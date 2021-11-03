Мировые цены на сахар растут из-за спирта: как это аукнется на наших прилавках

россиянам уже не раз обещали «запредельные» цены на сахар то в близком, то в более отдаленном будущем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировые цены на сахар снова бьют рекорды. Точнее, уже побили, по подсчетам агентства Bloomberg, очередной рекорд последних четырех лет. А с начала года на белый сахар увеличились более чем на 20%.

Проблемы возникли еще в августе, с заморозков в солнечной Бразилии — крупнейшем экспортере сахара. А теперь их усугубил резкий рост спроса на спирт. Нет, речь не о массовых запоях из-за пандемии в каких-то странах. Не поверите, но этанол используется и как биотопливо для автомобилей в смеси с бензином или дизельным топливом. А поскольку сейчас говорят о мировом энергетическом кризисе, больше сахарного тростника стало уходить на спирт для топливных смесей.

Все это, конечно, весело, но возникает тревожный вопрос: а как нам это аукнется? В 2020 году проблемы из-за подскочивших мировых цен на сахар уже были. Наши производители бросились продавать этот товар на экспорт, чтобы компенсировать убытки прошлых лет, когда внутри страны было его перепроизводство и цены держались крайне низкие. В итоге немаленькие запасы как-то быстро иссякли, а сахар-песок оказался рекордсменом подорожания за 2020 год — плюс 65%.

Как помните, правительству даже пришлось пойти на решительные меры: с производителями сахара, как и подсолнечного масла, заключили соглашение о заморозке цен. По сахару оно действовало до 1 июня. Кроме того, производителям выделили несколько миллиардов господдержки — при условии хорошего поведения, то есть «правильных» цен. Также была введена квота на беспошлинный импорт сахара. Плюс предполагалось расширить посевы сахарной свеклы.

За это время россиянам уже не раз обещали «запредельные» цены на сахар то в близком, то в более отдаленном будущем. Назывались цифры аж до 100 рублей за кило (более, чем в два раза). Производители заявляли и о куче других причин, кроме колебаний мировых цен, - подорожание упаковки, рост стоимости топлива, транспортных расходов, электроэнергии…

Но до сих пор в 2021 году цены на сахар действительно оставались под контролем. С начала года песок подорожал примерно на 6%, это около уровня инфляции. Чемпионы нынче другие — стройматериалы и некоторые овощи. Тем не менее российский Минсельхоз к возможным проблемам готовится: рассматривается возможность продлить квоту на беспошлинный ввоз импортного сахара.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Рост цен на сахар может начаться летом 2022»

Директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов:

-Производство сахара у нас в этом сезоне ожидается не выше 5,5 млн тонн, несмотря на увеличение посевных площадей. Это мало, особенно после очень плохого сезона 20/21 года. Потребление его, включая использование в разнообразной продукции, составляет около 5,9 млн тонн. А запасы сахара в стране сейчас на минимальном за много лет уровне.

Подвели погодные условия, которые, помимо прочего, привели к снижению урожайности сахарной свеклы и увеличению себестоимости производства сахара — вкупе с ростом цен на удобрения, средства защиты растений, запчасти, а также увеличением заработной платы и ростом стоимости транспортных услуг. Затраты на гектар при возделывании сахарной свеклы, по сравнению с прошлым годом, увеличились более чем на 20 %, а закупочная цена - на 12-15 %.

Кроме того, российский сахар продолжал экспортироваться, чему способствовала цена, которая после вмешательства в декабре 2020 года государства в рыночные механизмы, долго оставалась значительно ниже мировой.

Неприятным следствием этой ситуации (физической нехватки сахара) может стать неконтролируемый рост цен на него летом 2022 года - в отличии от этого года, когда цена сахара практически стабильна в годовом исчислении, благодаря в том числе и усилиям государства.

Правительством принимаются какие-то меры. На уровне Таможенного союза (это обычная процедура, поскольку Россия входит в Евразийский союз с общими таможенными границами — прим. Ред.) рассматривается предложение российского Минсельхоза о продлении ранее введённой тарифной квоты на импорт белого сахара. Но с логистической точки зрения импорт белого сахара, за исключением украинского, очень затруднён из-за отсутствия требуемой инфраструктуры. Частично по этой причине, из 300 000 тонн квоты, в этом году было ввезено менее 40 000 тонн. Кроме того, гораздо предпочтительнее для развития нашей экономики (а не «дружественной» украинской), сохранения наших рабочих мест и т.д. ввозить не готовый сахар, а сырьё для его производства — сахар-сырец.

Если же рассматривать ситуацию со стратегической точки зрения, то надо что-то делать с тем, что сейчас производителям гораздо выгоднее выращивать зерно, сою, подсолнечник, чем сахарную свеклу - уборка и вывоз которой продолжаются до середины декабря и сопровождаются рисками из-за погоды и непредвиденными расходами.