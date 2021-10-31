Знаменитый артист умер от рака в ноябре 2020 года Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Михаил Жванецкий умер от рака предстательной железы 6 ноября 2020 года. 86-летнего артиста похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями рядом с могилами Галины Волчек и Марка Захарова. Почти год последний приют писателя-сатирика представлял собой грустное зрелище. И вот теперь на погосте появился памятник звезде.

На заброшенной могиле Михаила Жванецкого появился памятник к годовщине смерти сатирика. В настоящее время ведутся последние работы по благоустройству. Сам мраморный монумент пока накрыт черным чехлом. Но зато видно, что нижняя часть изваяния представляет собой несколько гранитных плит, уложенных одна на другую.

Кто является автором скульптурной композиции, не известно. Нет информации и о том, кто стал инициатором установки памятника. До недавнего времени за скромной могилой, на которой не было оградки, ухаживал дворник. Корреспондент kp.ru интересовался у седовласого мужчины: "А что, милейший, никто не ходит на могилку Жванецого?". На это работник погоста, почесав затылок, ответил: "Да кто ж их знает".

Как известно, Михаил Жванецкий оставил после себя не только огромное культурное наследие, но и многомиллионное состояние. Артист является многодетным отцом. Помимо сына Дмитрия от третьей жены Натальи Суровой, которая младше сатирика на 32 года, у юмориста было пятеро внебрачных детей.

Во время гастролей по Сибири Жванецкий закрутил интрижку с поклонницей, и в итоге она подарила ему дочку Ольгу в 1976 году. Затем у знаменитости случился роман с Надеждой Гайдук. Художница по костюмам родила Михаилу Михайловичу дочь Елизавету 27 ноября 1978 года.

Внебрачный сын Андрей Рывкин родился 10 января 1983 года в Ленинграде. Он соавтор сценария к фильмам "Духless 2", "Лондонград". Молодой человек рос в США. С биологическим папой мальчик познакомился только в 11-летнем возрасте.

От еще одной сожительницы Венеры Умаровой у Жванецкого есть сын Максим. Он живет в США. Также у юмориста есть еще один внебрачный сын. Его зовут Григорий.