андрея Вавилова: чиновник задаривал свою жену бриллиантами и мешками денег, но не смог спасти от смертельной болезни

Роман Андрея Вавилова с актрисой Марьяной Цареградской в конце 90-х шокировал всю страну
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Во время церемонии молодые выглядели, скажем так, неравноценно...

Во время церемонии молодые выглядели, скажем так, неравноценно...

Фото: Instagram.com

Окончание. Часть 1.

Легендарные «растяжки»

Андрей Вавилов, помимо того что в 90-е был крутым чиновником, эпатировал народ экстравагантными романтическими выходками.

Москва помнит, как в конце 90-х весь город украсили рекламные щиты с изображением красивой девушки и словами «Привет, Марьяна!». Один из плакатов с трогательной подписью: «Любимая... Любимая...» смотрел в окно Счетной палаты. Репортеры сразу опознали в красавице тогдашнюю жену Вавилова - актрису театра «Ленком», светскую львицу Марьяну Цареградскую. На тот момент она ради молодого любовника ушла от мужа, входившего в списки 100 самых богатых россиян по версии Forbes. Но миллионер не собирался сдаваться и сумел ее вернуть с помощью такого оригинального хода со ставшими легендарными плакатами - данная кампания обошлась Вавилову в 160 тыс. долларов.

Этот плакат с призывом к Цареградской не уходить к любовнику висел в Москве напротив Счетной палаты.

Этот плакат с призывом к Цареградской не уходить к любовнику висел в Москве напротив Счетной палаты.

Фото: vk.com

«Стало ясно, что от этого человека мне никуда не деться. И я сама ему позвонила. Андрей меня простил и снова принял», - рассказывала тогда примирившаяся супруга.

Но это было уже продолжение запутанного любовного сюжета. Прежде чем сделать Цареградскую своей женой, Вавилов увел ее от законного первого мужа. Замминистра влюбился в студентку ГИТИСа Марьяну с первого взгляда, когда она сопровождала свою подругу-курьера, которой было поручено передать документы директору банка в баре отеля. В тот же вечер директор банка со слезами умолял Марьяну ответить согласием и поужинать с «важным человеком» - Андреем Петровичем, который на нее положил глаз. Марьяну дома ждал ревнивый муж-чеченец, и она отказалась.

В 2001-м «Комсомолка» подробно рассказала об истории Вавилова и Марьяны.

В 2001-м «Комсомолка» подробно рассказала об истории Вавилова и Марьяны.

«Но после того вечера началось что-то несусветное», - вспоминала Марьяна. На нее обрушился дождь из дорогих подарков. Вавилов посылал ей в ГИТИС шикарные огромные букеты. Курьеры чуть ли не ежедневно доставляли девушке гигантских размеров плюшевых мишек, зайцев, и в каждой лапе у них были пакеты с деньгами...

Притом сама Марьяна утверждала, она даже не встречалась со своим воздыхателем. Однако после скандала приревновавшего мужа ушла жить к подруге и согласилась на свидание с Вавиловым, во время которого в ответ на вопрос «Что тебе подарить?» не смолчала: «Квартиру». На следующее утро ей в институте с поклонами передали ключи от новой московской квартиры.

На актрисе Марьяне Цареградской Вавилов был женат 17 лет. История их отношений могла бы стать сюжетом для мелодрамы или слезливого дамского романа.

На актрисе Марьяне Цареградской Вавилов был женат 17 лет. История их отношений могла бы стать сюжетом для мелодрамы или слезливого дамского романа.

Фото: Instagram.com

Муж-чеченец не хотел отпускать Марьяну, доходило до угроз, она возвращалась к нему и снова от него уходила. Вавилов обещал решить вопрос со своим разводом, но не торопился. События между тем развивались в духе 90-х. Однажды подруга заехала к Марьяне и позвала в бассейн. «Там опять будет твой олигарх, что ли?» - рассердился муж и в порыве гнева ударил супругу. Подруга тут же позвонила по мобильному, и через 10 минут во двор въехал Отари Квантришвили, авторитетный друг Андрея Петровича, с отрядом ОМОНа. Они разобрались с чеченцем, который себе на подмогу вызвал братков.

«Наши отношения развивались уже по своей логике, - вспоминала Марьяна. - В тот роковой день мы ужинали в ресторане. Я была за рулем (подаренной Вавиловым «девятки». - Авт.), поэтому даже легкое вино пить не стала. На следующее утро мы должны были ехать к маме Андрея. И надо же было такому случиться, что в тот же вечер мне позвонил первый муж: он переживал, жутко пил, у него открылась язва, и он просил привезти минеральной воды. Даже сказал, какую водичку и где купить. И вот когда я на машине со скоростью сорок километров в час подъезжала к ларьку, где эта минералка продавалась, в меня на страшной скорости въехал автомобиль.

О первой жене Вавилова сведений почти нет. Известно лишь, что она из Калининграда, ее звали Юлией, она на 5 лет моложе и на момент бурного романа мужа с Марьяной Цареградской была на учебе в США.

О первой жене Вавилова сведений почти нет. Известно лишь, что она из Калининграда, ее звали Юлией, она на 5 лет моложе и на момент бурного романа мужа с Марьяной Цареградской была на учебе в США.

Когда Андрею все это сообщили, он потерял сознание. За месяцы моей болезни он поседел и потерял десять килограммов. К тому моменту он уже развелся. Заявление в загс я подписывала, когда лежала в реанимации…»

Во время свадьбы с Марьяной двухэтажная квартира Вавилова утонула в розах. Продавцы цветочных магазинов потом долго вспоминали, как их товар вывозили ведрами, оставляя пустые прилавки. Все с придыханием шептали: «От Вавилова, замминистра». На свадьбе танцевать с невестой счастливый жених разрешал только Черномырдину, с которым дружил.

Третья супруга Вавилова, топ-модель Инга Барковская из Латвии, одно время была лицом британского дома моды Вивьен Вествуд. Впрочем, брак продлился недолго - менее 3 лет.

Третья супруга Вавилова, топ-модель Инга Барковская из Латвии, одно время была лицом британского дома моды Вивьен Вествуд. Впрочем, брак продлился недолго - менее 3 лет.

Фото: Instagram.com

Потом Марьяна констатировала, что Вавилов сделал ее жизнь сказочной. Он задаривал любимую подарками. В феврале 2004 года презентовал на день рождения «Мерседес-родстер» с прозрачной складывающейся крышей и бриллиант «Принцесса Ашока» в 55 каратов за 35 миллионов долларов. Когда перешел на работу в Совет Федерации, подарил супруге еще два уникальных чистейших бриллианта, 55 и 59 каратов за 72 млн долларов (до продажи камни выставлялись в музеях Лондона, Рима и в Нью-Йорке - в Метрополитен-музее).

В 2017 году Марьяна скончалась в Монако - от онкологии. На нынешней свадьбе дети Вавилова не замечены.

Нынешняя, четвертая, жена Вавилова София-Антуанетта Дилуа (Софья Коломийцева) моложе супруга на 36 лет.

Нынешняя, четвертая, жена Вавилова София-Антуанетта Дилуа (Софья Коломийцева) моложе супруга на 36 лет.

Фото: Instagram.com

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