Ушел в вечность: как выглядит памятник на могиле Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий умер от рака предстательной железы 6 ноября 2020 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Жванецкий умер от рака предстательной железы 6 ноября 2020 года. Ровно через год после смерти 86-летнего артиста на его могиле открыли памятник. Сатирик упокоился на Новодевичьем кладбище рядом с Галиной Волчек и Марком Захаровым. Сын Романа Карцева показал, как выглядит монумент Михаилу Михайловичу.

Актер Павел Кассинский разместил снимок, на котором можно увидеть памятник Михаилу Жванецкому. Темный монумент из гранита примерно в полтора человеческих роста. Михаил Михайлович изображен со спины со своим неизменным портфелем в правой руке. Он как будто прощается с почитателями своего таланта, уходя в вечность.

Фото: Instagram.com

На церемонии открытия монумента у могилы писателя на Новодевичьем кладбище собрались близкие, друзья и коллеги. Автором памятника, который создан по инициативе друга Жванецкого мецената Михаила Опенгейма, является известный скульптор Владимир Соскиев.

Самые известные работы творца - памятник Марине Цветаевой в Тарусе, памятник академику Пилюгину в Москве и Гайто Газданову в Париже. Работы скульптора выставлены в Третьяковской галерее в Москве, Русском музее в Санкт-Петербурге, Государственном музее искусств народов Востока в Москве, Национальной галерее Софии, в частных коллекциях в России, Франции, Германии, Бельгии, Румынии.

Как известно, Михаил Жванецкий оставил после себя не только огромное культурное наследие, но и многомиллионное состояние. Артист являлся многодетным отцом. Помимо сына Дмитрия от третьей жены Натальи Суровой, которая младше сатирика на 32 года, у юмориста было несколько внебрачных детей.