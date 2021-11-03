«На форумах для педофилов он хвастался, что отмазался от тюрьмы, отдав квартиру»: Новые детали в деле режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого

Режиссер Илья Белостоцкий, десять лет снимавший «Ералаш», внезапно исчез в октябре 2020 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Режиссер Илья Белостоцкий, десять лет снимавший «Ералаш», внезапно исчез в октябре 2020 года. Для знакомых все это стало неожиданностью. Только что созванивались, общались в соцсетях, строили планы и вдруг - пропал человек. Телефон выключен. И полная тишина в Интернетах. В комментариях под его последними постами начались вопросы: «Илья, ау, отзовись, ты где?» Через несколько дней появились самые близкие друзья. Мол, Илья очень сильно заболел. С ним на связи только родные. Дальше - больше: Белостоцкий на грани жизни и смерти, в очень тяжелом состоянии. Тут, конечно, множество эмодзи в виде сложенных ладошек, печальные мордочки… Потом: Илья пришел в себя, но по-прежнему без связи, общаться ни с кем не может.

Со временем активность в комментариях сошла на нет.

А в середине октября 2021-го внезапно появилась новость: режиссер Белостоцкий на самом деле жив-здоров и уже целый год находится в СИЗО. Его обвиняют в педофилии. Заявление на дяденьку из «Ералаша» написал бывший его актер, которого Илья Дмитриевич совратил в 13-летнем возрасте…

МАЛЬЧИКОВ НАБРАЛИ ИЗ СОСЕДНИХ ШКОЛ

48-летний Илья Белостоцкий родом из Челябинска. Правнук революционера Ивана Белостоцкого. Племянник уральского художника Артема Белостоцкого.

Поначалу юный Илья Дмитриевич хотел стать врачом, как мама. Поступил в медицинский институт, но через четыре года ушел в Челябинский государственный институт культуры и искусства. Параллельно работал на местном ТВ, запустил две еженедельные программы для детей и про детей… В 2001 году перебрался в Москву, поступил на режиссерский факультет ВГИКа. А в 2004-м, если верить биографии Белостоцкого в Интернете, «по приглашению Бориса Грачевского пришел в «Ералаш» в качестве режиссер-постановщика».

В «Ералаше» работал с 2005 по 2014 годы. А промежутках снял несколько эпизодов для криминального сериала «След».

В середине октября 2021-го внезапно появилась новость: режиссер Белостоцкий на самом деле жив-здоров и уже целый год находится в СИЗО. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полнометражное кино - одно за всю карьеру.

Еще в 2010 году Белостоцкий приступил к съемкам фильма «Бегство рогатых викингов» по книге знаменитого детского писателя Владислава Крапивина. Сценаристом стал сам живой классик. Снимали в Тюмени, где жил писатель. Как вспоминал Крапивин, денег на съемки не было. Немножко помогли местные предприниматели. Но гонорары за работу никто не получал, это было сразу оговорено.

По сюжету, улочки тихого города одолевает группировка мальчишек-«викингов» в самодельных шлемах, которые держат в страхе всю окрестную ребятню. И только один отважный Джонни Воробьев с друзьями решается дать им отпор… 11-12-летних пацанов на главные роли и в массовку набрали из двух соседних школ.

Правда, спустя несколько месяцев после начала съемок Крапивин внезапно покинул проект, открестившись от будущей ленты (см. «Прямая речь»). Выпустить фильм Белостоцкий сумел только в 2019 году. Он шел в прокате всего три недели и собрал лишь 3 млн рублей (оценка на «Кинопоиске» - 5,8 из 10).

Несмотря на то, что Илья Белостоцкий много лет работал с детьми, до этого он никогда в педофильских скандалах замечен не был.

Или был?

ЧТО НАШЛИ В КОМПЬЮТЕРЕ

Сейчас говорить о Белостоцком коллеги соглашаются только анонимно.

- Мы несколько лет знакомы, - рассказал «КП» один актер сериалов. - Я б в жизни не подумал, что он такими вещами может заниматься. Это точно не слухи, что арестован? Он казался иногда довольно странным. Но в образ творческого человека эта странность вполне укладывается. В кино хватает таких людей.

Живущая в Челябинске мать режиссера заявила журналистам, что ее сына оклеветали.

Между тем наши источники в правоохранительных органах рассказывают, что показания человека, который написал заявление, тщательно проверялись. И подтвердились. Более того, в домашнем компьютере Белостоцкого нашли огромную коллекцию фото и видео с голыми детьми. Не исключают, что часть этого режиссер на протяжении нескольких лет снимал сам.

