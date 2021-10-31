Вдова Кобзона честно рассказала о состоянии больного раком Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин. Фото: принтскрин видео.

Валентин Юдашкин несколько лет борется с раком пищевода. Знаменитый кутюрье перенес несколько полостных операций, прошел курсы химиотерапии. Поклонники переживают из-за мэтра. Вдова Иосифа Кобзона поспешила успокоить публику.

Нелли Кобзон близко дружит с семьей Валентина Юдашкина. Несколько лет назад у легендарного модельера обнаружили рак почек, метастазы в голове, опухоль развилась в пищеводе. Валентин Абрамович стойко справляется с недугом. Он продолжает радоваться жизни.

Минувшим летом Юдашкин с супругой Мариной отправились за границу. Пара посетила Италию, а затем отдохнула в солнечной Греции. "С Валентином Юдашкиным - они наши соседи - мы очень часто общаемся. Он правда себя хорошо чувствует. Если бы ему нельзя было ехать на юг, на море, на солнце, его бы не пустили просто", - рассказала вдова Иосифа Кобзона в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Напомним, об онкологии модельер узнал случайно в 2016 году. "В один прекрасный день я сидел с внуками и семьей и у меня начала болеть голова. Принял таблетку. Метеозависимым никогда не был. Но боль никуда не уходила", - делился Юдашкин.

Он обратился к медикам с недомоганием. Результаты обследования стали шоком. Ему диагностировали рак пищевода, обнаружили опухоль в почке, а также метастазы в головном мозге. "Я не был в истерике. Наоборот, я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома", - признавался мэтр.

Валентин Абрамович лечился в самых дорогостоящих клиниках, сел на жесткую диету. Он признался, что живет не годами, а кварталами - от одного обследования до другого. "До операции меня интересовало, как ты выйдешь оттуда? Кем? Очнувшись, я стал считать розетки - правильно я вижу или нет. Мозги есть или нет? Интересовало именно это. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - рассказывал модельер.