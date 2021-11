Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом — там есть фрагмент «Лебединого озера». Даже Юрий Лоза в восторге!

Вышел новый альбом группы ABBA. Фото: Instagram.com

В отсутствие новых героев пришло время реинкарнаций и реюнионов.

Вернулись актеры сериала «Друзья», готовится к выходу новый сезон «Секса в большом городе», группа «КИНО» без Виктора Цоя выступает по стране, группа «Тату» намерена возобновить гастрольную деятельность и выпустила трибьют, а еще вышел новый альбом группы ABBA.

Да, знаменитая шведская четверка (все живы!) записала пластинку Voyage («Путешествие»), спустя 40 лет после выхода предыдущего альбома в 1981 году. Там 10 композиций.

Обложка нового альбома группы АВВА.

Все началось пять лет назад, когда на частной вечеринке в Стокгольме Агнета Фэльтског, Анни-Фрид Лингстад, Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон взяли и исполнили песню The Way Old Friends Do («Так поступают старые друзья»). Почувствовав, что старые обиды отступили на второй план, да и заработать было бы неплохо, музыканты начали репетировать. И через два года выпустили новые треки: I Still Have Faith In You («Я все еще верю в вас») и Don't Shut Me Down («Не гаси мой пыл»).

Первая набрала почти 15 миллионов просмотров. И стало понятно — альбому быть.

— С первой же [впервые за долгое время] песни I Still Have Faith In You («Я все еще в тебя верю»), как только Бенни напел мелодию, я понял, что это о нас, — объяснил Ульвеус. — Мы поняли, что, как бы ни невероятно казалось, что мы можем выпустить новый альбом через сорок лет, мы все же остаемся лучшими друзьями, мы по-прежнему получаем удовольствие от совместного общения и работы и сохранили верность и преданность друг другу.

Понятно, что о зажигательных хитах речи не идет — всем музыкантам ABBA уже за 70, тем ценнее звучат меланхоличные и вдумчивые элегии, пропитанные опытом и мудростью.

Невероятно, но факт: даже эстет и мегаломан Юрий Лоза высоко оценил альбом группы ABBA, которая открывает балладу Ode to Freedom фрагментом из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

— Отличный вальс! — считает Лоза. — Очень красивый, молодцы. Любые решения, если они интересны, хороши. Тем более это нормальные профессиональные ребята. Молодцы! Работают, живут.

После выхода нового альбома «ребят» будет и тур

После выхода нового альбома «ребят» будет и тур! Концерты группы, суммарный возраст участников которой 296 лет на четверых, запланированы на май-декабрь 2022 года. В честь этого исторического события в сердце Британии в лондонском Олимпийском парке имени Елизаветы Второй построят ABBA Arena вместимостью три тысячи человек.