Шевелюра Загитовой, улыбка Сигаловой, букет роз ростом с Тотьмянину и кабриолет на льду: Главные эмоции нового выпуска «Ледникового периода»

Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ

Локдуаун локдауном, а съемки по расписанию. Первый канал, имеющий удачный опыт съемок телешоу во время пандемии («Голос»), продолжает выпускать проект «Ледниковый период». В фотоподборке KP.ru самые яркие эпизоды со съемок шестого выпуска шоу.

Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ

Приглашенным судьей в этот раз стала Алла Сигалова — заслуженный хореограф и арбитр шоу Dance Революция.

Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ

С днем рождения любимую жену и маму гигантским букетом цветов ростом с человека поздравили Алексей Ягудин и дочь Лиза.

Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ

Федор Федотов выкатил на лед в белоснежном кабриолете.

Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ

А Даня Милохин и Евгения Медведева — на самокатах. Что привело в восторг Татьяну Тарасову: «Я здесь прям чуть не отпала. Смотрю: поднимает на уровень плеч, я спокойна. Потом так подсел и раз, выжал ее — и ровно, и хорошо, и не качался, и поставил. И крутились, и вертелись, и танцевали. Танцевали вдвоем, и параллельно, и в диком темпе, в дичайшем!»

Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ

Самая обсуждаемая персона шоу, ведущая Алина Загитова, в этот раз дала волю эмоциям и распустила волосы.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.50

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