Байден заявил, что в России «тундра горит»

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Глазго Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго, вновь заявил о том, что главы России и Китая не приехали на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Риме. При этом он отметил, что в нашей стране «тундра горит», а в Москве якобы игнорируют проблемы климата.

В ходе пресс-конференции в Глазго американский лидер раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что Китай претендует на роль мирового лидера, но а в таких важных форумах, как G20, участия не принимает. После этого Байден упомянул президента России Владимира Путина.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», - приводит слова Байдена РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он уже говорил, что разочарован «фактическим отсутствием» лидеров России и Китая на саммите G20. Между тем, главы обеих стран принимали участие в мероприятии онлайн.

2 ноября Владимир Путин записал видеообращение к участникам сессии по управлению лесным хозяйством и землепользованием, проходящей в рамках климатического саммита в Глазго. Он отметил, что Россия поддерживает предложенный на заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию.