Голливудский актер Кирк Дуглас обвинен в изнасиловании

Кирк Дуглас умер в 2020 году Фото: REUTERS

Похоже, что обвинениям в сексуальных насилиях со стороны знаменитостей в США не будет конца: обнародованы подробности нового громкого дела.

Предполагаемые участники его уже умерли: знаменитый актер Кирк Дуглас - в 2020 году, актрисы Натали Вуд не стало на 39 лет раньше, она погибла в 1981 году.

С обвинением в адрес звезды Голливуда выступила 75-летняя Лана Вуд, младшая сестра покойной актрисы.

По утверждению Ланы, артистическая карьера которой, в отличие от сестры, не задалась, эпизод с изнасилованием произошел в 1955 году на съемках картины «Искатель».

В то время Натали было 18 лет, самому же Кирку Дугласу – известному и любимому к тому моменту не только в США, но и во всем мире актеру – 39.

Роковую встречу организовала мать Натали, Мария Захаренко, уверенная в том, что одного кивка со стороны голливудской знаменитости будет достаточно для того, чтобы обеспечить блестящую карьеру ее дочери.

– Я помню, что Натали выглядела особенно красивой, когда мы с мамой высадили ее той ночью из авто, – написала позже в своей книге Лана Вуд.

По ее словам, Натали никогда не обсуждала с ней события той ночи, но когда обе стали уже взрослыми, она призналась: «Он причинил мне боль, Лана».

Что на самом деле произошло той ночью – не узнает уже никто, но факт остается фактом – Натали Вуд была знаменитой и узнаваемой актрисой вплоть до своей гибели. Хотя последние годы жизни больше времени посвящала семье.

Натали Вуд, дочь русских эмигрантов, урожденная Наталья Захаренко, начала актерскую карьеру в 4-летнем возрасте, а роль в фильме «Бунтарь без причины» в 1955 году принесла ей первую номинацию на «Оскар».