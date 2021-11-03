Украинский генерал пообещал России "кровавую баню"

Вот и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко не стал исключением из правил. И пообещал России "кровавую баню" сразу, как только Москва начнет вторжение на Украину. Фото: www.youtube.com

На Украине закончились все виды развлечений, кроме пугания друг друга неминуемой грядущей "российской агрессией". Ни кино, ни концерты, ни даже карусельки не идут ни в какое сравнение с этой "пугалочкой". Причем, те же самые персоны, которые с пеной у рта объясняют, что Украина вот уже почти восемь лет изо всех сил сдерживает "нашествие орды из Мордора", через несколько дней с такой же уверенностью пророчат вторжение "бурятской подводной бронекавалерии" буквально вот-вот на днях. И обещая жесткий и бескомпромиссный отпор.

Вот и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко не стал исключением из правил. И пообещал России "кровавую баню" сразу, как только Москва начнет вторжение на Украину. И, по его мнению, это неизбежно случится.

- Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится, - грозно пообещал экс-замначальника украинского Генштаба и пообещал уже самой Незалежной. - В целом, новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения.

Собственно говоря, на слова Романенко можно было бы и не обращать внимания. Его отправили в отставку с поста в Генштабе еще в 2010-м году. А потом еще 3 года работал в системе военных учебных заведений Украины. Никаким участием в каких-то боевых действиях не отметился, а из наград имеет только орден Богдана Хмельницкого 3-й степени. Именно поэтому, скорее всего, он настолько воинственен.

Романенко уже достаточно пугал украинцев своими выступлениями. То он предрекает, что АТО (еще в ту пору, до переименования АТО в ООС) закончится в течение месяца, то предсказывал, что "Путина могут остановить только потери в борьбе с украинским народом", то ванговал, что "Путин может ввести войска", то обещал "всеобщую мобилизацию, партизанскую войну, организацию подполья и выдачу оружия населения", если "русские двинутся дальше". Сами понимаете, ничего из предначертанного им не сбылось. Но Романенко это ни в коей мере не останавливает. Налицо явная ставка на короткую память населения Украины. Которая, судя по всему, пока срабатывает. И будет срабатывать до тех пор, пока на Украине не начнут требовать "ответа за базар" от подобного рода "диванных полководцев".

Престарелый украинский генерал в отставке сделал это заявление, комментируя статью в газете The Washington Post и сообщение в Politico о том, что Россия начала концентрацию своих войске на границе с Украиной, и даже не обратил внимания не только на то, что доказательством для этих СМИ стали спутниковые снимки о российских частях под Ельней в Смоленской области (к слову, до украинской границы там в несколько раз больше. чем до белоруской, а сама Смоленская область с Украиной не граничит вовсе), но и на официальное опровержение Минобороны Украины сведений о переброске подразделений российской армии к границе с Украиной. Ладно, в географии украинский генерал настолько туп, что мог бы стать ведущим аналитиком, например, телекомпании CNN (журналист именно этой компании в репортаже из Глазго назвал этот город Эдинбургом), но игнорировать сообщение собственного министерства, это уже ни в какие ворота не лезет.

Уж чего мы только ни слышали за прошедшие годы от украинских генералов и политиков. И обещания парада в Севастополе, и угрозы разбомбить Крымский Керченский мост, и мечты о сожжении и разрушении захваченной Москвы, и какие-то видения помраченного разума о проезде на танках по Арбату и Красной площади. А в реальности все попытки оборачиваются переходом украинско-российской границе и сдачей в плен (в котором моют и кормят), котлами в Иловайске, Дебальцево и т.д. Удивительно, что генерал-лейтенант ВСУ в отставке, специализировавшийся на применении науки в Воздушных Силах Незалежной, почему-то считает, что будущая война, как он ее видит, будет заключаться исключительно в широкомасштабной наземной операции. В обещании военного положения на Украине смысла гораздо больше, чем в обещании устроить "кровавую баню". Тем более, что военное положение может вскоре стать для Зеленского и его команды реальной необходимостью, чтобы заглушить голоса местных протестующих. Большая часть вдохновителей которых, стоит отдавать себе отчет, преследует исключительно свои узко шкурные интересы.

Даже не будем спрашивать, есть ли генералу Романенко, чем натопить "баню", заготовленную им для России, хватит ли для этого дровишек у Украины. Лучше посоветовать им и тем, кто в Незалежной думает так же, как Романенко, загодя надраить котлы. И спилить мушки. Если не поможет, то хотя бы облегчит.