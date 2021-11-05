Шевелюра Загитовой, улыбка Сигаловой, букет роз ростом с Тотьмянину и кабриолет на льду: Главные эмоции нового выпуска «Ледникового периода»

Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ
Локдуаун локдауном, а съемки по расписанию. Первый канал, имеющий удачный опыт съемок телешоу во время пандемии («Голос»), продолжает выпускать проект «Ледниковый период». В фотоподборке KP.ru самые яркие эпизоды со съемок шестого выпуска шоу.
Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ
Приглашенным судьей в этот раз стала Алла Сигалова — заслуженный хореограф и арбитр шоу Dance Революция.
Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ
С днем рождения любимую жену и маму гигантским букетом цветов ростом с человека поздравили Алексей Ягудин и дочь Лиза.
Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ
Федор Федотов выкатил на лед в белоснежном кабриолете.
Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ
А Даня Милохин и Евгения Медведева — на самокатах. Что привело в восторг Татьяну Тарасову: «Я здесь прям чуть не отпала. Смотрю: поднимает на уровень плеч, я спокойна. Потом так подсел и раз, выжал ее — и ровно, и хорошо, и не качался, и поставил. И крутились, и вертелись, и танцевали. Танцевали вдвоем, и параллельно, и в диком темпе, в дичайшем!»
Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ
Самая обсуждаемая персона шоу, ведущая Алина Загитова, в этот раз дала волю эмоциям и распустила волосы.
«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.50
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