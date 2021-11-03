В Кремле ответили Байдену на «горящую тундру»

Песков указал на пожары в США в ответ на слова Байдена о "горящей тундре" в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В шотландском городе Глазго, во время климатической конференции ООН, американский президент Джо Байден начал критиковать Москву и Пекин за недостаточное старание.

- Китай, как и Россия, не явился на саммит, хотя претендует на мировое лидерство. То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-либо делать, - заявил с трибуны американский лидер.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ согласился, что климат в мире меняется, и горящая тундра – лишь одно из проявлений этого.

- В Калифорнии леса тоже горят, - парировал пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что не согласен с заявлением Байдена, будто в России ничего не делается для борьбы с глобальным потеплением. Просто «наши меры носят последовательный характер», и они не привязаны к конкретному выступлению политика на единичной конференции.

- Наш энергобаланс гораздо более зеленый, чем у многих экономик. Российские леса поглощают много парниковых газов, - пояснил представитель Кремля.

В конце Песков заметил, что наш президент сам расскажет о климатической политике страны.

- Я думаю, что у президента Путина будет возможность рассказать Байдену о том, что мы делаем по климату, - заявил пресс-секретарь президента.

Что касается зимних пожаров – 360 гектаров тундры сейчас горят в Мурманской области, в 15 километрах от поселка Армань.

- Горит сухая трава. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. У нас проблемы с водой, водоемы все в округе уже замерзли, до 20 градусов мороза в этих местах. Проехать туда невозможно, там болото подмерзшее. Но воду подвозят, пожарные ходят за ней несколько километров. Эта ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, так как обычно в это время тундра засыпана снегом, - сообщили в Авиалесоохране.