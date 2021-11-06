Меньшова, Пересильд, Кудрявцева и Галустян сбежали за границу: За неделю локдауна богатые и знаменитые погуляют на миллион

Семенович в Египте поджаривается на пляже — на курорте +30. Фото: Instagram.com

На ноябрьские выходные звезды улетели на отдых. Большинство выбрали пляжный вариант, но есть артисты, которые предпочли не только стандартное времяпровождение в отпуске. Богатые и знаменитые выбирают очень дорогие отели, чаще всего неподалеку можно найти в несколько раз дешевле – но уже с другим сервисом. Многие отдыхают по бартеру (бесплатно или с большой скидкой) – взамен в многочисленных постах в социальных сетях отмечают место своего комфортабельного размещение. Таких отметок хватает у Анны Семенович, Юлии Пересильд, Анастасии Волочковой и других звезд. А мы посчитали сколько стоит отдохнуть со звездным комфортом.

Мальдивы

На островах сейчас температура воздуха и воды +29, кратковременные дожди. Рэпер и бизнесмен Тимати здесь не только отдыхает, но и контролирует бизнес-проект – в прошлом году запустил элитный сервис по организации отдыха на Мальдивах. Днем звезда и туристы занимаются серфингом, вечером многочисленные тусовки. На соседних виллах с Тимати отдыхает его новая девушка, а также мама с дочкой музыканта.

Тимати учит дочь серфингу. Фото: Instagram.com

Его друг рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой арендовали огромную яхту и отправились в плавание с детьми, родителями и друзьями. Развлечений здесь полно – рыбалка, серфинг, скутеры и прочие развлечения на воде.

Актриса Юлия Пересильд после возвращения из космоса улетела на острова. Звезды взяла с собой на отдых родителей и дочек: когда идет дождь то вместо пляжа звезда ходит на массаж и спа-процедуры. Пересильд первый раз на Мальдивах, поэтому восторженных откликов много: «Красиво! И океан – это волшебство. Безумные запахи тропических трав, птицы, неизведанные звуки и способность полностью раствориться в этой красоте».

Пересильд с дочками на Мальдивах. Фото: Instagram.com

Цена: авиаперелет «эконом-класс» - 52 тыс. руб, «бизнес-класс» - 630 тыс. руб. Сутки в отеле 5 звезд – 17 тыс. руб. Неделя на вилле в отеле 5 звезд – 515 тыс. руб.

Италия

В Риме сейчас дождливо +15 градусов. Туристов мало, поэтому даже взыскательные путешественники всем довольны. Константин Богомолов подарил на 40-летие жене Ксении Собчак путешествие в Рим. Были экскурсии, ресторанчики, походы по любимым Ксюшей антикварным лавкам и другим достопримечательностям. Был романтический сюрприз. Собчак уже поделилась эмоциями: «Лучшие выходные – с любимыми людьми. Спасибо мужу за Рим». Телеведущая говорила, что она прививалась от ковида не только «Спутником», но и американской вакциной «Джонсон», поэтому путешествует по миру беспрепятственно.

Богомолов подарил Собчак поездку в Рим на 40-летие. Фото: Instagram.com

Цена: авиаперелет «эконом-класс» - 25 тыс. руб, «бизнес-класс» - 200 тыс. руб. Сутки в отеле 5 звезд – 20 тыс. руб.

Испания

В Барселоне +18 градусов. У супругов Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова апартаменты у моря недалеко от Барселоны. Поэтому пока концертов нет музыканты с дочерью улетели в Испанию. Гуляют и ездят по экскурсиям. Ковальчук поделилась эмоциями от одной прогулки: «Выбрались посмотреть знаменитый Sagrada Familia – с которого, наконец-то сняли леса и насладиться собором теперь можно со всех сторон. Обещают окончательно его закончить в 2025 году. Билет стоит 26 евро и лучше заказывать его по интернету. Удобная опция: загружаешь их официальное приложение и там можно послушать аудиогид на всех доступных языках. В готическом квартале сейчас очень немного туристов, так что прогулки по-настоящему комфортные и расслабленные. Любителям блошиных рынков нужно заскочить на Королевскую площадь».

Ковальчук в Барселоне у Sagrada Familia. Фото: Instagram.com

Цена: авиаперелет «эконом-класс» - 21 тыс. руб, «бизнес-класс» - 300 тыс. руб. Сутки в отеле 5 звезд – 11 тыс. руб.

