«Приезжайте к нам на Колыму»: где в России проще всего скопить на покупку дома

Более половины россиян мечтают жить не в многоэтажке, а в собственном доме. Фото: Мария ЛЕНЦ

Более половины россиян, как периодически показывают опросы, хотели бы жить не в многоэтажке, а в собственном доме. Но пока индивидуальный жилой дом (с нормальными городскими удобствами, а не избушка на курьих ножках) для большинства — не слишком доступное удовольствие. Особенно если не строить его потихоньку лет десять — а купить готовый и въехать.

Это показывает и исследование, проведенное федеральным порталом «МИР КВАРТИР». Аналитики сопоставили уровень цен на индивидуальные жилые дома со средними зарплатами в регионе. И посчитали, сколько лет придется среднестатистическому жителю того или иного региона копить на покупку дома, если не прибегать к ипотеке. Для простоты расчетов предполагалось, что вся зарплата этого среднестатистического жителя откладывается на будущее жилье, а живет семья на доход второго работающего ее члена (в целом логично - о доме как варианте решения жилищного вопроса чаще думают люди семейные, а не одиночки).

Результаты такие. В самом худшем положении — жители популярных курортных регионов. Недвижимость там дорога, поскольку активно скупается москвичами, северянами и прочими приезжими, мечтающими о «домике у моря». А у местных доходы достаточно низкие, конкуренцию за домики не выдержать.

Хуже всего дела обстоят в Севастополе — копить на свой дом надо более четверти века. В аутсайдерах также Краснодарский край и Крым, где средние зарплаты ниже 40 тысяч, что нынче «совсем бедно». К ним примкнула и популярная нынче для туризма и покупки недвижимости Калининградская область. Даже если откладывать на будущий дом всю зарплату, делать это надо будет больше 20 лет.

- В трех курортных регионах цены на частные дома сильно подскочили с начала года: в Севастополе на 16,3%, в Краснодарском крае на 26,4%, в Калининградской области на 22,6%, в то время как зарплаты там остались ниже среднего по Российской Федерации. Потому и срок накопления в этих регионах побил все рекорды, – комментирует ситуацию генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. - В столичных регионах (Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области), несмотря на хорошую оплату труда, средняя стоимость коттеджей слишком высока, чтобы на них можно было быстро накопить.

В лидерах по доступности жилых домов два типа регионов: где самая дешевая в стране малоэтажная недвижимость (Курганская, Кемеровская области, Еврейская АО) или где зарплаты значительно выше среднего по стране (например, Магаданская обл.). В любом случае, это не те территории, куда наблюдается вал желающих переселиться.

В середине октября правительство объявило, что запускает программу льготной ипотеки для индивидуального жилищного строительства. Условия аналогичны тем, что в программе льготной ипотеки на покупку квартиры в новостройке: ставка — 7% годовых, максимальная величина кредита — 3 млн рублей. (По данным «МИРА КВАРТИР», сейчас средняя стоимость по стране готового современного индивидуального дома — 5 млн руб., в Крыму и Краснодарском крае — порядка 10 млн руб., в Подмосковье — 15 млн руб.). При этом льготный кредит не дадут под «сам построю», надо заключать договор подряда с сертифицированным застройщиком либо покупать у застройщика же (не у частного лица) готовый дом.

В качестве альтернативы продолжает действовать льготная «сельская ипотека» под 3% годовых. Но там те же условия про обязательный договор подряда с застройщиком из утвержденного списка компаний, строительство собственными силами с привлечением родственников не пройдет. В Подмосковье «сельская ипотека» не действует.

РЕЙТИНГ

Сколько надо копить на покупку дома жителям разных регионов

(в скобках указаны средняя стоимость индивидуального дома и средняя зарплата в регионе)

1.Кемеровская обл. 3,7 года (2,1 млн руб./47,2 тыс. руб.)

2.Магаданская обл. 3,7 года (4,2 млн руб./94 тыс. руб.)

3.Еврейская АО 4,3 года (2,4 млн руб./46,7 тыс. руб.)

4.Курганская обл. 4,5 года (1,8 млн руб./33,4 тыс. руб.)

5.Архангельская обл. 4,6 года (2,9 млн руб./52,2 тыс. руб.)

…

27. Свердловская обл. 7,1 года (3,9 млн руб./45,8 тыс. руб.)

…

57.Нижегородская обл. 9 лет (4,1 млн руб./38,5 тыс. руб.)

58.Новосибирская обл. 9 лет (4,8 млн руб./43,8 тыс. руб.)

…

71.Ленинградская обл. 13,9 лет (8,5 млн руб./50,9 тыс. руб.)

…

79.Московская обл. 21,3 года (15,2 млн руб./59,6 тыс. руб.)

80.Республика Крым 22,1 года (9,5 млн руб./35,8 тыс. руб.)

81.Калининградская обл. 22,3 года (10,5 млн руб./39,4 тыс. руб.)

82.Чеченская республика 23 года (7,8 млн руб./28,4 тыс. руб.)

83.Краснодарский край 23,4 года (10,9 млн руб./38,9 тыс. руб.)

84.Севастополь 25,7 года (11 млн руб./35,8 тыс. руб.)

Среднее 8 лет (5 млн руб./52,4 тыс. руб.)

(Данные mirkvartir.ru)

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