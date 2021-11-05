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В мире5 ноября 2021 11:11

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Две из десяти композиций уже были представлены ранее
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Группа ABBA выпустила новый альбом

Группа ABBA выпустила новый альбом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведская поп-группа ABBA выпустила альбом под названием Voyage, который стал первым за 40 лет после распада группы. Об этом говорится на официальном сайте музыкального коллектива.

- ABBA возвращается с новым альбомом Voyage, — гласит текст сообщения.

Там же указано, что альбом доступен для прослушивания на различных музыкальных сервисах, CD-дисках и аудиокассетах.

Сам альбом состоит из 10 композиций. Две из них — I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down — уже были представлены ранее.

Кроме того, весной 2022 года у группы запланировано шоу в Лондоне, где она представит альбом. В нем примут участие все члены группы, также будут использованы голограммы молодых музыкантов.

Незадолго до этого, коллектив завел аккаунт в социальной сети TikTok, на который сразу подписалось более 200 тысяч человек. Первым роликом в соцсети стала запись с песней Dancing Queen, которую исполняет неизвестный пианист. Видео собрало свыше 2,6 миллиона просмотров. В аккаунте также появился анонс проекта ABBA Voyage. Квартет также переименовал свой аккаунт в Twitter из ABBA в ABBA Voyage.