США

В Майами сейчас +25 градусов. Лера Кудрявцева улетела с сестрой Оксаной и другом семьи телеведущим Андреем Разыграевым погулять по Америке. У Кудрявцевой заканчивается американская виза, из-за ковида случился перерыв в съемках, поэтому она и решилась на незапланированную поездку. Друзья в Майами катались на арендованном авто (Лера за рулем), ходили по кафе, занялись шопингом, а потом отправились в Вашингтон – по приглашению семьи Александра Овечкина посетили хоккейный матч с его участием. Кудрявцева перезагрузкой довольна: «Насмеялись от души! Нагулялись!»

Наргиз прилетела в США понянчить внуков. Певица гуляет и играет с детьми, которых из-за пандемии видит редко.

Лера Кудрявцева с Андреем Разыграевым на шопинге в США. Фото: Instagram.com

Цена: авиаперелет «эконом-класс» - 35 тыс. руб, «бизнес-класс» - 295тыс. руб. Сутки в отеле 5 звезд – 17 тыс. руб.

Турция

На турецких курортах пока еще можно купаться: температура воздуха +25, воды +23. Анастасия Волочкова катается на яхте, загорает, ездит на экскурсии и даже отчитывается почему отправилась на курорт без нового жениха. Балерина не унывает: «Дорогие мои, успокойтесь, пожалуйста, по поводу Володи моего. Все у нас прекрасно в отношениях! Более того, мы должны были вместе лететь в это путешествие. Но человек заболел. Отдохнуть одной тоже приятно и весело. А Володя прилетит». Волочкова и правда не скучает: нашла компанию для интересного времяпровождения и фотографов для своего шпагата на каждом шагу веселого отдыха.

Турецкий шпагат Волочковой. Фото: Instagram.com

Актриса Анастасия Макеева отдохнула в Алании с мужем и его сыном. Оказывается актриса год назад купила здесь двухэтажную квартиру, поэтому теперь прилетает в отпуск в личные апартаменты у моря. Настя похвасталась: «Море рядом. Вокруг местных нет, здесь живут только иностранцы».

Цена: авиаперелет «эконом-класс» - 15 тыс. руб, «бизнес-класс» - 230 тыс. руб. Сутки в отеле 5 звезд – 10 тыс. руб.

ОАЭ

Анна Хилькевич с дочками в аквапарке. Фото: Instagram.com

В Дубае температура воды и воздуха +30. Здесь проходит музыкальный фестиваль, поэтому звезды совмещают отдых с походами на концерты – но это вечерами. А днем артисты развлекают детей на пляже и на аттракционах. Семьи комиков Михаила Галустяна и Вадима Галыгина вместе посещали парк аттракционов. А вот певица Полина Гагарина и актриса Анна Хилькевич с детьми отдыхают у бассейна, на пляже и в аквапарке.

Семья Михаила Галустяна с сыном Вадима Галыгина. Фото: Instagram.com

Цена: авиаперелет «эконом-класс» - 31 тыс. руб, «бизнес-класс» - 160 тыс. руб. Неделя в отеле 5 звезд – 170 тыс. руб.

Египет

В Египте жарко +30, вода +27. Анне Семенович все нравится, у певицы есть правило – в отпуске никаких диет. Певица наслаждается теплом: «Я в небольшом приватном отеле с шикарным пляжем и бирюзовой водой. И тут пока мало российских туристов». Для звезд важно, чтобы соотечественников в отеле было мало – боятся компрометирующих фото и видео для соцсетей.

Анна Семенович на курорте отказалась от диет. Фото: Instagram.com

Цена: авиаперелет «эконом-класс» - 28 тыс. руб, «бизнес-класс» - 120 тыс. руб. Неделя в отеле 5 звезд – 90 тыс. руб.

Кипр

На кипрских курортах температура воды и воздуха +25. Актриса Юлия Меньшова проводит здесь время интересно – помимо прогулок у моря, чтения, у нее занятия йогой. В Лимасоле сейчас комфортная погода для занятий на свежем воздухе – отличная перезагрузка в небольшом промежутке между спектаклями у актрисы.

Юлия Меньшова на Кипре ходит на йогу. Фото: Instagram.com

Цена: авиаперелет «эконом-класс» - 20 тыс. руб, «бизнес-класс» - 220 тыс. руб. Неделя в отеле 5 звезд – 80 тыс. руб.

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