Статья обвинения при аресте - «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста». По ней кинематографисту светит до 10 лет колонии.

Его обвиняют в педофилии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ОТКРОВЕНИЯ ДЕМОСФЕНА

«Комсомольской правде» стало известно, что Илья Белостоцкий до этого уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его проверяли после других подобных заявлений. Но доказательств не находили.

Несколько раз материалы по Белостоцкому в органы отправляли и активисты, которые разоблачают педофилов.

- Он педофил со стажем, - рассказала kp.ru директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

По ее словам, активисты ЛБИ отправляли силовикам переписки Белостоцкого с закрытых форумов, где тусуются педофилы.

- Практически все педофилы общаются на закрытых пабликах, обсуждают свои планы. Он в этих кругах был довольно известным. Хотя после одной истории его там сильно не любили. Он однажды написал, что хочет «прикопать» одного мальчика, с которым у Белостоцкого была интимная связь. В смысле устранить. (Насколько известно, молодой человек, о котором шла речь, жив, - Авт.).

На этих форумах педофилы прячутся под псевдонимами. Белостоцкий называл себя Демосфен. (Был такой древнегреческий оратор в 4 веке до нашей эры, который находился в конфронтации с Александр Македонским, пережил его, но после одной из битв покончил с собой, чтобы не попасть в руки к врагам, - Авт.).

По словам Мизулиной, режиссер на форумах довольно откровенно описывал свои «приключения». И даже фотографии своих маленьких «друзей» публиковал.

- К одному ребенку-актеру он внезапно приехал на день рождения в Екатеринбург. Мать мальчика была возмущена, устроила скандал. А однажды он рассказал, что избежал тюрьмы, отдав за это квартиру.

- У вас есть объяснение, почему он стал фигурантом уголовного дела только сейчас?

- Люди, которые совершают такие преступления, неглупые. Они очень хорошо подкованы юридически. Кроме того, общаются в своих пабликах, обсуждают с другими педофилами, как уходить от ответственности. Думаю, и адвокаты хорошие по нему работали. Следователям не удавалось зацепить. Не было, видимо, стопроцентных доказательств. Я очень надеюсь, что на этот раз следствие доведет дело до конца.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

Заявление на дяденьку из «Ералаша» написал бывший его актер, которого Илья Дмитриевич совратил в 13-летнем возрасте… Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ВОПРОС - РЕБРОМ

В киножурнале знали?

Екатерина Мизулина рассказывает, что волонтеры, которые сейчас сотрудничают с Лигой, не раз и в «Ералаш» сообщали о том, чем занимается режиссер Белостоцкий.

- Прямо писали, открытым текстом: у вас работает педофил! Но никакого ответа не получили. Это было лет десять назад. Сколько за это время еще детей могло пострадать?!

Доходила ли информация о нравах Белостоцкого до худрука «Ералаша» Бориса Грачевского? (Отец киножурнала умер в январе 2021 года). Большой вопрос. Знакомые Грачевского утверждают, что сам он, мягко говоря, не приветствовал разные формы нетрадиционной сексуальной ориентации.

После скандала вокруг Белостоцкого пресс-служба «Ералаша» сделала официальное заявление:

«Довольно продолжительное время Илья работал над сторонними проектами. Мы его также давно не видели и данные новости узнали из СМИ. В нашем киножурнале работа режиссера предполагает разовую проектную занятость, и эта работа с нашей стороны всегда контролируется. Съемки - это публичный процесс, и он организован максимально безопасно. На всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель. В свою очередь мы также заинтересованы в объективном расследовании дела».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Юноша, уберите из кадра вашу божественную задницу!»

Писатель Владислав Крапивин в 2011 году опубликовал в газете «Тюменский курьер» серию статей, о том, как работал над сценарием фильма «Бегство рогатых викингов» и как шли съемки. О том, почему в итоге поругались с Белостоцким, тоже написал. Одна из главных претензий мэтра - режиссер был слишком жесток к своим маленьким актерам.

«Изматывал ребят. Энтузиазм заметно угасал. Объявление обеденного перерыва вызывало не меньшую радость, чем победа над «викингами». Опять же у всех, кроме администратора. Судя по всему, Наталья Владимировна прикидывала, сколько волонтерских денег ушло на этот раз, чтобы прокормить измученную «творческим процессом» ораву...

А потом - опять:

- Все! Начали!.. Все по местам - я сказал!.. Да что это такое, черт возьми! Встали, как в прошлый раз! Где хлопушка?! Камера!... Все, работаем! Юноша, уберите из кадра вашу божественную задницу!.. Я говорю: работаем!..»

Владислав Крапивин умер в 2020 году в возрасте 81 года.

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