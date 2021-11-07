«Алло, говорит герцогиня»: Меган Маркл названивает американским сенаторам

Маркл посоветовали не лезть в американскую политику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое членов Конгресса США заявили, что им на их мобильные номера позвонила Меган Маркл. Она представилась герцогиней Сассекской и попросила поддержки в реализуемой ею программе.

Одна из сенаторов, рассказала, что звонок пришел с неопределяемого номера, когда она ехала в машине.

– Честно говоря, я думала, что это один из моих коллег, который часто звонит с неопределяемого номера, – рассказала сенатор-республиканец от Западной Вирджинии. – Я ответила, а она произнесла: «Это Меган, герцогиня Сассекская», – приводит слова Шелли Мур Капито издание People.

Оказалось, что Меган звонила с просьбой помочь ей в реализации программы по введению оплачиваемых отпусков для женщин.

По мнению жены принца Гарри, миллионы женщин в США постоянно сталкиваются с тяжелым выбором – бросать работу после рождения ребенка и посвящать себя семье или все же строить карьеру, пожертвовав временем на общение с близкими.

Вторым сенатором, удостоившимся чести получить звонок от представительницы британского королевского семейства, стала сенатор Сьюзан Коллинз.

Через некоторое время выяснилось, откуда Маркл взяла номера телефонов высокопоставленных политиков – ей их предоставила член Демократической партии и тоже сенатор – Кирстен Джиллибранд, уверенная в том, что данная инициатива очень важна для американок.

В соцсетях Меган Маркл напомнили, что она сбежала в США из Великобритании, якобы скрываясь от излишнего внимания к своей персоне, а также выразили удивление, что теперь она делает все возможное, чтобы это самое внимание к себе привлечь.

Кроме того, Маркл посоветовали не лезть в американскую политику, отдельно сакценитровав ее внимание на то, что еще при создании США было решено никогда не раздавать в Америке дворянские титулы и звания, а иностранцев-дворян не наделять какими-либо привилегиями.