Только Гагарина поет, танцует и не задыхается: Преподаватель по вокалу оценила навыки лучших исполнителей России

У Пелагеи и Полины Гагариной сильный вокал, а на концертах всегда живой звук. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В конце года оцениваем главные хиты лучших исполнителей 2021-го. Лучших певцов и певиц народ выбрал в результате недавнего опроса ВЦИОМ. В списке лидеров все артисты с накопленной популярностью – много гастролируют (насколько это возможно в пандемию), выпустили новые альбомы, треки. Исключение одно – Пелагея: скорее всего, она попала в лидеры из-за роли наставника в рейтинговом проекте «Голос», который как раз в эфире.

Для kp.ru преподаватель по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова послушала новые треки, альбомы лидеров опроса. Мы прислушивались: как с годами изменился репертуар, эволюционировал вокал любимцев публики, следуют ли они модным тенденциям на эстраде. Взяли для оценки артистов, которые получили пять первых мест в опросе ВЦИОМ – их заняли шесть звезд.

Педагог по вокалу Юлия Таравкова. Фото: Личный архив

Олег Газманов

- Олег Газманов 53 года на сцене. Всегда выступает с живым коллективом. Поет исключительно живьем, в отличии от многих артистов нынешнего поколения. В его новом альбоме «7:0» вы не услышите никакого затюненого вокала, модных электронных звуков. Олег держит свою марку -светлые, добрые, позитивные песни в духе советского времени. Этот народный артист всегда воспевал героев нашего времени – офицеров, а теперь - врачей. Мелодия его главной песни минувшего года «Скорая помощь» - легко запоминается, простая, чтобы каждый смог ее наиграть на гитаре и напеть. Не могу сказать, что вокал и аранжировки артиста как-то эволюционировали за столько лет.

Полина Гагарина

- Гагарина за 17 лет на сцене очень выросла – начиная от сценического образа и заканчивая техничностью вокала, сценодвижением. Полина одна из немногих в нашем шоу-бизнесе, кто умеет активно двигаться на сцене и при этом отлично петь живьем, не задыхаясь. В ее главной песне 2021-го года «Вчера» - певица раскрывается не только с точки зрения диапазона, сложного ритма, техники вокальных приемов, но и с эмоциональной стороны. Дело в том, что холодность техничных вокалисток - единственный и частый их минус. У техничных вокалисток часто не хватает эмоциональной вовлеченности и красок в голосе – много техники, вокала и мало эмоций.

Баста

- Баста умеет объединять поколения. Такое бывает редко, но его песни любят слушать и дети, и подростки, и их родители. Сочетание глубоких мыслей (как в «Сансаре»), красивых, запоминающихся мелодий, современных битов, дуэтов с молодыми артистами - все это дает Басте ключик к сердцам каждого поколения. И тинейджеры, и бизнесмены, и хулиганы – все находят в его песнях что-то «свое». Для меня новая песня Басты «Ты была права» - это не про вокал, это философско-романтичное эссе в современной аранжировке.

Пелагея

- Пелагея - уникальная жанровая певица, исполнительница народных и этнических песен. К сожалению, это не массовая музыка. Это музыка для людей с определенным прекрасным вкусом! У Пелагеи необычайной красоты вокал, тембр, диапазон, подача, техника исполнения народных песен - все на высшем уровне. Всегда живой звук! Ничего искусственного на сцене. На мой взгляд, к сожалению, очень мало собственных песен, нет симбиоза времени в аранжировках - это скучно. Все-таки даже этническую и народную культуру необходимо подавать в современных аранжировках, иначе их просто не будут слушать. Чтобы сделать этот жанр популярным нужны креативные музыканты, другие аранжировки. Возможно, что и другая подача вокальная. И нужны обязательно свои песни, другое шоу, костюмы. Иначе это все та же молодая Бабкина или Кадышева - только с хорошим вокалом.

Григорий Лепс

- В новом альбоме «Подмена понятий» - совершенно не похожий на прежнего Лепса звук. Сама песня «Подмена понятий» по жанру больше напоминает мьюзикл. Хард-роковая аранжировка, как всегда, экспрессивный вокал, театральный текст с нотками революционности и глубоким смыслом всего происходящего в наше время. Думаю, что песню оценит более зрелое поколение - это не попса. Слышно, что артист устал от статичных попсовых хитов и ищет новый звук, новые темы. Тембр голоса и диапазон - неизменно яркие!

Сергей Лазарев

- Танцевальный хит последнего года «Я не могу молчать» - это современное звучание, где голос Сергея Лазарева особенно раскрывается на верхних нотах. Если наблюдать за его диапазоном в начале карьеры и сейчас, то он очень врос в вокале - появились крепкие уверенные верхние ноты, Сергей поет практически в женской тесситуре. По формату, на мой взгляд, песни все типичны. По звучанию тоже все в рамках поп музыки. Хочется услышать что-то новое - не такое шаблонное. Пока все однотипно и предсказуемо.