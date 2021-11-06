Украинский философ Кралюк хочет российской землицы

Украинский философ Петр Кралюк. Фото: uk.m.wikipedia.org

Последний раз, подобные территориальные претензии мы получали в 1941 году и отклонили их в самой решительной форме, так что предъявители до сих пор стараются про это не вспоминать лишний раз. Но, тогда, эти претензии были подкреплены всей военной мощью Германии и половины Европы.

У философа с говорящей фамилией Кралюк, есть только статья в Википедии. Статья эта исполненна любви и обожания, что говорит лишь о том, что пан философ писал ее самостоятельно, для поддержки и расширения своего эго. Так же, в активе, у бывшего сельского учителя с Волыни, премия им.С.Петлюры и роман о Степане Бандере, со странным феминистическим названием, смущающим разум: «Сильные и одинокие».

Вообще, карьера Кралюка совпала с очередной украинской самостийностью, он четко уловил тренды и начал пахать бескрайнюю ниву фантастической украинской государственности, уходящей корнями чуть ли не в палеолит. И это не шуточная метафора, пан Кралюк отстаивает эту точку в своих «научных» трудах. Там же у него встречается и «1168 лет государству Украина» и «средневековая украинская аристократия» и «античные истоки украинской философии».

Как все безумцы, Кралюк очень писучий, в последние двадцать лет налегает на легкую беллетристику с обязательным великоукраинским или русофобским содержанием. Это понятно, надо же чем-то питаться, но не до такой же степени! Двадцать пять книг за двадцать лет, в перерывах между творчеством пан философ делает антисоветские и русофобские заявления. В самом последнем Петр Кралюк вдруг обвинил СССР в раздаче «украинских земель». То, что именно СССР и создал Украинскую советскую социалистическую республику, а потом последовательно присоединял к ней Западные области, Закарпатье, Буковину и Крым, Кралюк не принял во внимание. Как и тот печальный факт, что до 1917 года такой словоформы как «украинский народ» не существовало ни устной, ни в письменной речи. Но, общеизвестными историческими фактами маниакальный мир философа разрушить невозможно. По мнению Кралюка, 40% Брянской области, так называемая Стародубщина*, была предательски передана в состав России Богданом Хмельницким. А Слобожанщина*, территория которой состоит из земель Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, вообще колыбель «украинской нации»:

«Под влиянием военного лихолетья ( имеется в виду польская экспансия 16 века – прим.авт.) многие украинцы, в частности из Правобережной Украины, покидали свои дома и переселялись на восток, в том числе и на Восточную Слобожанщину, где сохранялась относительно стабильная ситуация» - пишет философ. Почему в этих областях, во всех возможных переписях, население упорно записывает себя, как «русские», Кралюк легко объясняет. Мол, там в 30-х годах прошлого века «шла интенсивная русификация». Хотя по данным первой переписи 1926 года, сделанной еще до начала «русификации» пана Кралюка, 80% жителей Курской губернии были русскими. Такая же картина и во всех других областях, на которые позарился философ. С чего возникли такие притязания?

Если фриков выпускают, значит, это кому-то нужно. Манифестацию представителя новой самостийной украинской интеллигенции можно было бы счесть безумием. К сожалению, именно так работает информационное общество. И чем выше скорость обмена информацией, тем быстрее идея приближается к реализации. Умные люди еще в 2014 году обещали, что Украина обязательно выдвинет России территориальные претензии «по самый Воронеж».

И украинские политики, из фриков, никогда не подводили: от Тягнибока до Ляшко, все зарились на наши черноземы, причем публично. Вводили тему территориальных претензий к России в общественное сознание. Но, тут есть одна деталь, которую не учел пан Кралюк и его побратимы. В эту игру, с перетягиванием «исконных украинских земель», могут играть все. Россия имеет право на исторические территории так называемой Слобожанщины: большую часть Харьковской, восток Сумской, север Луганской и Донецкой областей Украины. Ее притязания более весомы, и никакая спешная украинизация этих земель ситуации не изменит – там живут малороссы говорящие на русском языке. Если Россия решит поучаствовать в этой игре, нынешней Украины станет еще меньше.

* Стародубщина

Историко-географический топоним, сейчас - западная часть Брянской области. С 14 века (первое упоминание в письменных источниках) приграничные территории Российской Империи с неясным статусом, которые в разное время принадлежали татарам, Литве, полякам и т.д. Известны эти земли тем, что породили двух Лжедмитриев. Затем, Стародубщина стала центром старообрядчества и сопротивления «никонианам», пока накал духовной борьбы не слыхнул.

** Слобожанщина

Историко-географические топоним, обозначения пустых земель, своеобразная «буферная зона», без устойчивых поселений и городов, и, разумеется, земледелия и ремесел. Еще одно самоназвание «Дикое поле». Через эти территории проходила «засечная черта» от набегов крымских татар. Настоящая «сумеречная зона». Первые города – Курск, Старый Оскол, Белгород появились там благодаря Указу от 1596 года от царя Федора Иоанновича.

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