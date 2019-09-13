Свадьба Ксении Собчак: черный юмор, советские традиции и православие

В пятницу, 13-го, около одиннадцати утра к знаменитому Грибоедовскому загсу Москвы подкатил роскошный лакированный катафалк. На борту сияла надпись: «Пока смерть не разлучит нас». Наконец распахнули заднюю дверь; там, где обычно стоит гроб, виднелись две пары ног - мужские и женские. Ноги зашевелились, из-под алых складок траурной обивки показались сияющая невеста в белом свадебном платье за полмиллиона и невозмутимый, как всегда, взлохмаченный жених в яркой цыганской рубашке.

Не каждый день гаишникам такие интересные пешеходы попадаются. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

Их уже ждали десятки репортеров. Ксения, увидев толпу, удивилась: «Откуда вас столько, кто вам сказал?!» В суматохе кто-то наступил на шлейф кружевного дизайнерского наряда невесты, заставив ее остановиться. Но обычно скорая на расправу Собчак лишь кротко улыбнулась: «Осторожнее!»

Это не надувная игрушка, а модный дизайнер Андрей Бартенев в праздничном. Свидетелем в загсе был.Фото: Иван МАКЕЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731873" frameborder="0"></iframe> Собчак и Богомолов в ЗАГСе.Иван МАКЕЕВ

В загсе были самые близкие: мама Ксении Людмила Нарусова, родители жениха - кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой, немногочисленные гости. Трудно было не заметить дизайнера Андрея Бартенева в сумасшедшем наряде - как выяснилось, он был свидетелем. Более подходящего костюма и не найти.

Чёрный Кадиллак, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас» стоит 6000 в часФото: Иван МАКЕЕВ

- Как вам невеста, нравится? - спросили родителей жениха.

Эпатажный режиссёр хоть и облачился в костюм, вместо белой рубашки надел цветастую, почти «гавайскую»Фото: Иван МАКЕЕВ

- Главное, чтобы они были счастливы. А если они счастливы, значит, и нам все нравится, - философски ответила новоиспеченная свекровь, которая приготовила для невестки букет из нежно-розовых роз и лилий.

Расписавшись и обменявшись обручальными кольцами (серия Constellation бренда Omega, у нее - за 122 400 руб., у него - за 133 200 руб.), новобрачные возлегли обратно в катафалк и, не закрывая крышку гро… пардон, дверцу авто, укатили венчаться, обескураживая попутных гаишников.

Под венец Ксения пошла с букетиком ландышей в руках - при желании их можно найти и в сентябре. Фото: instagram.com/a030aa

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731872" frameborder="0"></iframe> Ради свадьбы Собчак закрыли ЗАГС.Алена МАРТЫНОВА

Понятное дело, в таком виде шутников в храм не допустили бы. Поэтому гробовозку сменила карета, запряженная четверкой лошадей. Заодно и Константин переоделся - вместо легкомысленной пестрой рубашки надел строгую белую.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

По дороге до храма «Большое Вознесение» у Никитских ворот новоиспеченные супруги совершили прогулку по городу в лучших советских традициях. Тогда было принято возлагать цветы к памятникам - вот и Ксения с Константином почтили величественный монумент князю Владимиру у стен Кремля с пучком простых красных гвоздик.

Жених не без скепсиса внимает разъяснениям работницы загса: чай, не в первый раз женится. А вот невеста заметно волнуется.Фото: Иван МАКЕЕВ

Наконец, в церкви, куда допустили только самых-самых близких, совершилось святое таинство. Говорят, венец над головой невесты держал лично Андрей Малахов.

А вечером молодая семья встречала дорогих гостей под аккомпанемент оркестра на территории Музея Москвы, где частенько проходят светские мероприятия. Среди приглашенных - режиссер Федор Бондарчук, глава Первого канала Константин Эрнст, режиссер Рената Литвинова, певица Земфира… Высокие кованые ворота музея задрапировали плотной черной тканью - не дай бог, простой люд увидит с улицы, как богатые гуляют.

На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокат.Фото: Иван МАКЕЕВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волочкову просили открыть свадьбу, а она не пошла

Между Настей и Ксюшей не так давно кошка пробежала: Волочкова дала Собчак интервью в собственном доме, а та расставила скрытых камер, выставила балерину не в лучшем свете… В общем, дружбе пришел конец.

- И после этой подлости она меня приглашает на свою свадьбу. Я простила ее, поначалу согласилась прийти, - рассказывает «КП» Анастасия. - А потом Ксения обратилась ко мне с просьбой: «Не могла бы ты открыть нашу свадьбу танцем умирающего лебедя?» На следующий день мне позвонил Костя Богомолов и сказал, что я должна появиться на сцене после их поцелуя: «Хочется, чтобы это было смешно». Место проведения мне не назвали. У меня появились сомнения в том, что мне надо туда идти. Но я и тогда не отказалась, только напомнила: «Любой экспромт должен быть отрепетирован!» Они пропали на три дня. Потом появляется организатор их свадьбы, предлагает обсудить мой танец. Я еще раз попросила уточнить место - мне же надо понимать, какое покрытие на площадке, поскольку мне танцевать на пуантах. Мне снова не ответили. Я знаю Ксению 20 лет, ради пиара она готова на все. Видимо, чтобы свадьба привлекла максимальное внимание, ей понадобился скандал [с моим участием]. Я не хочу в этой пиар-акции участвовать. Это не свадьба, а шоу. Приезжают в загс на катафалке, потом венчание... Есть святые вещи, на которых пиариться непозволительно никому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731857" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.Алена МАРТЫНОВА

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